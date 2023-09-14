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Маркетинг

Как найм хорошего СЕО спас бизнес от банкротства. Из личного опыта

Кейс о том, как компания с выручкой 100+ млн/год росла намного медленнее, чем хотел основатель. А как вырасти до 400 млн/год было непонятно.
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Как найм хорошего СЕО спас бизнес от банкротства. Из личного опыта

Дано: бизнес в сфере онлайн-обучения, рынок динамичный, растущий, на котором компания существует уже более 5 лет. Выручка 100+ млн/год. Последние месяцы растут на 5-10% в месяц. А иногда не растут. При этом основатель ставил цель вырасти в 4 раза. Основатель сам выполнял роль директора.

Когда мы начали разбираться в причинах проблем, то стало понятно, что в компании совсем не отлажены операционные процессы, вплоть до отсутствия регулярного менеджмента и финансового учета. Этими задачами никто не занимался, и все срочные «пожары» постоянно падали на основателя. И у него даже не оставалось сил и времени на то, чтобы хоть что-то начать улучшать.

Как мы это решили

Основатель принял решение нанимать СЕО (исполнительного директора), которому передаст всю управленческую работу. При найме СЕО и передаче ему управления предприниматель сделал ряд грамотных шагов. Думаю, этот опыт будет многим полезен:

▶️ тщательно выбирал и присматривался к кандидатам — провел несколько стадий собеседований, оценивал соискателей по специальным тестовым заданиям. В итоге выбрал человека, за деятельностью которого следил 2-3 года, и у которого был успешный опыт построения системного бизнеса.

▶️ победителю отбора передавал ответственность постепенно — сначала отдал только руководство маркетингом, потом расширил до продаж, затем до управления финансами, и такими частями полностью передал управление всем бизнесом.

Неожиданное открытие

Как СЕО вышел, он первым делом занялся финансовой моделью, чтобы выяснить — а где точки роста? И очень быстро посчитал, что компания работает около нулевой прибыли. Для основателя это был шок, потому что он то думал, что «мы растем, все хорошо, деньги есть». У основателя не было времени даже разобраться с этими финансовыми показателями.

Несмотря на шок, основатель удержался от резких вмешательств и оставил за СЕО право решать — что и как изменить для достижения целей по росту. СЕО смог за полгода выстроить хорошую финансовую модель, чтобы система стала более прибыльной. При таком взвешенном подходе результат не заставил себя ждать — сейчас рост прибыли в компании уже 20%, и заложен фундамент для достижения Х4.

Если в вашем бизнесе есть такая проблема с выходом из «операционки», то присмотритесь к опции «нанять грамотного СЕО», чтобы выстроить регулярное управление.

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ktarasov

ktarasov

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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