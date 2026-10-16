💥Обзор новостей: Даниил Егоров — «главный кормилец бюджета», механизм отложенного инвествычета проработают, бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию

Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова «главным кормильцем бюджета». «Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?» — сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», обращаясь к Егорову. Речь шла о компаниях, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников полагает, что нужно расширить поддержку подобных компаний. Он отметил, что идея уже согласована с Минфином.

Путин поручит проработать механизм отложенного инвестиционного вычета. Президент Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать возможности и параметры предоставления отложенного инвестиционного налогового вычета. Об этом он заявил на встрече с представителями «Деловой России». «Что касается отложенного [налогового вычета], то, конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной?» — сказал Путин. «В целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты», — добавил он. Вице-премьер Александр Новак на встрече сообщил, что правительство поддерживает предложение. «По сути дела, здесь действительно предлагается отложенный налоговый вычет. То есть не прямое сразу субсидирование процентной ставки, а, по сути дела, отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта», — сказал он.

Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, ведущую роль в этом принадлежит бизнесу. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложение средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос. Еще раз хотел бы повторить: главная, ведущая роль в этой работе, конечно, принадлежит бизнесу», — сказал Путин.

Президент отметил, что бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в непростое время. Предприниматели своим трудом доказывают, что их интересы и планы прочно связаны с Россией, подчеркнул он. «Очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса». «Бизнес-лидеры <...> не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

Путин отметил быстрое развитие платформенной экономики в РФ. Платформенная экономика в России развивается быстрее, чем во многих других государствах, что создает конкурентное преимущество. При этом президент поручил ускорить устранение избыточных ограничений в электронной торговле. Путин подчеркнул, что отмена ненужных барьеров должна проводиться таким образом, чтобы не подорвать доверие к российским производителям. По его словам, важно обеспечить высокое качество товаров, поступающих на рынок через электронные площадки. Российский лидер также отметил необходимость сохранить доверие зарубежных партнеров к российской продукции, чтобы у них не возникало сомнений в ее качестве.

Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ после атак БПЛА. Основательница Wildberries Татьяна Ким поблагодарила государство за меры поддержки российских цифровых платформ и связанного с ними малого и среднего бизнеса после массовых атак беспилотников. «Прежде всего, я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических актов», – заявила Ким, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

ЦБ назвал медведей фактором сдерживания туризма в Сибири. Участившиеся случаи появления медведей возле населенных пунктов и туристических объектов в августе—сентябре сдерживали внутренний туризм в Сибири, сообщает октябрьский доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «Фактически недоступными для отдыха оказались турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны Сибири, на отдельных направлениях участились отказы от поездок», — отмечено в разделе Сибирского главного управления ЦБ. Выходы медведей к людям регулятор отнес к форс-мажорным ситуациям, связанным с природными явлениями.

«Яндекс» сообщил о восстановлении доступа к «Директу». «Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету рекламного сервиса «Директ» после атак беспилотников на дата-центры компании, сообщили в пресс-службе компании. Рекламодатели вновь получили возможность запускать ранее созданные кампании, останавливать действующие, пополнять баланс и устанавливать недельные лимиты расходов.

Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств. В него добавили четыре препарата, которые принимают при сахарном диабете, остром инфаркте миокарда и злокачественных опухолях.

Россияне могут бесплатно проверить свой биологический возраст. Биологический возраст и темпы старения возможно определить бесплатно в центрах медицины здорового долголетия, сообщила академик РАН, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.