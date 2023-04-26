Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1).

Ситуация Что вправе потребовать ИФНС

1. Налогоплательщик сдал налоговую отчетность без обязательных прилагающихся документов Сопутствующие документы (п.7 ст.88 НК РФ). Например, документы, которые подтверждают правильность применения организацией нулевой ставки НДС (ст.165 НК РФ)

2.Налогоплательщик сдал декларацию по НДС с суммой налога к возмещени Документы, которые подтверждают правильность применения налоговых вычетов, например счета-фактуры поставщиков (п. 8 ст. 88, п. 1 ст. 172 НК) Когда в декларации нет НДС к возмещению, а также нет и других оснований истребовать документы, ИФНС не вправе в ходе КНП потребовать документы, подтверждающие право на вычет НДС (п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30 июля 2013 г., письма Минфина России № 03-02-07/1-323 от 30 июля 2008 г., № 03-02-07/2-209 от 27 декабря 2007 г.);

3.В декларациях по НДС есть противоречия и расхождения, которые свидетельствуют о занижении налоговой базы или завышении налогового вычета Это противоречия: • между сведениями, отраженными проверяемой организацией (ИП) в своей декларации; • между этими сведениями и сведениями контрагента, отраженными в его декларациях по НДС или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур; Счета-фактуры, первичные и другие документы, относящиеся к операциям, которые вызывают сомнения (п. 8.1 ст. 88 НК)

4.Налогоплательщик сдал отчетность по налогам, которые связаны с использованием природных ресурсов (НДПИ, водный и земельный налог) Документы, на основании которых организация начислила и заплатила эти налоги

5.Налогоплательщик сдал уточненную декларацию по истечении двух лет, в которой уменьшена сумма налога к уплате в бюджет или увеличена сумма убытка Первичные и другие документы, обосновывающие изменение показателей, а также аналитические регистры налогового учета (п. 8.3 ст. 88 НК)

6.Налогоплательщик заявил льготы в качестве участника регионального инвестиционного проекта Документы, которые подтверждают, что деятельность организации соответствует условиям регионального инвестиционного проекта (п. 12 ст. 88 НК)

7.Организация или ИП исполняет обязанности налогового агента по налогу на прибыль в отношении доходов по ценным бумагам, которые выплачивает иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц Документы, которые подтверждают правильность расчета и уплаты налога (п. 1 ст. 310.2 НК)

8.В декларации по акцизам заявлены вычеты в связи с возвратом подакцизных товаров покупателями (кроме декларации по алкогольной и спиртосодержащей продукции) Документы на возврат — товарные накладные, счета-фактуры и т. д. (п. 5 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)

9.В декларации по акцизам заявлены вычеты в связи с возвратом этилового спирта его поставщику Документы на возврат — акты, накладные, счета-фактуры и т. д. (п. 5 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)

10.Импортер подал декларацию по акцизам с вычетами акциза, уплаченного при ввозе товаров в Россию. Импортные товары использованы в качестве сырья для производства подакцизных товаров Исключение: по этому основанию ИФНС не может истребовать документы, ранее уже представленные в налоговые органы по иным основаниям; Накладные на внутреннее перемещение товаров, акты приема-передачи и списания в производство и т. д. (п. 2 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)

11.Плательщик взносов выплачивает сотрудникам суммы, которые не облагаются страховыми взносами, или применяет пониженные тарифы документы, которые подтверждают право на освобождение от взносов и на пониженные тарифы

12.Налогоплательщик применяет льготы по налогам При этом льготами не являются, а соответственно, по этому основанию не могут быть истребованы документы, подтверждающие: · пониженные налоговые ставки (письма Минфина России № 03-02-07/1/12009 от 2 марта 2017 г., № 03-05-05-01/50668 от 3 сентября 2015 г.). То есть если инспекторы на местах запрашивают документы по обоснованности применения пониженных ставок, налогоплательщик не обязан их представлять. · операции, которые не признаются объектом налогообложения или освобождены от него без предоставления преимущества определенной категории лиц (тем самым не соответствуя понятию "льгота") (письмо ФНС России № ЕД-4-15/24737 от 22 декабря 2016 г., Постановление Президиума ВАС РФ № 4517/12 от 18 сентября 2012 г.); Пояснения об операциях и имуществе, по которым применены льготы, документы, подтверждающие обоснованность льгот (п. 6 ст. 88 НК)

13.при выявлении несоответствий, указанных в п. 8.9 ст. 88 Налогового кодекса РФ, при проверке деклараций по НДС, УСН, ЕСХН, единой упрощенной декларации по операциям с прослеживаемыми товарами,. Исключение: ИФНС не вправе истребовать документацию по прослеживаемым товарам, если такие документы уже представлялись в налоговый орган в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ; счета-фактуры, первичные и иные документы

14.Проверка декларации (расчета) по налогу на прибыль, НДФЛ участника договора инвестиционного товарищества первичные и иные документы, подтверждающие право на инвестиционный налоговый вычет по ст. 286.1 НК РФ, заявленный в декларации по налогу на прибыль; сведения о периоде участия в договоре инвестиционного товарищества, о приходящейся на каждого участника доле прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товарищества

15. При проведении камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам Любые сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения в РСВ: сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами;

пониженных тарифов страховых взносов;

16. При проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС, представленной: иностранной организацией, поставленной на учет на территории Российской Федерации и оказывающую услуги, перечисленные в ст.174.2 НК РФ, в т.ч.: - предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных через сеть "Интернет" - оказание рекламных услуг в сети "Интернет", в том числе с использованием программ для ЭВМ и баз данных, функционирующих в сети "Интернет", - предоставление рекламной площади (пространства) в сети "Интернет"; - оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети "Интернет"; - оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях; - предоставление доступа к поисковым системам в сети "Интернет"; - ведение статистики на сайтах в сети "Интернет" и т.д. физическим лицом, осуществляющим реализацию товаров посредством электронных торговых площадок и исчисление и уплата налога по данным операциям производятся организациями и налоговыми агентами, указанными в ст.174.3 НК РФ документы (информацию), подтверждающие, что местом оказания электронных услуг иностранной организацией, поставленной на учет в налоговых органах по месту осуществления ею деятельности на территории РФ, признается РФ, а также иную информацию (сведения) относительно таких услуг; документы (информацию), подтверждающие, что местом реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам посредством электронной торговой площадки признается территория Российской Федерации, а также иную информацию (сведения) относительно таких товаров.