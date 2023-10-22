Фискалам.нет
Олег Ваганов
- Клерк с
- 26.04.2023
был вчера в 00:21
- Должность адвокат
- Место работы Коллегия адвокатов
- Город Воронеж
- taxcriminallaw.blogspot.com
Как стимулировать налоговиков вернуть все изъятое в ходе выемки. Методы и судебная практика
Один из самых болезненных аспектов налоговой выемки, которому стоит посвятить отдельную публикацию, – вопрос возврата изъятых в ходе ее проведения оригиналов документов и предметов, которые зачастую являются исключительно важными для нормального функционирования деятельности компании.
Почему выемка предметов и документов —худший «ночной кошмар» налогоплательщика
Сразу стоит запомнить одну из аксиом налоговой выемки: вопреки расхожему мнению, которое можно часто встретить на просторах сети интернет, ИФНС может привлекать работников проверяемой компании в качестве понятых!
Почему выемка предметов и документов – худший «ночной кошмар» налогоплательщика
Допустим, что отношения между ИФНС и предпринимателем «не заладились» и в отношении последнего принято решение о проведении выездной налоговой проверки. Налоговики истребовали документы, и им были представлены их копии (либо не все документы были представлены, в т.ч. по уважительным причинам).
Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться
НК предусматривает для налогоплательщика довольно опасное по своим последствиям мероприятие налогового контроля — налоговый осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Как защищаться?
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор. Если допрос прошел не лучшим образом, как исправить ситуацию?
Весьма распространена следующая ситуация: свидетель (контрагент или сотрудник компании) по какой-либо причине дали показания против нее, либо не отличается психологической устойчивостью и запросто может лжесвидетельствовать против фирмы, либо просто до такой боится инспекторов, что всячески уклоняется от встреч с ними.
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)
Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор
Продолжаем серию публикаций про допрос свидетеля в налоговой инспекции. Сегодня у нас часть 4: явка на допрос в инспекцию. Правила поведения на налоговых допросах, которые стоит знать.
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор, часть 3: некоторые аспекты оказания юридической помощи налогоплательщику. Как подготовиться: вопросы свидетелю
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор
Часть 2: чем допрос отличается от дачи пояснений. Почему эти мероприятия не стоит игнорировать.
Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор. Часть 1: вызов свидетеля на допрос
Данной публикацией я хотел бы начать серию статей о налоговых допросах, правилах поведения на них, тех опасностях, которые они несут для налогоплательщика и о том, как их избежать.
Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности
Расскажем, какие собрать доказательства, чтобы отмести любые обвинения налоговиков в «непроявлении коммерческой осмотрительности». Часть 2: Основная и Окончательная проверка. Фиксация результатов.
Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности
ФНС требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. В этой сатье опубликуем первую часть разбора. Часть 1: Общие начала. Первичная проверка контрагента.
Что такое должная осмотрительность при отборе контрагента? Ее роль в процессе доказывания вины налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов
Выбирая поставщиков, продавцов, перевозчиков и подрядчиков компания или предприниматель должны проявить должную осмотрительность. Иначе налоговая может заподозрить незаконное уменьшение налога. В этой статье рассмотри, что такое эта осмотрительность и как ее нужно проявлять.
Налогоплательщик получил акт камеральной налоговой проверки. Как снизить доначисления до вынесения решения о привлечении к ответственности
Компания получила акт камеральной проверки, в ходе которой налоговики якобы нашли признаки и доказательства правонарушения. Что делать в таком случае? Как снизить доначисления? Об этом в нашей статье.
Налогоплательщик под прицелом фискалов. Что стоит знать о АИС Налог-3 чтобы минимизировать риск доначислений
Расскажем какими базами данных налоговики пользуются для выявления неблагонадежных организаций. А также о том, что стоит знать о программном комплексе «АИС Налог-3», чтобы минимизировать риск доначислений.
Комиссии по легализации налоговой базы. На что обратить внимание и общие рекомендации по прохождению без негативных последствий
Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать
Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.
Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?
Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.
Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда
В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.