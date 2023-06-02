Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Novakid
Novakid
Психология для бухгалтера

Шерентинг: баланс между безопасностью и родительской гордостью в цифровую эпоху

Сегодня социальными сетями пользуются все от мала до велика: кто-то наблюдает за друзьями, родными, знаменитостями; кто-то сам делится значимыми (и не очень) событиями из жизни.
22
Шерентинг: баланс между безопасностью и родительской гордостью в цифровую эпоху
Иллюстрация: Novakid

Рождение ребенка — значимое событие, и часто молодым родителям хочется разделить эту радость со всем миром, в том числе и виртуальным.

Их ленты начинают заполняться фотографиями и видео детей. Это явление получило название «шерентинг» — от англ. «share» — делиться, «parenting» — родительство.

Почему оно появилось, чем чревато и как делиться контентом без вреда для детей —  Novakid обсудил с психологом DocDeti Ольгой Викторовой

Становление шерентинга

С развитием социальных сетей все больше родителей со всего мира «увлекаются» шерентингом.

Соцсети предоставляют родителям доступный способ делиться фотографиями и новостями из жизни своих детей с семьей, друзьями и виртуальными знакомыми.

От выкладывания милых моментов до обсуждения трудностей воспитания, шерентинг является некой платформой для поиска поддержки, советови одобрения в онлайн-мире. 

«Это естественное состояние человеческой психики — стремиться быть частью общества, чувствовать принадлежность к окружающим. Наш нынешний образ жизни является для нас естественным, и наши эволюционные механизмы не успели к нему приспособиться, в том числе и в плане воспитания детей», — комментирует психолог Ольга Викторова из DocDeti.

Проблемность явления

С одной стороны  шерентинг — невинная и доброжелательная практика, с другой стороны, за ней кроются проблемы и риски:

  • Вопросы конфиденциальности: делясь личной информацией и изображениями своих детей, родители подвергают их потенциальному риску, ведь информация может попасть к чужим недоброжелательным лицам. 

  • Долгосрочное воздействие: шерентинг создает так называемый цифровой след, который будет тянуться  за ними во взрослой жизни, потенциально влияя на их будущие отношения. 

Ольга Викторова говорит, что сами по себе фотографии в социальных сетях вреда не несут. По ее словам, вероятность буллинга больше зависит от личности ребенка, его уверенности в себе, чем от самих фотографий. Если подросток не смущается своих детских фотографий, то и повода для травли не будет. 

  • Безопасность в Интернете: большое количество информации о ребенке может подвергнуть его опасности со стороны интернет-троллей, а также поставить под угрозу их физическую безопасность, если информация о местонахождении будет в открытом доступе.

Делимся фотографиями безопасно

  • Откажитесь от геотегов, не выкладывайте фотографии, сделанные из окон дома, на фоне детского сада или школы. Не описывайте маршрут прогулок и места, где вы проводите много времени с ребенком. 

  • Уважайте личные границы своего ребенка, даже если он новорожденный. Не стоит фотографировать их в неловких личных ситуациях: в ванной комнате, без одежды, сильно испачканными. Также не стоит снимать фото или видео, если ваш ребенок расстроен, плачет, напуган, зол или выражает негативные эмоции вслух. Выражение эмоций делает уязвимыми всех, даже взрослых. Важно проявлять особое внимание и заботу к детям в таком состоянии.

  • Прислушивайтесь к мнению ребенка Современные дети вполне способны разрешить или запретить себя фотографировать, а также выбрать снимки, которые им больше нравятся. Не заставляйте их фотографироваться и спрашивайте их разрешения как при съемке, так и при размещении фотографий.

Шерентинг отражает проблемы и возможности, возникающие в цифровую эпоху, когда границы между публичной и частной жизнью становятся размытыми.

Хотя для родителей естественно испытывать гордость за своих детей, важно соблюдать баланс, уважать частную жизнь детей и прислушиваться к ним. 

Что вы думаете о шеретинге? Поделитесь в комментариях! 

Novakid

Novakid

менеджер в Новакид

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Аренда

    Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита

    В сегодняшней статье речь пойдет о том, что такое лизинг простыми словами. Многие предприниматели слышали о нем. Но не все при этом знают, чем он отличается от кредита. И когда на самом деле выгодно использовать лизинг компаниям и ИП?

    Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита
    41
    Логотип Novakid
    Novakid
    Психология для бухгалтера

    Шерентинг: баланс между безопасностью и родительской гордостью в цифровую эпоху

    Сегодня социальными сетями пользуются все от мала до велика: кто-то наблюдает за друзьями, родными, знаменитостями; кто-то сам делится значимыми (и не очень) событиями из жизни.

    Шерентинг: баланс между безопасностью и родительской гордостью в цифровую эпоху
    22
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Где ищут финансовых директоров? Вакансии дня для всех, кто хочет больше

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    53
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про АУСН, личные деньги на расчётном счёте бизнеса и промежуточные уведомления по НДФЛ

    Первая рабочая неделя лета подходит к концу. Ура! По пятницам мы, как всегда, подводим итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про АУСН, личные деньги на расчётном счёте бизнеса и промежуточные уведомления по НДФЛ
    48
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

    С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать. 

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ
    137
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь

    Сербия располагает широкой сетью общественных и частных медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг. В стране существуют государственные больницы, поликлиники, специализированные центры и частные клиники, обеспечивая пациентам разнообразные варианты выбора.

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь
    44
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Выездные налоговые проверки

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

    Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней
    88
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Подотчет, командировки

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

    Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?
    2
    84
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

    Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста
    258
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Менеджмент

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

    Рассказываем, что происходит сегодня на рынке труда, и как это влияет на взаимоотношения сотрудников и работодателей.

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда
    60
    Читать еще