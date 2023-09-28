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Доверяй, но проверяй. Роль отзывов при трудоустройстве: результаты опроса соискателей

Реальные отзывы работников интересуют соискателей при трудоустройстве часто, каждый хочет оказаться в стабильной компании и возможностями роста. Платформа hh.ru и Dream Job выяснили, как влияют отзывы о компаниях на принятие решения соискателями об отклике на вакансии, где чаще всего читают отзывы, а также оставляют ли сами обратную связь о работодателе.
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Опрос проводился с 12 сентября по 22 сентября 2023 среди 1,5 тыс. работников и соискателей.

Отзывы о работодателе входят в тройку самых значимых факторов для соискателей в принятии решения об отклике на вакансию.

После информации о зарплате с оценкой важности 4,5 из 5, отзывы занимают второе место (4,2 из 5) среди факторов, которые влияют на принятие решения. На третьем месте (оценка 4,1) по важности — интересные задачи и проекты, которыми предстоит заниматься потенциальному сотруднику компании. Гибкие условия труда (для 68% соискателей важны, средний балл — 3,9), местоположение (67%, средний балл — 3,9) также являются важными факторами для соискателей, но не имеют решающего значения при выборе. 

Отзывы влияют на подавляющее большинство (79%) соискателей. На женщин отзывы влияют больше, чем на мужчин (82% и 75% соответственно). Чаще всего прислушиваются к отзывам о потенциальном работодателе занятые в сфере продаж и розничной торговли (86%), в транспорте и логистике (80%), HR-специалисты и маркетологи (по 77%). Реже отзывы влияют на мнение топ-менеджеров (68%), юристов (71%) и строителей (72%).

Подавляющее большинство (95%) читают отзывы, прежде чем откликнуться на вакансию или принять предложение о работе (из них 64% — всегда, 31% — иногда). 43% заявили о случаях, когда ответы самой компании на отзывы о ней меняли мнение о работодателе, даже если отзыв был негативным. Наибольшая доля таких среди представителей управления персоналом (54%), транспорта, логистики (53%) и образовательной сферы (52%).

Чаще всего соискатели ищут отзывы в популярных поисковиках (76%) и на сайтах по поиску работы (70%). Значительно реже ориентируются на отзывы действующих сотрудников (17%) и на мнение людей в чатах телеграм-каналов (13%). 

Чуть более трети (35%) оставляют отзывы о работодателе: 3% — только негативные, 4% — только позитивные, 28% — и позитивные, и негативные. Наибольшая доля людей, чаще всего оставляющих отзывы о работодателях, среди представителей производства (48%) и управления персоналом (45%).

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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