Что делать предпринимателю, если бизнес вдруг перестал расти?

Более 80% предпринимателей, с которыми я работаю, ставят запрос: хочу быстро вырасти. В прошлом году было 20 млн, в этом хочу 200. Или из 150 млн подняться до миллиарда. Классно, масштабно, амбициозно! Но что делать, если рост остановился и никак не хочет ползти вверх?

Глаза горят, хочется бежать и достигать таких целей

Дальше включается механизм трекерской работы: формируем гипотезы роста, гипотезы превращаются в новые задачи на неделю и тд. И вот тут оказывается, что классно мечтать про рост, а реально меняться трудно. В ежедневной работе и предпринимателю, и сотрудникам привычнее делать то, что уже понятно и легко. Самый яркий признак такой ситуации — задачи, взятые на неделю, не выполняются.

Отмечу, что через 2-3 недели топтание на месте становится очевидным для трекера и самого предпринимателя, да и просто начинает всех раздражать. Тут трекеру со своей стороны важно не слиться в текучку, а постоянно удерживать фокус предпринимателя на большой цели и оказывать давление, чтобы экзекьюшен появился. Об этом и о других варианта развития продаж можно прочесть в моем канале Телеграм.

Что делать если у клиента ситуация со слабыми результатами

Начиная от простого к сложному: