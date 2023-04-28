8 способов - как признать протокол недействительным

8 оснований для для признания протокола недействительным:



1 - Должностное лицо неуполномочено должным образом на заключение подобных протоколов.



По статье ст. 26.2 КоАП ответственность за административное правонарушение должна быть зафиксирована в протоколе об административном правонарушении.

Есть ли у должностного лица полномочия на составление протокола об административном правонарушении, выясняем по статье 28.3 КоАП РФ.



Должностное лицо должно иметь полномочия на составление протоколов вообще и в частности по тем статьям, по которым оформляется протокол.



Если сотрудник неправильно указал статью административного кодекса, то его можно привлечь к ответственности за неправильные действия при составлении протокола об административном правонарушении.



2 - Поправки в Гражданском кодексе не были разъяснены.



В протоколе об административном правонарушении обязательно должно быть указано, о каких правах и обязанностях идет речь.



Суд может признать доказательства недостоверными. Согласно пункту 18 постановления пленума Верховного суда РФ No5, при сборе доказательств необходимо руководствоваться требованиями закона.



Понятые, которые не были ознакомлены с положениями статей 25.1 и 51 Конституции РФ, также не могут быть признаны доказательствами.



3 - Без указания точного времени и места нарушения.



В очередной раз суд вынес решение в пользу водителя за нарушение скоростного режима.



Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.



Ответственность за административное правонарушение наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.



4 - Вам повезло, если протокол был составлен с нарушением сроков

Если вы совершили административное правонарушение, то протокол составляется сразу после его обнаружения.

5 - Не соблюдены сроки привлечения к ответственности

Срок давности административного правонарушения - это время, за которое можно оспорить вынесенное постановление.



Несмотря на то, что протокол об административном правонарушении может быть составлен за несколько дней до его составления, это не значит, что вы сможете избежать ответственности.



Статья 4.5 КоАП РФ говорит о том, что административное правонарушение было совершено давно. КоАП РФ



В ближайшее время планируется изменить сроки исковой давности по административному правонарушению.



Счет идет не на часы, а на дни - день совершения правонарушения входит в срок привлечения к ответственности.



6 - В протокол об устранении нарушений внесены изменения.



Поправки в протокол должны быть согласованы с тем лицом, которое его подписало.



В протоколе должно быть указано, что присутствующий ознакомлен с этими изменениями. Если же она есть, то протокол можно считать фальшивым.



7 - Статья КоАП должна соответствовать нарушению

Если в протоколе будет неверно указана статья по которой вас хотят привлечь к административной ответственности, считайте вам повезло.

8 - Протокол был полностью заполнен и выдан на руки.



Не отказываемся от подписания, но подписывая, указываем фразу “не согласен”.