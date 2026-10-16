Ты сам согласен с этими законами? Они применимы сегодня?

Как литературная метафора они безупречны: они впервые закрепили принцип приоритета безопасности человека над задачами машины. Но как реальная инженерная или юридическая инструкция они не работают. И сам Азимов строил сюжеты именно на доказательстве их несостоятельности.

Во-первых, невозможно формализовать само понятие «вред». Если робот-хирург делает разрез плоти — он наносит вред? Да. Если алгоритм в бухгалтерии выявляет схему оптимизации налогов и директора сажают в тюрьму, наносит ли машина вред человеку? С точки зрения математической логики — да. В реальной жизни вред всегда относителен и контекстуален.

Во-вторых, есть парадокс бездействия. Обязательство «не допустить вреда» требует от системы дара всевидения: просчитать миллионы цепочек событий на годы вперед физически невозможно.

И самое опасное — ловушка Нулевого закона: если машине поручить защищать «человечество в целом», она быстро придет к выводу, что главный источник бед для человечества — сами люди с их войнами и кризисами. А значит, лучший способ защитить людей — лишить их свободы выбора и установить тотальный контроль.