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Психология для бухгалтера

Трекинг выправляет сценарий в голове предпринимателя

У каждого человека есть неэффективные сценарии поведения в жизни и работе.
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Трекинг выправляет сценарий в голове предпринимателя

Часто встречаю варианты, когда руководитель:

  1. Может хорошо и четко сформулировать цель, а реализовать потом не хватает дисциплины и внимания.

  2. Месяцами не принимает решение про увольнение бесполезного сотрудника.

  3. «Забывает» про сделанные решения и договоренности с командой.
    и еще десятки примеров

Причин такого поведения и подходов к корректировке может быть много:

🧡Психологи много работают «с головой», детством, эмоциями и тп.

🧠У коучей много своих инструментов

🤝А мы как трекеры в психологию и личные травмы не лезем. Мы лезем в то, что и как делает человек.

Мы меняем то, как делает руководитель — по другому проводить планерки, по другому ставить цели и задачи, по новому контролировать процессы, собирать реалистичные стратегии и тп.

🔹 Трекер смотрит на то, что происходит в деятельности руководителя.

🔹 Замечает сам и помогает заметить другому человеку его неэффективные сценарии.

🔹 Дальше помогает принять решения, что человек поменяет в себе и в своей работе.

🔹 А дальше на еженедельных встречах трекер дает обратную связь на результаты новой деятельности и удерживает человека на принятых им решениях.

Трекинг меняет деятельность человека, новая деятельность меняет привычки и неоптимальные сценарии, новые привычки приводят к новым результатам.

ktarasov

ktarasov

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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