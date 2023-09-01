Две трети россиян уверены, что школьники могут быть хорошими работниками

Накануне нового учебного года hh.ru выяснил, как соискатели относятся к трудоустройству школьников, в чем плюсы и минусы такого трудоустройства. Опрос проводился с 22 августа по 30 августа 2023 среди 2153 российских соискателей.

Основная часть респондентов (64%) в целом положительно относится к трудоустройству школьников. Причем доля женщин здесь больше, чем доля мужчин, на 11 процентных пунктов (58% и 69% соответственно). 16% относятся к работе в школьном возрасте нейтрально, 17% — отрицательно, еще 2% затруднились дать оценку.

64% россиян уверены, что школьники могут быть хорошими работниками. В частности, потому что они активные и заинтересованные в развитии (32%), потому что они хотят быть финансово независимыми (20%) и потому что они умные и сообразительные (12%). В то же время 17% считают, что школьники вряд ли могут хорошо справляться с работой, потому что им не хватает навыков и знаний (8%), у них низкий уровень ответственности (8%) и недостаточно мотивации (1%).

На вопрос про тип работы, подходящей для школьников, распределение ответов оказалось следующим:

где не требуются специальные навыки — 54%,

где подразумевается легкий физический труд — 52%,

где подразумевается легкий умственный труд — 51%,

где подразумевается креатив и творчество — 50%,

где требуются цифровые навыки — 26%;

любая работа — 18%.

При этом лишь 22% опрошенных заявили, что у них на работе есть или были коллеги школьного возраста. Позиции, на которых работали школьники: стажер (53%), ассистент/помощник (45%), внештатный сотрудник (25%), линейный сотрудник (16%). Почти половина (47%) отметили, что в их компании трудоустроено не более трех школьников (треть затруднились ответить).

38% респондентов сами были трудоустроены в школьном возрасте. Среди остальных 22% хотели бы работать во время учебы в школе, но не нашли подходящие вакансии, у 8% не получалось совмещать работу с учебой, а у 7% родители были против. Еще 26% в этом возрасте даже не интересовались трудоустройством, так как считают, что в школе надо учиться, а не работать.

Среди тех, кто не работал в школьном возрасте, большинство по разным причинам сожалеют об этом: 28% заявили, что могли бы иметь собственные деньги, 24% — получить ценный опыт, 13% это помогло бы определиться с профессией, 6% это помогло бы будущей карьере.

Ключевым плюсом трудоустройства школьников россияне назвали развитие самостоятельности (этот вариант выбрали 73%). Кроме того, среди положительных моментов фигурируют повышение ответственности (66%), появление собственного заработка (64%), приобретение новых навыков (63%), появление настоящего жизненного опыта (62%), возможность накопить денег на определенную цель (60%), развитие финансовой грамотности (57%) и помощь в определении будущей профессии.

Есть в трудоустройстве школьников и минусы, в частности это риск обмана со стороны работодателей (61%), несовместимость работы и успешной учебы (48%), высокая усталость и стресс (45%), отсутствие свободного времени (34%), а также негативное влияние на здоровье (23%). Кроме того, некоторые считают, что работа в школьном возрасте может быть опасна (22%) и провоцировать конфликт с родителями (11%).