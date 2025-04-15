Кто разбирается в авторском праве?

Увидела наружку «Сбермобайл» и показалось, что показалось. А нет, зашла на сайт проверить, не показалось. Действительно, очень похожая на нашу скрепка используется.
На всякий случай, напомню, что логотип «Клерка» ― это скрепка с отогнутой дужкой, выглядит она так:
Вот здесь можно прочитать про нашу торговую марку У «Клерка» есть торговая марка. Это зарегистрированная торговая марка КЛЕРКРУ, КЛЕРК .РУ, КЛЕРК.РУ. Заявка на регистрацию была подана 27 мая 2004 г. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Клерк.ру», идентификационный номер 307687 зарегистрирована 1 июня 2006 года и опубликована 12 июля 2006 года.
Есть юристы? Идем судиться или без вариантов?
Комментарии11
Ничесе... Скрепочку нашу сперли!
так скрепка другая, и слово другое, да и сфера деятельности вообще никак не пересекается. я ставлю на "без вариантов"
Что за режим душнилы с утра?))
То не ваша скрепочка, а вверх тормашками. ;-)
Хорошо, согласна - вверх тормашками, но реализация их идеи пересекается с нашей))
С "вашей"?
Смайлики не работают, так что :)))))))))
Явный источник вдохновения - ниже.
Принято)) Смайлики действительно не работают(
"Наша скрепка" - это очень дискуссионный момент, на мой взгляд.
Ничего не напоминает?
Это Скрепыш (Clippy) — анимированный помощник в Microsoft Office, придуманный Кеваном Дж. Аттеберри в 1997 году. Скрепыш появлялся на экране при запросе справки в приложении.
Поставить скрепку с ног на голову и выдать за "другое" - это очень скрепно, извините за каламбур))
Клерк не первый "придумал" эту скрепку и, судя по всему, не последний.
А что скажете по поводу не стоящих скрепок? ;-)
https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-melochi/skrepki/skrepki-kantselyarskie-28-mm-attache-metallicheskie-s-polimernym-pokrytiem-100-shtuk-v-upakovke-/p/115673/?from=block-301-0_5