Горячее к 2027: что поставить на стол

Восточный календарь не запрещает мясные блюда. Но не стоит забывать, что Коза травоядная, поэтому «задобрить символ» проще всего щедрым овощным гарниром и зеленью. К гарнирам подойдет свинина, птица и рыба.

Самый комфортный для хозяйки вариант приготовления — духовка. Запеченное блюдо удобно тем, что готовится само, пока вы заняты салатами и гостями.

Блюдо Температура Время Курица целиком (1,5–2 кг) 180–190 °C 40–45 минут на кг плюс 15 минут Утка (2–2,5 кг) 160–180 °C 2.5–3 часа Свиная шея или окорок куском 180 °C около часа на кг Рыба целиком (1–1,5 кг) 180–200 °C 30–40 минут Овощи на противне 200 °C 35–45 минут

Как считать порции

Считайте сырой вес на человека: при запекании мясо теряет 30–40% массы.

Мясо без кости: 200–250 г.

Мясо на кости и птица целиком: 350–400 г.

Рыба целиком: 300–350 г.

Рыбное филе: 180–200 г.

Овощи на гарнир: 200–250 г.

На шесть гостей это одна утка и курица, либо кусок свинины на 1,5 кг, либо две рыбы по 1–1,2 кг. Если на столе много салатов и закусок, норму можно уменьшить на четверть: до горячего в новогоднюю ночь доходят не все.

Варианты горячих блюд для праздничного стола: запеченная утка с яблоками или апельсинами, индейка или курица с травами, говядина с клюквой. Для ценителей рыбы рекомендую обратить внимание на запеченного лосося, форель или дорадо с лимоном, свежей зеленью и оливковым маслом. Подавать рыбные блюда можно с соусом на основе йогурта, укропа и чеснока.

Вегетарианский вариант

Гостю-вегетарианцу нужно отдельное основное блюдо, а не гарнир без мяса. Три варианта, которые выглядят празднично:

Цветная капуста целиком. Отварить 5–7 минут, обмазать маслом со специями и запекать 30–40 минут при 200 °C. Подавать с соусом из тахини или йогурта.

Фаршированная тыква. Наполнить рисом или булгуром с грибами, орехами и клюквой, запекать 1–1,5 часа при 180 °C. Начинку можно сделать накануне.

Грибной веллингтон. Шампиньоны, шпинат и орехи в слоёном тесте, 35–40 минут при 200 °C. Собрать можно заранее и держать в холодильнике.

Все три варианта нарезаются порционно, так что их с удовольствием пробуют и мясоеды. Закладывайте с запасом.