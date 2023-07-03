Знать не обязательно. Большинство предпринимателей не имеют опыта работы в сфере своего бизнеса

Почти 60 % бизнесменов не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. При этом каждый четвертый (26%) респондент высоко оценивает востребованность своего бизнеса сегодня.

Российские бизнесмены рассказали в опросе бизнес-клуба «Атланты», на что они опирались при выборе ниши для своей компании. Так, предприниматели преимущественно ориентировались на предложения от бизнес-партнеров (23%), каждый пятый — сам придумал идею для проекта, 16% были уверены, что работа именно в этой сфере дастся им легко, а каждый десятый вдохновился идей из интернета.

«С детства знали, что хотят открыть свое дело именно в этой сфере респонденты из IT (85%), ресторанной индустрии (58%) и образования (42%). А чаще остальных хобби превращали в работу предприниматели из fashion среды. Большинству владельцев производственных компаний (61%) открыть предприятие предложил бизнес-партнер, а владельцев компаний из ритейла (72%) привлекала высокая маржинальность в этом сегменте»,— отмечает представитель «Атланты».

Предприниматели поделились, что им нравится в их бизнесе сегодня: каждому четвертому — стабильная прибыль в нише, 17% — низкая конкуренция, другим 17% — высокая маржинальность. Кроме того, бизнесмены отмечают высокий спрос на товары и услуги их компании (15%), активный темп развития индустрии (15%), а каждый десятый уверен, что его дело положительно влияет на общество. Любопытно, что только 41% опрошенных имеет опыт работы в сегменте, в котором ведут бизнес.

Для роста своей компании 26% управленцев готовы привлекать инвестиции, 18% — расширять штат сотрудников, 16% — пройти дополнительное обучение, а 15% — финансировать развитие работников.

Среди опрошенных 26% высоко оценивают востребованность своего бизнеса и уверены в завтрашнем дне. Однако 40% респондентов фиксируют, что раньше их бизнес был более устойчивым. Предприниматели также рассказали, какие отрасли бизнеса они считают наиболее перспективными в 2023 году. Каждый пятый уверен, что открывать свою компанию нужно в сфере IT, 17% — в производстве, 10% — телеком. А самыми неперспективными, по их оценке, стали ниши медиа, красоты и спорта.

«Постоянный поиск точек роста — это движущая сила компании, которая позволяет ей совершенствовать свои конкурентные преимущества. Все наши большие победы состоят из тысячи маленьких улучшений. В бизнесе нужно видеть широкий горизонт: ничто не упущено, ничто не потеряно, всегда есть возможность ситуацию изменить. Но здесь откликается один принцип — fail fast, fail cheap. Совершайте ошибки быстро и желательно дешево», — поделился Михаил Кучмент, предприниматель, сооснователь сети Hoff.

«Я решил применить в нашей стране технологию по выпечке блинчиков, которую увидел в Европе. За 2-3 недели написал бизнес-план в свободной форме о проекте развития сети ресторанов быстрой кухни. Отнес письмо в мэрию и мое предложение передали в департамент потребительского рынка. Для его сотрудников случай был невероятный. Они были уверены, что за мной стоит влиятельное лицо. Своим примером я доказал обратное. Нужно стать бесстыжим, в хорошем смысле этого слова. Возможности всегда появляются, главное — их не упускать», — вспоминает Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок». Методология