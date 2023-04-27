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Ведение бизнеса

Что делать предпринимателю, если бизнес вдруг перестал расти?

Более 80% предпринимателей, с которыми я работаю, ставят запрос: хочу быстро вырасти. В прошлом году было 20 млн, в этом хочу 200. Или из 150 млн подняться до миллиарда. Классно, масштабно, амбициозно! Но что делать, если рост остановился и никак не хочет ползти вверх?
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Что делать предпринимателю, если бизнес вдруг перестал расти?

Глаза горят, хочется бежать и достигать таких целей

Дальше включается механизм трекерской работы: формируем гипотезы роста, гипотезы превращаются в новые задачи на неделю и тд. И вот тут оказывается, что классно мечтать про рост, а реально меняться трудно. В ежедневной работе и предпринимателю, и сотрудникам привычнее делать то, что уже понятно и легко. Самый яркий признак такой ситуации — задачи, взятые на неделю, не выполняются.

Отмечу, что через 2-3 недели топтание на месте становится очевидным для трекера и самого предпринимателя, да и просто начинает всех раздражать. Тут трекеру со своей стороны важно не слиться в текучку, а постоянно удерживать фокус предпринимателя на большой цели и оказывать давление, чтобы экзекьюшен появился. Об этом и о других варианта развития продаж можно прочесть в моем канале Телеграм.

Что делать если у клиента ситуация со слабыми результатами

Начиная от простого к сложному:

  • Добавляем ресурса. Разбираемся, чего может не хватать. Если времени, то нужно больше делегировать или бронировать календарь. Если знаний, то можно, например, привлечь эксперта.

  • Добавляем контроля — со стороны трекера и со стороны предпринимателя. Быстрый рост требует быстрых изменений метрик, и контролировать их можно чаще, чем только раз в неделю.

  • Находим вредные привычки, которые мешают росту. Анализируем подходы к работе фаундера и всей команды и ищем, какие их привычные действия мешают росту. Например, постоянно откладывают решение важных задач или проводят длительные, но безрезультатные совещания. На этом этапе важно наладить хороший экзекьюшен.

  • Копаем глубже в смыслы и ценности. Если первые три пункта не помогают, то пора разобраться с внутренними установками и личными целями самого предпринимателя — в лайтовом психологическом формате понять, что мешает человеку расти.

  • Глубинно разбираем с психотерапевтом ограничения и сложности, которые мешают человеку выстраивать эффективную работу.

    Как правило, на пути к быстрому росту сначала активизируются внешние проблемы для бизнеса, а затем ограничения, которые есть внутри компании и внутри самих людей, вплоть до страхов проявлять себя и стать успешным.

    Когда вы видите, что продвижения в бизнесе не получается, задуманные планы не реализуются, не нужно вечно ждать и терять время в надежде, что само как-то поменяется. Надо идти глубже и смотреть внутрь людей, анализировать по шагам, о которых я рассказал выше.

ktarasov

ktarasov

3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка Вчера в 17:42

    Так что вы ответили предпринимателю, который за год хочет увеличить выручку в 10 раз (с 20 до 200 млн)? Вы ему покажите эту статью?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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