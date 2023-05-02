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Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.
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Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Итак, подходит ко мне Василий Степанович. И говорит Елена, вы так хорошо считает финансы бизнеса — помогите мне:

У меня свой кондитерский бизнес. Производим торты и пирожные, в том числе по индивидуальным заказам.

Я хочу масштабироваться, и выбрал для этого Пирожное №2.

Вы можете проверить мои расчеты?

Начинаю смотреть его расчеты, а там все просто: за последние 3 месяца пирожное №2 лидер продаж.

Хм, задумалась я.... а посчитаю-ка я  чистую прибыль по каждому пирожному.

Делаю не сложный расчет:

И вижу, что пирожное № 2 совершенно не выгодно продавать. Заработок от его продажи такой же как от Пирожного № 1, хотя выручка в ТРИ раза больше.

Василий Степанович, говорю, у вас  ситуация такая:

  • по пирожному № 2 прибыль такая же как по пирожному № 1, хотя выручка в разы больше

  • очень высокие трудозатраты и расходы у пирожного № 2

  • и при увеличении продаж будут расти и ресурсы, и трудозатраты, а прибыль при этом у вас сильно не поменяется.

Посмотрите мое моделирование. Что будет, если вы продадите только пирожное № 1 в том же количестве, что и пирожное № 2.

Видите — чистая прибыл скакнула в 4 раза!

Причем, даже если, Василий Степанович вы потратите 400 000 тыс. руб. на рекламу пирожного № 1 вы все равно будете в большем плюсе! Однако, Василий отказываться от пирожного № 2 не захотел. Слишком много сил и души в него вложил.

Хм, подумала я….. Давайте тогда попробуем снизить расходы.

  1. Купим автоматическую линию по производству пирожных, которая позволит в 3 раза уменьшить количество персонала на изготовление продукции.

  2.  Выбьем скидку у поставщиков в размере 7%.

  3. Разработаем гибкую систему оплаты труда, что бы не платить работникам за простой.

Итого:

Мы с Василием Степановичем, решили увеличить долю высоко маржинального пирожного №2 и оставили пирожное № 1 в размере 30% от общей выручки, но оптимизировав затраты.

Мораль:

  • Если не верно делить постоянные и переменные затраты, вы не сможете посчитать реальную маржу и прибыльность определенного продукта.

  • Прежде чем масштабироваться надо посчитать какой продукт важнее и выгоднее продвигать.

  • Если не знаете, к какой категории отнести расход – проанализируйте его зависимость об выручки или объема производства.

  • Бизнес не терпит примерных цифр — все надо оцифровывать и моделировать.

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Елена Аверичева1

Елена Аверичева1

Бизнес -эксперт

1 подписчик

Комментарии

3
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 41 минуту назад

    alex

    Василий Иваныч, а попа не слипнется?

    напоминает конспект урока экономики в 11 классе. себестоимость линейно растет без разбивки на постоянные и переменные расходы, нет анализа спроса.

  • Логотип Елена Аверичева1
    Елена Аверичева1 12 минут назад

    Елена АверичеваБизнес -эксперт

    Так смысл поста в том, что бы донести   мысль о необходимости расчета полной себестоимости  товара или продукта.   Для упрощения  примера  переменные  - это себестоимость, а постоянные распределены пропорционально выручки.

  • Логотип Мирам
    Мирам 9 минут назад

    ты кушай, кушай

    я не считаю, что ты 20-й пирожок доедаешь....

    мне интересна предыстория сборки себестоимости...

    наверное по каждой, предварительно промаркированной (ой!) пироженке по отдельности

    1 шпажка

    1/4 часть бумажной салфетки

    и.т.д.

    как приверженность отсутствию доверия к калькуляционкам - технологичкам

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Логотип Елена Аверичева1
Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

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