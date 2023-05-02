Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.

Итак, подходит ко мне Василий Степанович. И говорит Елена, вы так хорошо считает финансы бизнеса — помогите мне:

У меня свой кондитерский бизнес. Производим торты и пирожные, в том числе по индивидуальным заказам. Я хочу масштабироваться, и выбрал для этого Пирожное №2. Вы можете проверить мои расчеты?

Начинаю смотреть его расчеты, а там все просто: за последние 3 месяца пирожное №2 лидер продаж.

Хм, задумалась я.... а посчитаю-ка я чистую прибыль по каждому пирожному.

Делаю не сложный расчет:

И вижу, что пирожное № 2 совершенно не выгодно продавать. Заработок от его продажи такой же как от Пирожного № 1, хотя выручка в ТРИ раза больше.

Василий Степанович, говорю, у вас ситуация такая:

по пирожному № 2 прибыль такая же как по пирожному № 1, хотя выручка в разы больше

очень высокие трудозатраты и расходы у пирожного № 2

и при увеличении продаж будут расти и ресурсы, и трудозатраты, а прибыль при этом у вас сильно не поменяется.

Посмотрите мое моделирование. Что будет, если вы продадите только пирожное № 1 в том же количестве, что и пирожное № 2.

Видите — чистая прибыл скакнула в 4 раза!

Причем, даже если, Василий Степанович вы потратите 400 000 тыс. руб. на рекламу пирожного № 1 вы все равно будете в большем плюсе! Однако, Василий отказываться от пирожного № 2 не захотел. Слишком много сил и души в него вложил.

Хм, подумала я….. Давайте тогда попробуем снизить расходы.

Купим автоматическую линию по производству пирожных, которая позволит в 3 раза уменьшить количество персонала на изготовление продукции. Выбьем скидку у поставщиков в размере 7%. Разработаем гибкую систему оплаты труда, что бы не платить работникам за простой.

Итого:

Мы с Василием Степановичем, решили увеличить долю высоко маржинального пирожного №2 и оставили пирожное № 1 в размере 30% от общей выручки, но оптимизировав затраты.

Мораль:

Если не верно делить постоянные и переменные затраты, вы не сможете посчитать реальную маржу и прибыльность определенного продукта.

Прежде чем масштабироваться надо посчитать какой продукт важнее и выгоднее продвигать.

Если не знаете, к какой категории отнести расход – проанализируйте его зависимость об выручки или объема производства.

Бизнес не терпит примерных цифр — все надо оцифровывать и моделировать.