Клерк.Консультации: Мы запустили разовые консультации на Клерке

Рассказываем, как мы запустили разовые экспертные консультации по налогам и бухучету.

Меня зовут Мария, я продакт-менеджер сервиса Клерк.Консультации 👋

В понедельник мы запустили разовые консультации на Клерке. Месячный тариф существует давно, но дополнительно решили выпустить штучный вариант, чтоб желающие могли попробовать сервис.

Мы уже начали получать первые отзывы клиентов, получивших разовые консультации экспертов:

Письма клиентов

А еще несколько клиентов, получив первую консультацию, запросили следом новую!

Поэтому мы развиваем продукт дальше. В ближайшее время мы сделаем новый удобный лендинг для подключения консультаций, где подробно расскажем и покажем, что и как работает на отдельной странице.

А пока приглашаем вас заказывать консультации прямо здесь:

Как работает сервис разовых консультаций

После оплаты Разовой Консультации с вами свяжется менеджер, который поможет составить запрос для консультации и передаст запрос эксперту.

В течение 3 часов (максимальное время 24 часа для сложных вопросов и тем) эксперт даст ответ, а мы пришлем его в удобной для вас форме ― на почту или в мессенджер.

Эксперты отвечают:

доступным и понятным языком;

после полного анализа ситуации;

дают инструкцию и ссылки на нормативные акты.

Для тех, у кого много вопросов к экспертам, мы предлагаем месячный безлимит на Консультации.

А судьи кто, и кто эксперты?

Мы собрали больше 40 специалистов по бухгалтерскому учету и отчетности, налогам и налоговым проверкам, кадрам, бюджетному учету, работе 1С и другим темам.

И это не все эксперты темы «Налоги и учет»!

Наши консультирующие специалисты аттестованы, имеют подтвержденный опыт, сертификаты и публикации. Посмотрите список экспертов, чтобы убедится, как активно они отвечают на обращения в Клерк.Консультациях.

Стоимость консультации мы не меняем, она по-прежнему 999 руб.