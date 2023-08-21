Трекинг выправляет сценарий в голове предпринимателя

Часто встречаю варианты, когда руководитель:
Может хорошо и четко сформулировать цель, а реализовать потом не хватает дисциплины и внимания.
Месяцами не принимает решение про увольнение бесполезного сотрудника.
«Забывает» про сделанные решения и договоренности с командой.
и еще десятки примеров
Причин такого поведения и подходов к корректировке может быть много:
🧡Психологи много работают «с головой», детством, эмоциями и тп.
🧠У коучей много своих инструментов
🤝А мы как трекеры в психологию и личные травмы не лезем. Мы лезем в то, что и как делает человек.
Мы меняем то, как делает руководитель — по другому проводить планерки, по другому ставить цели и задачи, по новому контролировать процессы, собирать реалистичные стратегии и тп.
🔹 Трекер смотрит на то, что происходит в деятельности руководителя.
🔹 Замечает сам и помогает заметить другому человеку его неэффективные сценарии.
🔹 Дальше помогает принять решения, что человек поменяет в себе и в своей работе.
🔹 А дальше на еженедельных встречах трекер дает обратную связь на результаты новой деятельности и удерживает человека на принятых им решениях.
Трекинг меняет деятельность человека, новая деятельность меняет привычки и неоптимальные сценарии, новые привычки приводят к новым результатам.
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