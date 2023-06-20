Сериалы и юмористические шоу. Что смотрят чаще всего молодые россияне по ТВ?

Россияне в возрасте 21-30 лет стали чаще смотреть ТВ в 2023 году, показало исследование. В основном они смотрят отечественные сериалы, юмористические шоу и спортивные матчи.

Уход зарубежных каналов стал драйвером для развития отечественной киноотрасли — 45% молодых россиян стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы на ТВ и в онлайн-кинотеатрах за последний год.

Отчасти такой рост интереса к телевидению связан с увеличением количества молодежного и развлекательного контента на ТВ — его рост отметила пятая часть опрошенных (22%). Молодое поколение (в возрасте 21-30 лет) обычно смотрят на ТВ сериалы (54%), юмористические шоу (40%), спортивные матчи (31%) и кино (29%). Треть опрошенных (32%) указали на повышение качества контента на телеканалах с момента ухода ряда зарубежных каналов и дистрибьюторов медиаконтента.

Большинство респондентов уверены, что в период их школьных лет телевизионный медиаконтент был на голову выше современного. Так, по мнению 40% во времена их юности было значительно больше интересных шоу для молодых зрителей. Пятая часть (18%) считают, что высокое качество прежних телепередач напрямую связано с отсутствием цензуры на ТВ, а 13% утверждают, что на телевидении было больше интересных отечественных сериалов.

Почти треть опрошенных (29%) позволяют своим детям смотреть телевизор, но при этом 9% — только в присутствии родителей.

В то же время, 38% российской молодежи не смотрят ТВ, а 13% — в этом году стали обращаться к нему реже. Главная причина — отсутствие интересного для них контента (41%). Четверть утверждает, что телевизионный контент в качестве значительно проигрывает интернет-контенту. Каждый десятый (11%) привык к интернету и отвык от телевидения, а 9% отдают предпочтение персонализированному интернет-контенту.



Россияне, которые не смотрят ТВ, также рассказали, при каких обстоятельствах снова начали бы его смотреть. 37% ответили, что это произойдет, как только на спортивных телеканалах будут чаще показывать важные матчи. Трети опрошенных не хватает свежих зарубежных сериалов, а 22% стали бы снова смотреть телевизор только в случае полного отсутствия доступа к интернету в течение длительного срока. Почти каждый десятый (9%) ответил, что его отпугивает большое количество рекламных блоков, а каждый пятый (22%) ни при каких обстоятельствах не стал бы снова смотреть ТВ.

«Значительная часть молодых россиян, которая не смотрит ТВ, отметила, что качество телевизионного контента сильно проигрывает интернет-контенту. С развитием цифровых платформ и стриминговых сервисов пользователи получают больше возможностей выбора и персонализации контента под свои интересы. Это требует от телевизионных каналов адаптации и инноваций, чтобы удержать молодую аудиторию и вернуть потенциальных зрителей ТВ обратно, особенно, с учетом ухода большинства зарубежных дистрибьюторов ТВ-контента», — прокомментировал руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

При этом реклама на ТВ, как выяснилось, раздражаетмолодых россиян немного меньше (28%), чем интернет-реклама. Вероятно, связано это с возможностью переключить канал на другой во время рекламного блока. Половина опрошенных (49%) отметили, что их восприятие рекламы на ТВ от восприятия рекламы в интернете ничем не отличается.

*Методология

*Специалисты продукта «Рекламный программатик» Platforma провели опрос среди 1516 россиян в возрасте 21-30 лет. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс.+