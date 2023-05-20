Как предпринимателю построить результативную команду. С какими проблемами можно столкнуться

Вряд ли существуют крутые проекты, построенные в одиночку. За каждым из них всегда стоит целая команда, которая двигает его вперед.

И если предприниматель хочет масштабировать свой бизнес, то без делегирования процессов и формирования команды ему не обойтись. Собрать команду — это первый этап работы.

А затем наступает второй этап развития — как сделать эту команду результативной, буквально такой, чтобы и без участия предпринимателя работа кипела, задачи сдавались в срок, все проблемы, которые возникали, решались сотрудниками самостоятельно. Для этого разрозненная группа пусть классных и талантливых людей должна пройти определенный процесс трансформации. О нем я расскажу далее.

Как обычно пробуют решать проблемы с результативностью своей команды

Обычно руководители пробуют такие решения:

Обучение — выделить ресурсы на обучение персонала, чтобы повысить продажи.

Подробные инструкции — дать сотрудникам пошаговые скрипты, чтобы улучшить их работу.

Сверхжесткий контроль — проверять работу сотрудников на каждом этапе выполнения задач.

Замена сотрудников, раздувание штата — нанять новых сотрудников для решения задач.

Изменение мотивации — ввести дополнительные премии или штрафы для сотрудников.

ОКР, СБП и прочие KPI — определить метрики для роста бизнеса.

Эти действия срабатывают и помогают повысить производительность работы, но не позволяют получить максимальную результативность из-за роста сопротивления команды, низких компетенций и нехватки ресурсов.

Важно рассматривать изменения как отдельный процесс внутри бизнеса, которым нужно управлять и контролировать

За время работы в качестве трекера и консультанта я столкнулся со множеством ситуаций и сложностей в командах, когда хотелось расти, но не получалось. Мы вместе с предпринимателями пробовали разные инструменты и приемы, и я заметил, что процесс управления проходит определенные этапы при трансформации бизнеса. На их основе собрал методику, которую назвал экзекьюшен-картой (от англ. execution — «исполнение»). И пользуюсь ей сейчас при работе со своими клиентами.

Эта карта показывает, какие шаги нужно пройти, чтобы команда могла развивать такое свойство как экзекьюшен, когда она способна внедрять много изменений в свою работу и получать новый результат в запланированные сроки.

Плохой экзекьюшен — команда не принесла результаты, или принесла не тот результат, про который договаривались.

Хороший экзекьюшен — команда принесла тот результат, который запланировали.

Отличный экзекьюшен — команда принесла больше результата, чем запланировала.

Чтобы успешно развиваться, команде нужно прийти к отличному экзекьюшену.

Экзекьюшн-карта состоит из трех больших блоков задач, в результате которых на каждом этапе должны произойти изменения в команде.

При работе с картой важна четкая последовательность этапов, продвигающих команду к поставленной цели. Нет смысла переходить к следующему шагу, не выполнив предыдущий.

В следующей статье я подробно расскажу про все этапы и процесс применения карты. Другую полезную информацию можно найти в моем Телеграм - канале.