Рейтинг профессий из детской мечты. Хотел стать актером, но стал бухгалтером

Служба hh.ru провела опрос среди россиян во всех федеральных округах страны и выяснила, о каких профессиях мечтали россияне в детстве и кем смогли стать в реальности.

О чём мечтали?

В топ-3 профессий, о которых россияне мечтали в детстве оказались актёр/актриса, врач и учитель — на каждую из этих профессий отдали голоса по 7% опрошенных. Близко к ним стоят профессии ветеринара и космонавта, которые набрали по 4% ответов респондентов. Интересно, что профессия космонавта перестаёт быть столь популярной как это было еще несколько лет назад. Так, в 2019 года в рамках аналогичного опроса эта профессия попала в топ-3 рейтинга.

Также в детских мечтах опрошенных фигурируют профессии археолога, водителя, офицера, дизайнера, художника, балерины. По 2% опрошенных хотели в детстве стать музыкантами, летчиками, президентами. А по 1% — астрономами, моряками, пожарными и стюардессами.

В реальности

При этом исследование показывает, что лишь 5% россиян, прошедших опрос, смогли воплотить детскую мечту и их текущая профессия совпадает с тем, о чем они мечтали ранее. Еще у 16% реальная профессия частично совпадает с тем, кем они работают сейчас, и у 79% детские желания не были исполнены.

В реальности рейтинг профессий тех, кто проходил опрос, сейчас выглядит так: на первом месте сразу четыре профессии — бухгалтер, инженер, менеджер по продажам и программист (по 6%). Примечательно, что профессию бухгалтера почти никто упоминал как детскую мечту, при этом она лидируют среди тех, кто уже выбрал работу.

На втором месте оказалась профессия продавца (4%), на третьем сразу несколько специальностей — HR-специалист, адвокат/юрист, маркетолог, офис-менеджер, учитель и экономист (по 3%). Таким образом, в реальности лишь несколько профессий из детской мечты стали реальностью.

Что помешало?

В большинстве случаев у россиян не получилось воплотить детскую мечты в жизнь, потому что у них изменились взгляды — так ответили 33%. По мнению 26% респондентов они могли бы стать кем, хотели, но недостаточно сильно старались. Еще у 16% не получилось, потому что им было сложно попасть в нужную сферу из-за недостаточности опыта. Кроме того, 14% заявили, что они не смогли реализовать мечту, потому что им запретили родители. У 13% отпало желание стать тем, кем они хотели из-за низкой зарплаты в этих профессиях. 10% не позволило состояние здоровья, а 7% оттолкнул низкий престиж профессии.

А кем хотят быть сейчас?

Если бы у россиян сейчас появилась возможность сменить профессию, то две трети заявили, что ушли бы с текущей профессии, у 28% нет такого желания, остальные затруднились ответить. При этом у тех, кто готов сейчас сменить профессию лидируют уже не те, о которых они мечтали в детстве, а другие: профессия программиста (7%), аналитика (4%), бизнесмена (4%). Но при этом 3% готовы вернуться к мечте и стать актером/актрисой, врачом, еще 2% готовы стать учителями, а по 1% - археологами и астрономами.