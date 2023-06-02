Шерентинг: баланс между безопасностью и родительской гордостью в цифровую эпоху

Сегодня социальными сетями пользуются все от мала до велика: кто-то наблюдает за друзьями, родными, знаменитостями; кто-то сам делится значимыми (и не очень) событиями из жизни.

Рождение ребенка — значимое событие, и часто молодым родителям хочется разделить эту радость со всем миром, в том числе и виртуальным.

Их ленты начинают заполняться фотографиями и видео детей. Это явление получило название «шерентинг» — от англ. «share» — делиться, «parenting» — родительство.

Почему оно появилось, чем чревато и как делиться контентом без вреда для детей — Novakid обсудил с психологом DocDeti Ольгой Викторовой.

Становление шерентинга

С развитием социальных сетей все больше родителей со всего мира «увлекаются» шерентингом.

Соцсети предоставляют родителям доступный способ делиться фотографиями и новостями из жизни своих детей с семьей, друзьями и виртуальными знакомыми.

От выкладывания милых моментов до обсуждения трудностей воспитания, шерентинг является некой платформой для поиска поддержки, советови одобрения в онлайн-мире.

«Это естественное состояние человеческой психики — стремиться быть частью общества, чувствовать принадлежность к окружающим. Наш нынешний образ жизни является для нас естественным, и наши эволюционные механизмы не успели к нему приспособиться, в том числе и в плане воспитания детей», — комментирует психолог Ольга Викторова из DocDeti.

Проблемность явления

С одной стороны шерентинг — невинная и доброжелательная практика, с другой стороны, за ней кроются проблемы и риски:

Вопросы конфиденциальности: делясь личной информацией и изображениями своих детей, родители подвергают их потенциальному риску, ведь информация может попасть к чужим недоброжелательным лицам.

Долгосрочное воздействие: шерентинг создает так называемый цифровой след, который будет тянуться за ними во взрослой жизни, потенциально влияя на их будущие отношения.

Ольга Викторова говорит, что сами по себе фотографии в социальных сетях вреда не несут. По ее словам, вероятность буллинга больше зависит от личности ребенка, его уверенности в себе, чем от самих фотографий. Если подросток не смущается своих детских фотографий, то и повода для травли не будет.

Безопасность в Интернете: большое количество информации о ребенке может подвергнуть его опасности со стороны интернет-троллей, а также поставить под угрозу их физическую безопасность, если информация о местонахождении будет в открытом доступе.

Делимся фотографиями безопасно

Откажитесь от геотегов, не выкладывайте фотографии, сделанные из окон дома, на фоне детского сада или школы. Не описывайте маршрут прогулок и места, где вы проводите много времени с ребенком.

Уважайте личные границы своего ребенка, даже если он новорожденный. Не стоит фотографировать их в неловких личных ситуациях: в ванной комнате, без одежды, сильно испачканными. Также не стоит снимать фото или видео, если ваш ребенок расстроен, плачет, напуган, зол или выражает негативные эмоции вслух. Выражение эмоций делает уязвимыми всех, даже взрослых. Важно проявлять особое внимание и заботу к детям в таком состоянии.

Прислушивайтесь к мнению ребенка Современные дети вполне способны разрешить или запретить себя фотографировать, а также выбрать снимки, которые им больше нравятся. Не заставляйте их фотографироваться и спрашивайте их разрешения как при съемке, так и при размещении фотографий.

Шерентинг отражает проблемы и возможности, возникающие в цифровую эпоху, когда границы между публичной и частной жизнью становятся размытыми.

Хотя для родителей естественно испытывать гордость за своих детей, важно соблюдать баланс, уважать частную жизнь детей и прислушиваться к ним.

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