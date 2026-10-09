💥Обзор новостей: Минфин готов обсудить донастройку ИИС-3, в Рунете произошел масштабный сбой, объем обязательной информации в рекламе сократят

Минфин готов обсудить предложения рынка по донастройке ИИС-3. Минфин готов обсуждать с профессиональными участниками финансового рынка предложения по донастройке механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах форума «Сберинвестиций». При этом ведомство пока не видит доказательств необходимости корректировать действующие параметры инструмента. «На данном этапе наша позиция была, что пока что-то менять мы не видели определенных доказательств, что это реально необходимо, что это является каким-то стоп-фактором», – сказал Чебесков. По его словам, профучастники запросили отдельное обсуждение вопроса и Минфин намерен провести его. Замминистра подчеркнул, что ведомство открыто к диалогу с рынком. ИИС-3 действует с 2024 г. и объединяет налоговые льготы прежних типов инвестиционных счетов.

Котяков: более 40 выплат проиндексируют по фактической инфляции с 1 февраля. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, заявил глава Минтруда Антон Котяков. «Их проиндексируют по фактической инфляции», — говорится в докладе министра. Так, страховые пенсии вырастут дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — на 3,3%. Это затронет 37,5 миллиона россиян. Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Размер прожиточного минимума и все зависящие от него меры также проиндексируют по уровню фактической инфляции.

В «Сбере» ожидают ослабление рубля в 2027 году. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится, заявил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее». «В этом году мы примерно останемся около текущего курса. Рубль уже достаточно ослаб, и факторов существенных для того, чтобы он еще резко продолжал вроде бы нет, особенно учитывая текущие цены на нефть», – сказал он. Скворцов также отметил, что курс рубля будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования из-за жесткого регулирования и высокой ключевой ставки.

В ЦБ призвали не считать криптовалюту «золотым билетом» для инвестиций. Криптовалюту не стоит рассматривать как панацею или «золотой билет» для инвестиций, сказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе инвестиционного форума «Настоящее будущее». Криптовалюта – высокорискованный и ненадежный финансовый инструмент, с которым можно работать только при понимании его природы и связанных с ним рисков, считает Чистюхин: тогда она может занять определенное место в составе диверсифицированного портфеля.

«Яндекс» сообщил об оценке масштаба ущерба после атаки на дата-центр. «Яндекс» пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово после атаки беспилотников. Компания оценивает масштаб ущерба инфраструктуре. «Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово», — сказали в компании. Утром 8 октября в дата-центре «Яндекса» в Сасово произошел пожар в результате атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе компании. Работу центра временно приостановили. В «Яндексе» предупредили, что часть сервисов может быть недоступна для пользователей.

В Рунете зафиксировали масштабный сбой в работе сайтов. В Рунете зафиксировали масштабный сбой в работе сайтов. За последние три часа больше всего обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Пользователи жалуются на работу Авито, Т-Банка, Иви, РЖД, Яндекса, МТС и других сайтов.

Сократить объем обязательной информации в рекламе. Правительство поддержало законопроект, который позволит перенести часть информации из самого объявления на сайт продавца или организатора. Сейчас в роликах и баннерах приходится указывать множество деталей: сведения о продавце, условия акций и конкурсов, правила игр и другие сведения, которые по закону необходимо сообщать потребителю. Новые правила затронут рекламу на телевидении, радио и в интернете. Предполагается, что дополнительная информация будет скрыта под ссылкой или QR-кодом.

Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. На такое топливо рассчитано около 2% автопарка страны, и для этих двигателей замена бензина может обернуться техническими проблемами. Эта марка топлива была доступна лишь на нескольких станциях в Сибири, Забайкалье, Поволжье и на юге страны. Технологически перенаправить часть компонентов с производства АИ-100 на выпуск АИ-95 возможно, однако эффект для рынка будет незначительным, считает директор проектов «АТК Консалтинг» Антон Базанин. По его словам, отдельной установки для производства АИ-100 не существует.

Выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий РФ, об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что выплаты вычитаются из налогообложения предприятий, которые в свою очередь стали более активно использовать этот инструмент в своих корпоративных программах.

МВД предупредило о поддельных сайтах для распространения вирусов. «Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ученые займутся оценкой загрязнения у берегов Сочи из-за горящего танкера. Росрыболовство привлекло ученых для оценки загрязнения у берегов Сочи после повреждения танкера «Афрамакс Рио». «Специалисты были направлены в район происшествия и приступили к отбору проб воды и донных отложений. Результаты лабораторных исследований позволят оценить воздействие происшествия на водную экосистему», – говорится в сообщении ведомства.

Более 70% россиян считают, что пишут на русском языке без ошибок, показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Исследование проводилось в 51 регионе среди 1500 респондентов. О том, что они пишут грамотно, заявили 73%. Чаще всего в этом уверены люди в возрасте 18-30 лет. 78% опрошенных считают, что говорят правильно. 85% участников опроса замечают ошибки в речи и письме окружающих, 21% такие ошибки раздражают. Поправляют других людей, когда слышат или видят в их речи ошибки, 51% респондентов. Еще 33% сообщили, что предпочитают этого не делать.

Россияне начали массово скупать колпаки для сна. Особенно активно их покупают лысые мужчины старше 40 лет, которые ценят необычный аксессуар за способность сохранять тепло головы холодными осенними ночами. Стоимость колпаков составляет от 250 до 2 тысяч рублей.