В чем нельзя встречать новый год 2027

Строгих запретов на цвета нет. Однако, если следовать символике года, лучше отложить в сторону вещи следующих цветов: холодный серебристый и металлик — спорят с символом года, черный — его можно использовать как фон для ярких акцентов, синий и голубой — холодные цвета стихии Воды конфликтуют с огненной палитрой Козы.

Но помните, что это не правило и не повод отказываться от любимой одежды. Если хочется надеть любимое черное платье и при этом придерживаться символики Огненной Козы, темную основу можно уравновесить золотыми, красными, медными или зелеными деталями.

Лучше избегать не конкретного цвета, а неудобного наряда: слишком тесной обуви, непривычной одежды и аксессуаров, которые мешают провести вечер так, как хочется.