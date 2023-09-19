Исследование. Только трети предпринимателей пригодился диплом из ВУЗа

Оказалось, что только 35% респондентов положительно ответили на вопрос: «Пригодился ли вам диплом об окончании вуза?».

Такие данные получили аналитики «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО, опросив* основателей российских компаний, а также руководителей малого и микробизнеса.

Пятая часть (22%) отметила, что им оказался нужен опыт, полученный от своих предыдущих руководителей. В спорных ситуациях 33% предпочитают прислушиваться к советам знакомых бизнесменов, а 26% вспоминают, чему их учили в университете. При этом опыт известных предпринимателей, чьи истории часто встречаются в современных медиа, вдохновляет каждого десятого часть респондентов.

В ходе исследования выяснилось, что 42% российских предпринимателей считают недостаточными свои знания для эффективного управления своим делом. При этом желание получить дополнительное предпринимательское образование есть у трети опрошенных руководителей. Сделать это мешает отсутствие свободного времени (так отвечают 29% респондентов) и денег (28%).



Примечательно, что ровно половина опрошенных (50%) хотели бы пройти такое обучение именно в России. К зарубежному управленческому образованию присматриваются лишь 34%, в то время как оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.

У трети предпринимателей, желающих получить дополнительное образование, сходятся образовательные цели: наибольшая доля опрошенных от учебы в бизнес-школе стремится получить активный нетворкинг. Так, практически каждый пятый (16% респондентов) собираются заводить на учебе новые знакомства, полезные для бизнеса в целом, а 7% — искать инвесторов. Почти столько же, 6%, хотели бы таким образом найти новых деловых партнеров.

Среди тех руководителей, которые уже прошли обучение в этом направлении, 19% смогли использовать специальные гранты. При этом треть опрошенных даже не знает о такой опции. О возможности получить предпринимательский грант на образование слышали 25% опрошенных — правда, пока что они не успели ей воспользоваться.



*Методология

Опрос проходил в августе 2023 года среди 1278 руководителей малых и микропредприятий, а также основателей стартапов. География — города РФ с населением более 100 тысяч человек.