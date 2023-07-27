Не понимаете своего ребенка? Гайд по сленгу или как бухгалтеру понять подростков

Язык — живой организм, он постоянно меняется и обновляется под влиянием разных факторов, таких как музыка, кино, интернет и взаимодействие с другими культурами.

Многие слова и выражения из английского перешли в подростковый сленг. Некоторые из них сохраняют свое английское произношение и написание, другие адаптируются к русской грамматике и фонетике. В этой статье разберем самые популярные сленговые слова.



Байтить (от английского to bait — «заманивать») используется в значении «провоцировать, вынуждать к какому-то действию».

Вайб (от английского vibe — «настрой») означает «настроение, атмосфера».

Войсить (от английского voice — «голос») означает «записывать голосовое сообщение».

Изи (от английского easy — «легкий») используется в том же значении, «без усилий».

Кринж (to cringe — «испытывать неловкость») используется в том же значении.

Криповый (от английского creepy — «жуткий, страшный») используется для описания чего-то неприятного, странного или вызывающего страх.

Рофл (от английского аббревиатуры ROFL — Rolling On the Floor Laughing — «кататься по полу от смеха») означает «смешно, забавно».

Флексить (от английского to flex — «напрягать мышцы») означает образное значение «хвастаться, показывать свое превосходство».

Хайп (от английского hype — «раздувать, преувеличивать») означает «популярность, востребованность».

Чилить (от английского to chill — «остывать, успокаиваться») имеет значение «расслабляться, отдыхать».