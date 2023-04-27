Что делать предпринимателю, если бизнес вдруг перестал расти?

Глаза горят, хочется бежать и достигать таких целей
Дальше включается механизм трекерской работы: формируем гипотезы роста, гипотезы превращаются в новые задачи на неделю и тд. И вот тут оказывается, что классно мечтать про рост, а реально меняться трудно. В ежедневной работе и предпринимателю, и сотрудникам привычнее делать то, что уже понятно и легко. Самый яркий признак такой ситуации — задачи, взятые на неделю, не выполняются.
Отмечу, что через 2-3 недели топтание на месте становится очевидным для трекера и самого предпринимателя, да и просто начинает всех раздражать. Тут трекеру со своей стороны важно не слиться в текучку, а постоянно удерживать фокус предпринимателя на большой цели и оказывать давление, чтобы экзекьюшен появился. Об этом и о других варианта развития продаж можно прочесть в моем канале Телеграм.
Что делать если у клиента ситуация со слабыми результатами
Начиная от простого к сложному:
Добавляем ресурса. Разбираемся, чего может не хватать. Если времени, то нужно больше делегировать или бронировать календарь. Если знаний, то можно, например, привлечь эксперта.
Добавляем контроля — со стороны трекера и со стороны предпринимателя. Быстрый рост требует быстрых изменений метрик, и контролировать их можно чаще, чем только раз в неделю.
Находим вредные привычки, которые мешают росту. Анализируем подходы к работе фаундера и всей команды и ищем, какие их привычные действия мешают росту. Например, постоянно откладывают решение важных задач или проводят длительные, но безрезультатные совещания. На этом этапе важно наладить хороший экзекьюшен.
Копаем глубже в смыслы и ценности. Если первые три пункта не помогают, то пора разобраться с внутренними установками и личными целями самого предпринимателя — в лайтовом психологическом формате понять, что мешает человеку расти.
Глубинно разбираем с психотерапевтом ограничения и сложности, которые мешают человеку выстраивать эффективную работу.
Как правило, на пути к быстрому росту сначала активизируются внешние проблемы для бизнеса, а затем ограничения, которые есть внутри компании и внутри самих людей, вплоть до страхов проявлять себя и стать успешным.
Когда вы видите, что продвижения в бизнесе не получается, задуманные планы не реализуются, не нужно вечно ждать и терять время в надежде, что само как-то поменяется. Надо идти глубже и смотреть внутрь людей, анализировать по шагам, о которых я рассказал выше.
Комментарии1
Так что вы ответили предпринимателю, который за год хочет увеличить выручку в 10 раз (с 20 до 200 млн)? Вы ему покажите эту статью?