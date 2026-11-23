Владельцы автомобилей казахстанского производства оспаривают доначисления утилизационного сбора и пеней на суммы до нескольких миллионов рублей. По трем делам направлены жалобы в Верховный суд. В ФТС заявили «Клерку», что формула расчета сбора не допускает исключений, а за достоверность сведений отвечает плательщик. Рассмотрели доводы обеих сторон.

Представители автовладельцев обратились в редакцию «Клерка» с просьбой разобраться в ситуации с доначислением утилизационного сбора за автомобили казахстанского производства. По их словам, с апреля 2024 года таможенные органы принимали расчеты утильсбора, оформляли документы на автомобили и допускали их к эксплуатации. Позднее владельцы стали получать требования о доплате, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, включая пени за период, когда у таможни не было замечаний.

По трем делам (№ 41-КАС26-101-К4, № 2а-1169/2026 и № 2а-2192/2025) направлены жалобы в Верховный суд. Решений по ним пока нет.

Автовладельцы оспаривают не только расчет утильсбора, но и право таможни перекладывать ошибки на покупателей

По словам представителей автовладельцев (обращение есть в распоряжении Клерка), спор касается не только расчета утильсбора. Вопрос в том, допустимо ли перекладывать на автовладельцев финансовые последствия в виде пеней после первоначально принятых расчетов.

«Главный вопрос заключается не только в расчете утильсбора, но и в допустимости возложения на добросовестных граждан финансовых последствий ошибок и противоречивой практики государственных органов. Особое значение имеют правомерность применения компенсационной формулы к автомобилям казахстанского производства, учет условно начисленных таможенных пошлин и законность начисления пеней после первоначального принятия расчетов», — подчеркнули представители автовладельцев.

Второй ключевой вопрос связан с компенсационной формулой. Автовладельцы считают, что ее нельзя применять к автомобилям, произведенным в Казахстане в условиях свободного склада. По их словам, ввозные пошлины в таких случаях рассчитывались исходя из стоимости иностранных комплектующих, а не готовой машины. Поэтому формула к таким автомобилям, по их позиции, неприменима.

ФТС: формула расчета сбора не допускает исключений, а за достоверность сведений отвечает плательщик

В пресс-службе ФТС «Клерку» пояснили, что с 1 апреля 2024 года правила исчисления утильсбора, утвержденные правительством, требуют применять формулу к колесным транспортным средствам, которые помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления и выпущены на территории ЕАЭС по ставкам ввозных пошлин Единого таможенного тарифа.

«Определяющим условием применения формулы является факт выпуска транспортного средства в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления. Норма является достаточно конкретной и не содержит исключений», — говорится в ответе ведомства.

В ФТС также подчеркнули, что ответственность за сведения несет сам плательщик.

«При проверке расчетов утилизационного сбора таможенные органы в первую очередь ориентируются на сведения, заявляемые плательщиками. В обозначенных случаях плательщиками изначально не были заявлены таможенным органам существенные сведения о предшествующей истории эксплуатации транспортных средств», — заявили в ведомстве.

В службе напомнили, что проверки проводятся в течение трех лет с момента ввоза автомобиля после уплаты сбора. Если сбор не уплачен или уплачен с нарушениями, плательщиками признаются и лицо, которое ввезло автомобиль, и все последующие покупатели. Другими словами, автомобиль мог привезти один человек, затем продать другому, и вопрос о недоплаченном утильсборе возникнет уже у последнего покупателя.

Как проверить утильсбор перед покупкой машины казахского производства

С апреля 2024 года для автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии — действует специальная формула расчета: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка. Это означает, что, если автомобиль был растаможен за пределами России по заниженной стоимости или с использованием льготных механизмов, то разницу придется доплатить при постановке на учет в РФ.

Добросовестным покупателям в ФТС рекомендовали:

прописывать в договорах купли-продажи и агентских договорах условия о полноте уплаты утильсбора;

запрашивать у продавца документы, которые подтверждают уплату сбора, и самостоятельно проверять эти сведения;

Покупатель может самостоятельно обратиться в таможенный орган с письменным запросом. В обращении стоит указать VIN автомобиля, описать обстоятельства его приобретения и ввоза, приложить имеющиеся документы и перечислить сведения, которых не хватает для проверки расчета.

В запросе целесообразно попросить таможню:

разъяснить, применяется ли дополнительная формула к конкретному автомобилю;

предоставить доступные сведения, необходимые для расчета;

перечислить недостающие документы и допустимые способы их представления.

Запрос лучше направить в таможенный орган, который оформлял автомобиль или рассчитывал утильсбор, и сохранить подтверждение отправки. Ответ на обращение поможет зафиксировать позицию ведомства, но сам по себе не гарантирует, что доначисления не будет.