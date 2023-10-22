Почему выемка предметов и документов – худший «ночной кошмар» налогоплательщика

Допустим, что отношения между ИФНС и предпринимателем «не заладились» и в отношении последнего принято решение о проведении выездной налоговой проверки. Налоговики истребовали документы, и им были представлены их копии (либо не все документы были представлены, в т.ч. по уважительным причинам).