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Ведение бизнеса

Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке

Весной я читал книгу-монографию Столбова про старообрядцев-предпринимателей в истории города Иваново. Именно там было особенно много староверов-купцов. (Которым, кстати, принадлежало вообще до 60% всех фабрик в России).
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Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке

Интересно, что именно в руках староверов накапливался капитал, который помог возникновению и активному развитию промышленной революции в России в XIX в и в начале XX века.

В этой монографии не явно, но прослеживаются принципы, на которых строилась работа купцов-староверов и причины их успешности:

1. Дешевый кредит. В старообрядческих сообществах было так организовано, что в руках руководителей приходов аккумулировались очень большие средства, за счет пожертвований. Эти деньги выдавались беспроцентно купцам на развитие производства.

2. Поддержка сообщества. Староверы старались сотрудничать с другими староверами, потому что были гонения со стороны официальных властей разной степени жесткости. Эти люди были достаточно скрытны и доверяли только своим. Через рекомендации, поручительство находили клиентов, партнеров.

3. Идеалы, вера. Предприниматель-старовер считал, что деньги, которые он зарабатывает, даны ему Богом на благо всего общества. Зарабатывать деньги и выделять их на благотворительность считалось богоугодным делом.

4. Давление государства. После начала раскола в конце XVI века начали очень жестко преследовать всех раскольников вплоть до казни. Только с конца XVIII века давление начало чуть-чуть ослаблять, разрешили заниматься какой-то предпринимательской деятельностью. Однако государство устанавливало новые ограничения, например, двойные пошлины, запрет селиться в больших городах. Но именно это стимулировало староверов начать активно переходить в купцы, чтобы иметь возможность откупиться от преследования государства.

5. Честность в делах. Купеческое честное слово было дороже всех бумажных документов. Например, в книге проводились примеры, когда на ярмарке купцу не хватало денег на покупку чего-либо, он  мог выйти на улицу и попросить у других под честное слово. Причем ему активно давали деньги, а после успешного приобретения могли прийти к нему и получить возврат долга.

Звучит так, что за 2 века особо ничего не поменялось. И сейчас дешевый кредит, нетворк, честность помогают. Государство все так же давит на предпринимателей своими политическими и экономическими решениями. Вот с идеалами не все ясно: я не встречал предпринимателей, которые делают бизнес, чтобы активно делиться с ближними, вкладывать в социальные проекты и благотворительность. Такие есть, но мало.

Напишите в комментах, а какие, на ваш взгляд, идеалы и вера у современных предпринимателей?

ktarasov

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6 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 53 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Обожаю исторические хроники! И принципы мне очень понравились у купцов👍

  • Логотип gnews
    gnews 37 минут назад

    gnews spb

    на благотворительность

    Староверы -известнейшие меценаты.

    Рябушинский, Кокорев, Третьяков и  др.

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