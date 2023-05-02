Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Итак, подходит ко мне Василий Степанович. И говорит Елена, вы так хорошо считает финансы бизнеса — помогите мне:
У меня свой кондитерский бизнес. Производим торты и пирожные, в том числе по индивидуальным заказам.
Я хочу масштабироваться, и выбрал для этого Пирожное №2.
Вы можете проверить мои расчеты?
Начинаю смотреть его расчеты, а там все просто: за последние 3 месяца пирожное №2 лидер продаж.
Хм, задумалась я.... а посчитаю-ка я чистую прибыль по каждому пирожному.
Делаю не сложный расчет:
И вижу, что пирожное № 2 совершенно не выгодно продавать. Заработок от его продажи такой же как от Пирожного № 1, хотя выручка в ТРИ раза больше.
Василий Степанович, говорю, у вас ситуация такая:
по пирожному № 2 прибыль такая же как по пирожному № 1, хотя выручка в разы больше
очень высокие трудозатраты и расходы у пирожного № 2
и при увеличении продаж будут расти и ресурсы, и трудозатраты, а прибыль при этом у вас сильно не поменяется.
Посмотрите мое моделирование. Что будет, если вы продадите только пирожное № 1 в том же количестве, что и пирожное № 2.
Видите — чистая прибыл скакнула в 4 раза!
Причем, даже если, Василий Степанович вы потратите 400 000 тыс. руб. на рекламу пирожного № 1 вы все равно будете в большем плюсе! Однако, Василий отказываться от пирожного № 2 не захотел. Слишком много сил и души в него вложил.
Хм, подумала я….. Давайте тогда попробуем снизить расходы.
Купим автоматическую линию по производству пирожных, которая позволит в 3 раза уменьшить количество персонала на изготовление продукции.
Выбьем скидку у поставщиков в размере 7%.
Разработаем гибкую систему оплаты труда, что бы не платить работникам за простой.
Итого:
Мы с Василием Степановичем, решили увеличить долю высоко маржинального пирожного №2 и оставили пирожное № 1 в размере 30% от общей выручки, но оптимизировав затраты.
Мораль:
Если не верно делить постоянные и переменные затраты, вы не сможете посчитать реальную маржу и прибыльность определенного продукта.
Прежде чем масштабироваться надо посчитать какой продукт важнее и выгоднее продвигать.
Если не знаете, к какой категории отнести расход – проанализируйте его зависимость об выручки или объема производства.
Бизнес не терпит примерных цифр — все надо оцифровывать и моделировать.
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Комментарии3
alex
Василий Иваныч, а попа не слипнется?
напоминает конспект урока экономики в 11 классе. себестоимость линейно растет без разбивки на постоянные и переменные расходы, нет анализа спроса.
Елена АверичеваБизнес -эксперт
Так смысл поста в том, что бы донести мысль о необходимости расчета полной себестоимости товара или продукта. Для упрощения примера переменные - это себестоимость, а постоянные распределены пропорционально выручки.
ты кушай, кушай
я не считаю, что ты 20-й пирожок доедаешь....
мне интересна предыстория сборки себестоимости...
наверное по каждой, предварительно промаркированной (ой!) пироженке по отдельности
1 шпажка
1/4 часть бумажной салфетки
и.т.д.
как приверженность отсутствию доверия к калькуляционкам - технологичкам