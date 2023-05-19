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Общество

Сон всему голова. Как наладить режим сна и наконец-то высыпаться. Советы невролога

Качественный сон является залогом физического и психологического здоровья. Мы собрали для вас полезные рекомендации детского и взрослого невролога, которые помогут вам выспаться, даже после нервной сдачи отчетности.
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Сон всему голова. Как наладить режим сна и наконец-то высыпаться. Советы невролога
Фото freepik

Качественный сон не только важен для детей, но также является ключевым фактором для здоровья взрослых.

Взрослые, как и дети, нуждаются в регулярном и качественном сне, чтобы поддерживать свое физическое и психическое здоровье.

Однако, чтобы взрослые могли полноценно высыпаться, необходимо обеспечить здоровый сон детей в семье. Поэтому, решение проблем со сном у детей должно стать приоритетом для всех членов семьи.

Детский и взрослый невролог, медицинский лидер направлений «неврология, психология, психиатрия» сети клиник доказательной медицины DocDetiОльга Шемятовская, предоставила рекомендации для решения проблем со сном у детей, которые могут помочь всей семье улучшить качество сна.

Сколько нужно спать ребенку

Согласно американской академии медицины сна взрослым необходимо 7 часов сна, а детям намного больше, чтобы обеспечить полноценное развитие и рост.

Норма сна по возрасту

Ориентируйтесь на «синие» и «голубые» показатели. Один час сна больше или меньше нормы не так критично, но если показатели в оранжевом секторе, это сигнал к конкретным действиям.

Почему дети плохо засыпают

Обычно детям хватает меньше 20 минут для засыпания. Если это время больше, обратите внимание на наиболее распространённые причины:

  • недостаточное количество физической активности;

  • переутомление, перевозбуждение;

  • боли или дискомфорт в теле (чешется нос, болит живот и т.п.);

  • устойчивые ассоциации со сном (грудь матери, соска, папина рука и т.п.).

Если ребенок плохо/мало спит, нужно в первую очередь проанализировать его режим дня, оценить, что он обычно делает перед сном, а также условия сна, ритуалы перед сном.

При анализе всех этих данных, вы поймете, когда ребенок перевозбужается перед сном, а когда наоборот ему не хватает активности.

Например, купание перед сном делает ребенка более активным, значит надо подобрать другое время.

Как можно еще помочь установить режим сна

Установите график:

  • Выберите подходящее для вашего ребенка время отхода ко сну и придерживайтесь его как можно строже каждую ночь. Это поможет организму ребенка привыкнуть к регулярному графику.

Расслабляющая рутина:

  • Придумайте ритуалы перед сном, которые ваш ребенок будет выполнять каждый вечер. К примеру, принятие теплой ванны, чтение книги или прослушивание спокойной музыки.

Никаких гаджетов:

  • Ограничьте экранное время перед сном. Синий свет, излучаемый дисплеями, может нарушить сон вашего ребенка. Ограничьте пребывание детей у экранов по крайней мере за час до сна.

Комфортные условия для сна:

  • Позаботьтесь о том, чтобы спальное место вашего ребенка было удобным и располагало ко сну. Купите удобный матрас и подушку, проветривайте комнату перед сном и удалите источники дополнительного света и шума.

Будьте последовательны:

  • Последовательность — ключевой момент в установлении режима сна для детей. Придерживайтесь этого распорядка каждую ночь, даже в выходные дни и во время каникул.

Налаживание режима сна требует времени и усилий, но здоровье и благополучие вашего ребенка того стоят. А если вам самостоятельно не удается разобраться в причинах плохого сна ребенка и их устранениях, можно обратиться за помощью к консультанту по сну.

Novakid

Novakid

менеджер в Новакид

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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