Запрос документов в рамках камеральной проверки: ищем проблемные моменты, отказываем налоговикам законно (часть 1).

Изо дня в день с запросами от налоговиков в рамках камералки сталкивается огромное число налогоплательщиков. При этом особое внимание стоит уделить запросам в рамках проверки декларации по НДС, т.к. при исчислении и сборе данного налога права налогоплательщиков нарушаются особенно часто. Поэтому в таких ситуациях компании важно грамотно выстроить свое поведение с чиновниками ФНС. Это избавит от обвинений в противодействии проведению проверки, необоснованного вмешательства в деятельность компании, от наложения штрафов за нарушение различных сроков.
I. Способы направления требований о представлении документов в рамках камеральной проверки
Передают лично.
Как правило, при камеральной проверке инспектор, который запрашивает документы, находится на территории инспекции, а не компании. Поэтому на него не распространяется правило о приоритете личного способа вручения требования. Но если инспектор во время проверки находится на территории организации, то вручает требование ее представителю под подпись. День вручения и будет считаться днем получения требования.
Заказным письмом по почте.
При отправке почтой запрос считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправления заказного письма (п. 1 ст. 93, абз. 2 п. 4 ст. 31 НК).
По ТКС.
Порядок направления требования в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержден приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448. Организации, которые обязаны сдавать налоговую отчетность по ТКС, отсчитывают 10 дней со следующего дня после получения электронного требования. Поскольку такие компании обязаны не реже одного раза в сутки проверять, не присылала ли ИФНС запросы, дата отправки и дата получения должны совпадать (п. 5, 9, 10 Порядка, утв. приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448). Не позднее чем на шестой рабочий день после того, как инспекция отправила требование, компания должна подтвердить получение электронной квитанцией о приеме (п. 5.1 ст. 23 НК).
Организации, которые не обязаны сдавать налоговую отчетность по ТКС, могут не реагировать на поступление требований в электронной форме. Не получив от компании электронной квитанции, инспекция направит требование может дополнительно направить письмо по домашнему адресу директора или учредителя (п. 20 Порядка, утв. приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448).
Почему так важно знать фактический день получения требования ФНС разными способами?
Ответ прост: документы, которые инспекция запросила при камеральной проверке, нужно предоставить в течение 10 рабочих дней со дня, когда компания получила требование. И правильность исчисления этого дня зависит от способа, которым ФНС направила запрос. По истечении этого срока инспекция вправе заблокировать банковский счет компании (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК), а также наложить штраф за несвоевременное представление или непредставление документов.
II. Что инспекторы должны указать в требовании о представлении документов в рамках камеральной проверки (формальные реквизиты).
В требовании налоговики обязаны указать:
статью, в соответствии с которой запрашивают информацию;
срок, в который нужно представить документацию;
сведения о документах — наименования, реквизиты, период, к которому они относятся;
полное и сокращенное наименование проверяемой организации, ее ИНН, КПП;
конкретное мероприятие налогового контроля, в ходе которого понадобились документы, например камеральная проверка по НДС за 3 квартал 2024 года;
дата, подпись и Ф. И. О. лица, получившего бумажное требование, или дата и реквизиты электронной подписи, указанные в квитанции о приеме электронного требования.
Это следует из приложения 17 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628.
Подписывает требование инспектор, который проводит камеральную проверку (п. 1 ст. 93 НК). Печать инспекции не обязательна — в НК нет такого условия, в форме требования она тоже не предусмотрена (ст. 93 НК, приложение 17 к приказу ФНС № ММВ-7-2/628).
Форма требования о представлении документов утверждена приказом ФНС № ММВ-7-2/628.
Если требование получено по ТКС, сразу проверьте его формат. Инспекция обязана использовать тип электронного документооборота — «Документ». В случае нарушения формата получатель формирует уведомление об отказе в приеме электронного документа (приказ ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@).
Какие требования судебной практики стоит учесть при анализе требования:
Верховный суд указал: требование инспекции действительно и без названий документов (Определение ВС от 07.07.2023 № 305-ЭС23-8206). Инспекция не конкретизировала в требовании названия запрошенных документов. Суд признает такое требование правомерным, если есть возможность идентифицировать документы из других формулировок требования. Например, из информации о периоде проверки, проверяемых вопросах и операциях, в связи с которыми оно направлено.
И иногда суд отменяет требования, где запрашиваемые документы напрямую не названы. Примеры — постановления АС Северо-Кавказского от 15.08.2019 № А32-45413/2017, Центрального от 04.09.2018 № А36-9806/2017 округов. Но стоит учитывать, что такие решения суды принимают не часто.
При этом судебная практика исходит из того, что формальные недостатки документа - такие как отсутствие части реквизитов (например, срок, в который нужно представить документацию; полное и сокращенное наименование проверяемой организации, ее ИНН, КПП; указание на мероприятие налогового контроля (его может уточнить налогоплательщик у инспекторов самостоятельно), количество документов и т.д. не станет законным основанием для неисполнения запроса (постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.02.2017 № А32-31691/2015, (постановление АС Московского округа от 13.12.2016 № А40-25588/2016). Так что если вы считаете требование расплывчатым, безопаснее обратиться в инспекцию для уточнений. А не надеяться на то, что суд отменит требование.
Нет смысла ссылаться и на то, что ИФНС может ознакомиться с оригиналами документов на территории предприятия. Это не освободит от штрафа за невыдачу заверенных копий (постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2021 № А20-1911/2020).
Теперь, когда мы разобрались с азами процедуры направления и получения требований, их легальной формой и сроками ответа на них, перейдем к более важному вопросу – в каких случаях фискалы вправе затребовать документы (и какие именно) в рамках камеральной налоговой проверки
III. Ситуации, когда ИФНС может потребовать документы в рамках КНП
Для камералки установлен закрытый перечень оснований для направления требований (ст. 88 НК). Инспекция вправе потребовать пояснения или подачи уточненки, но не первичку.
Запросить у организации документы налоговая вправе только в случаях, которые названы в НК (см. таблицу 1).
Таблица 1. В каких случаях ИФНС потребует документы при КНП
Ситуация
Что вправе потребовать ИФНС
1. Налогоплательщик сдал налоговую отчетность без обязательных прилагающихся документов
Сопутствующие документы (п.7 ст.88 НК РФ). Например, документы, которые подтверждают правильность применения организацией нулевой ставки НДС (ст.165 НК РФ)
2.Налогоплательщик сдал декларацию по НДС с суммой налога к возмещени
Документы, которые подтверждают правильность применения налоговых вычетов, например счета-фактуры поставщиков (п. 8 ст. 88, п. 1 ст. 172 НК)
Когда в декларации нет НДС к возмещению, а также нет и других оснований истребовать документы, ИФНС не вправе в ходе КНП потребовать документы, подтверждающие право на вычет НДС (п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30 июля 2013 г., письма Минфина России № 03-02-07/1-323 от 30 июля 2008 г., № 03-02-07/2-209 от 27 декабря 2007 г.);
3.В декларациях по НДС есть противоречия и расхождения, которые свидетельствуют о занижении налоговой базы или завышении налогового вычета
Это противоречия:
• между сведениями, отраженными проверяемой организацией (ИП) в своей декларации;
• между этими сведениями и сведениями контрагента, отраженными в его декларациях по НДС или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур;
Счета-фактуры, первичные и другие документы, относящиеся к операциям, которые вызывают сомнения (п. 8.1 ст. 88 НК)
4.Налогоплательщик сдал отчетность по налогам, которые связаны с использованием природных ресурсов (НДПИ, водный и земельный налог)
Документы, на основании которых организация начислила и заплатила эти налоги
5.Налогоплательщик сдал уточненную декларацию по истечении двух лет, в которой уменьшена сумма налога к уплате в бюджет или увеличена сумма убытка
Первичные и другие документы, обосновывающие изменение показателей, а также аналитические регистры налогового учета (п. 8.3 ст. 88 НК)
6.Налогоплательщик заявил льготы в качестве участника регионального инвестиционного проекта
Документы, которые подтверждают, что деятельность организации соответствует условиям регионального инвестиционного проекта (п. 12 ст. 88 НК)
7.Организация или ИП исполняет обязанности налогового агента по налогу на прибыль в отношении доходов по ценным бумагам, которые выплачивает иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц
Документы, которые подтверждают правильность расчета и уплаты налога (п. 1 ст. 310.2 НК)
8.В декларации по акцизам заявлены вычеты в связи с возвратом подакцизных товаров покупателями (кроме декларации по алкогольной и спиртосодержащей продукции)
Документы на возврат — товарные накладные, счета-фактуры и т. д. (п. 5 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)
9.В декларации по акцизам заявлены вычеты в связи с возвратом этилового спирта его поставщику
Документы на возврат — акты, накладные, счета-фактуры и т. д. (п. 5 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)
10.Импортер подал декларацию по акцизам с вычетами акциза, уплаченного при ввозе товаров в Россию. Импортные товары использованы в качестве сырья для производства подакцизных товаров
Исключение: по этому основанию ИФНС не может истребовать документы, ранее уже представленные в налоговые органы по иным основаниям;
Накладные на внутреннее перемещение товаров, акты приема-передачи и списания в производство и т. д. (п. 2 ст. 200, п. 8.4 ст. 88 НК)
11.Плательщик взносов выплачивает сотрудникам суммы, которые не облагаются страховыми взносами, или применяет пониженные тарифы
документы, которые подтверждают право на освобождение от взносов и на пониженные тарифы
12.Налогоплательщик применяет льготы по налогам
При этом льготами не являются, а соответственно, по этому основанию не могут быть истребованы документы, подтверждающие:
· пониженные налоговые ставки (письма Минфина России № 03-02-07/1/12009 от 2 марта 2017 г., № 03-05-05-01/50668 от 3 сентября 2015 г.). То есть если инспекторы на местах запрашивают документы по обоснованности применения пониженных ставок, налогоплательщик не обязан их представлять.
· операции, которые не признаются объектом налогообложения или освобождены от него без предоставления преимущества определенной категории лиц (тем самым не соответствуя понятию "льгота") (письмо ФНС России № ЕД-4-15/24737 от 22 декабря 2016 г., Постановление Президиума ВАС РФ № 4517/12 от 18 сентября 2012 г.);
Пояснения об операциях и имуществе, по которым применены льготы, документы, подтверждающие обоснованность льгот (п. 6 ст. 88 НК)
13.при выявлении несоответствий, указанных в п. 8.9 ст. 88 Налогового кодекса РФ, при проверке деклараций по НДС, УСН, ЕСХН, единой упрощенной декларации по операциям с прослеживаемыми товарами,.
Исключение: ИФНС не вправе истребовать документацию по прослеживаемым товарам, если такие документы уже представлялись в налоговый орган в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ;
счета-фактуры, первичные и иные документы
14.Проверка декларации (расчета) по налогу на прибыль, НДФЛ участника договора инвестиционного товарищества
первичные и иные документы, подтверждающие право на инвестиционный налоговый вычет по ст. 286.1 НК РФ, заявленный в декларации по налогу на прибыль;
сведения о периоде участия в договоре инвестиционного товарищества, о приходящейся на каждого участника доле прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товарищества
15. При проведении камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам
Любые сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения в РСВ:
16. При проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС, представленной:
- предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных через сеть "Интернет"
- оказание рекламных услуг в сети "Интернет", в том числе с использованием программ для ЭВМ и баз данных, функционирующих в сети "Интернет",
- предоставление рекламной площади (пространства) в сети "Интернет";
- оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети "Интернет";
- оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях;
- предоставление доступа к поисковым системам в сети "Интернет";
- ведение статистики на сайтах в сети "Интернет" и т.д.
документы (информацию), подтверждающие, что местом оказания электронных услуг иностранной организацией, поставленной на учет в налоговых органах по месту осуществления ею деятельности на территории РФ, признается РФ, а также иную информацию (сведения) относительно таких услуг;
документы (информацию), подтверждающие, что местом реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам посредством электронной торговой площадки признается территория Российской Федерации, а также иную информацию (сведения) относительно таких товаров.
17.При проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС, представленных организациями розничной торговли по товарам, реализованным физическим лицам, в которой заявлены налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 171 НК РФ
документы, подтверждающие право на вычет НДС с товаров, реализованных иностранным гражданам по системе tax free (п. 4.1 ст. 171 НК РФ), если сведения по нему в декларации по НДС не соответствуют имеющимся у налоговой инспекции;
Итак, «среднестатистическому» российскому налогоплательщику (чей род занятий - «обычная» производственная, торговая деятельность, сфера услуг и т.д.) стоит запомнить из вышеприведенного перечня всего 3 пункта правила:
1. Представлять документы нужно только:
при подаче декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога;
при выявлении несоответствий, указанных в п. 8.9 ст. 88 Налогового кодекса РФ, при проверке деклараций по НДС, УСН, ЕСХН, единой упрощенной декларации по операциям с прослеживаемыми товарами.
если документы нужно обязательно прикладывать к декларации при ее подаче.
2. Во всех иных случаях представлять документы — право налогоплательщика, а не его обязанность!
Это значит, что вышеназванные правовые нормы не подлежат расширительному толкованию
3. Наказать компанию за то, что она не предоставила документы, не относящиеся к камералке, инспекция не вправе (постановления Президиума ВАС от 08.04.2008 № 15333/07).
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