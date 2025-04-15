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Мария Еленевская
Авторское право

Кто разбирается в авторском праве?

Если ехать рано утром на работу, то можно много интересного увидеть.
Кто разбирается в авторском праве?

Увидела наружку «Сбермобайл» и показалось, что показалось. А нет, зашла на сайт проверить, не показалось. Действительно, очень похожая на нашу скрепка используется.

На всякий случай, напомню, что логотип «Клерка» ― это скрепка с отогнутой дужкой, выглядит она так:

Скрепочка Клерка
И еще скрепочка Клерка

Вот здесь можно прочитать про нашу торговую марку У «Клерка» есть торговая марка. Это зарегистрированная торговая марка КЛЕРКРУ, КЛЕРК .РУ, КЛЕРК.РУ. Заявка на регистрацию была подана 27 мая 2004 г. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Клерк.ру», идентификационный номер 307687 зарегистрирована 1 июня 2006 года и опубликована 12 июля 2006 года.

Есть юристы? Идем судиться или без вариантов?

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Мария Еленевская

Мария Еленевская

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