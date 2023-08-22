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Ведение бизнеса

Почему давление трекера важно для роста бизнеса

Часто слышу фразу, что «трекер давит». Причем говорят в негативном ключе. На самом деле есть разное давление.
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Почему давление трекера важно для роста бизнеса

Когда трекер впаривает свою картину мира, говорит команде какие решения правильные, настаивает на этих решениях, то это уже не трекинг, а, ну в лучшем случае, отгрузка экспертизы.

Трекерское давление — это когда ты каждую встречу спрашиваешь себя и команду, а как быстрее прийти к результату в том фокусе, над которым они сейчас работают. 

🔷 Кейс: У меня есть небольшая компания в трекинге, специализирующаяся на продажах своего ИТ-софта. Руководителю нужен рост выручки «уже вчера».

На диагностике он собрал план действий на 6 недель. Мое давление заключалось в том, чтобы обратить внимание на главное ограничение — разработчики, которые будут «потихоньку» допиливать продукт 5 недель (а на самом деле 10) и не отставать от руководителя пока он не примет решение: или менять цели или придумать как разработчикам сделать всю работу хотя бы 2 недели (это реально в их ситуации), чтобы продавцы могли уже звонить клиентам и назначать демо-встречи.

🔷 Еще пример: команда делает кастдев. Это воронка действий — нашли лиды, сделали первые интервью, нашли целевой сегмент и тп. В направлении результата по воронке трекер постоянно и давит. Как найти больше целевых лидов(20 в неделю, а не 5), как лучше и быстрее делать выводы и тп. Трекер помогает найти механики ускорения, чтобы команда не «работу работала», а большие результаты приносила на каждую встречу.

✅ Давление трекера — это способность трекера диагностировать самое главное ограничение, показать это руководителю/команде и не отпускать их со встречи пока не примут решение, что делать с ограничением. А это неприятно — принимать решения про свои главные проблемы. Но полезно для роста).

ktarasov

ktarasov

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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