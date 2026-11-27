День матери — повод сказать маме спасибо и провести с ней время. В России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он приходится на 29 ноября. Подробнее о праздновании Дня матери в России — в материале Клерка.

Когда отмечают День матери в 2026 году

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября.

Дата у праздника меняется каждый год: в отличие от некоторых международных праздников, у Дня матери в России нет постоянного числа. Например, в 2025 году его отмечали 30 ноября, а в 2027 году он придется на 28 ноября.

Российский День матери учредили в 1998 году. Его цель — подчеркнуть значение материнства и выразить уважение и благодарность матерям. Праздник не является нерабочим днем: но так как в 2026 году он выпадает на воскресенье, для большинства людей совпадает с обычным выходным.

Что подарить на День матери

Подарок не обязательно должен быть дорогим. Важнее, чтобы он показывал внимание и был выбран с учетом интересов мамы.

Идея подарка Кому подойдет Как сделать подарок личным Цветы или комнатное растение Тем, кто любит цветы и ухаживает за ними Выбрать любимые цветы или растение, которое мама давно хотела Книга Любительнице чтения Найти книгу любимого автора или добавить тёплую подпись на форзаце Билеты в театр, музей или на концерт Тем, кто любит культурные события Сходить вместе и провести вечер вдвоём Семейная фотокнига Тем, кто ценит семейные воспоминания Добавить подписи, даты и короткие истории к фотографиям Подарок для хобби Маме, которая любит рукоделие, садоводство или творчество Выбрать то, что пригодится для её занятий Домашний ужин или поход в кафе Тем, кому важнее совместное время, чем вещи Приготовить любимое блюдо или забронировать столик Подарочный сертификат Если сложно выбрать конкретную вещь Выбрать магазин или занятие, которое соответствует её интересам Совместная прогулка или поездка Любительнице новых впечатлений Продумать маршрут и провести день вместе Тёплый плед или уютная вещь для дома Тем, кто любит домашний комфорт Выбрать цвет и материал, которые маме нравятся Открытка с личным поздравлением В дополнение к любому подарку Написать несколько конкретных слов благодарности и тёплых воспоминаний

Перед покупкой лучше подумать, будет ли подарок действительно удобен и приятен. Если не уверены в выборе, можно прямо спросить маму, чтобы она хотела получить в этот праздничный день.

Как поздравить маму

Поздравление можно сказать лично, написать в открытке или отправить сообщением. Лучше добавить что-то конкретное: за что вы благодарны, какое воспоминание особенно дорого или чему мама вас научила.

Например:

Мамочка, с Днем матери! Спасибо тебе за заботу, поддержку и за то, что ты всегда рядом. Я очень тебя люблю и ценю все, что ты для меня делаешь. Желаю тебе побольше радостных дней, спокойствия и времени на то, что нравится именно тебе. Обнимаю!

Если живете далеко, можно позвонить по видеосвязи или записать голосовое поздравление. А если есть возможность — обязательно приезжайте в гости. Иногда лучший подарок на праздник — не вещь, а время, проведенное вместе.

Как отмечают День матери в разных странах

Единой даты у праздника нет: в одних странах его отмечают в мае, в других — осенью или в день, связанный с национальной историей.

США, Канада, Германия, Италия, Япония и Австралия — во второе воскресенье мая. Обычно мамам дарят цветы и открытки, устраивают семейные обеды. В США популярны гвоздики: белые традиционно носят в память об ушедших матерях, цветные — в честь тех, кто рядом.

Мексика — 10 мая независимо от дня недели. Семьи собираются за праздничным столом, а поздравления нередко сопровождают музыкой и серенадами.

Великобритания — в четвёртое воскресенье Великого поста. Праздник называют Mothering Sunday. Его история связана с посещением главной церкви прихода или родного храма; сегодня это также семейный день с цветами и подарками.

Франция — обычно в последнее воскресенье мая. Если дата совпадает с Пятидесятницей, праздник переносят на первое воскресенье июня.

Таиланд — 12 августа, в день рождения королевы Сирикит, которую считают «матерью нации». Один из символов праздника — жасмин.

Эфиопия — праздник матерей отмечают в рамках многодневного семейного торжества после окончания сезона дождей. Родные собираются вместе, поют, готовят традиционные блюда и проводят время с семьёй.

Обычаи различаются, но смысл похож: поблагодарить маму, уделить ей внимание и собраться с близкими.

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