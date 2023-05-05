Жизнь в Сербии. Плюсы и минусы для релокации из России

Сербия — это прекрасная страна с богатой историей и культурой, находящаяся в самом сердце Балканского полуострова. Если вы думаете о релокации из России, то Сербия может быть отличным выбором. В этой статье я расскажу о плюсах и минусах жизни в Сербии, чтобы помочь вам принять решение.

Плюсы жизни в Сербии

Культура и история

Сербия — это страна с древней культурой и богатой историей. Здесь вы найдете много музеев, галерей и памятников, которые отражают исторические и культурные аспекты Сербии. Например, Белград — это один из старейших городов в Европе, который может похвастаться более чем 2000-летней историей.

Дешевизна

Сербия — это страна с относительно низкими ценами на жилье, продукты питания, развлечения и транспорт. Это означает, что вы можете получить больше за свои деньги в Сербии, чем в других европейских странах. Основная валюта, которая используется в стране — это местные динары. Но чаще всего, для аренды или приобретения недвижимости здесь используют евро. Валюту можно приобрести или продать в многочисленных пунктах по обмену, которые есть почти на каждой большой улице Белграда. Кстати, в Сербии выгоднее менять именно евро на местную валюту, так как евро здесь дороже американского доллара.

Гостеприимство

Сербы очень гостеприимны и дружелюбны. Они любят свою страну и всегда рады показать ее гостям. В Сербии вы найдете множество местных фестивалей и мероприятий. В Белграде и Нови-Саде (втором по величине городе Сербии) уже есть развитое русскоязычное сообщество, а в тематических телеграм-каналах и в социальных сетях можно выбрать мероприятия на свой вкус почти на каждый день недели. Афиша действительно очень разнообразна.

Красивая природа

Сербия — это страна с красивой природой, которая может поразить своей разнообразностью. Здесь вы найдете горные массивы, озера, реки и водопады, которые станут отличным местом для активного отдыха и отдыха на природе.

Минусы жизни в Сербии:

Язык

Для русскоязычного человека сербский язык может быть интуитивно понятен, в письме так же часто используется кириллица. Однако большинство молодых людей говорят на английском, поэтому коммуникация не должна стать серьезной проблемой.

Экономика

Сербия все еще переживает трудности в экономическом плане, что может отразиться на качестве жизни и уровне зарплат. Однако, несмотря на это, цены на многие товары и услуги остаются довольно низкими, что делает Сербию более доступной для жизни, особенно если вы получаете доход в зарубежных компаниях.

Бюрократия

Бюрократические процессы могут оказаться сложными и медленными, особенно для иностранцев, которые пытаются оформить документы и получить разрешение на работу или вид на жительство.

В этом случае, вы всегда можете найти русскоязычного эксперта, который обладает компетенцией и опытом в решении основных бюрократических трудностей, будь то получение ВНЖ, покупка недвижимости или получение разрешения на работу в стране.

Главное! Будьте осторожны: в связи с увеличением спроса на ВНЖ, увеличилось и количество мошенников.

Климат

Климат в Сербии может быть жарким и сухим летом, а зимой — холодным и влажным. Но важно отметить, что перепады температур более умеренные и мягкие нежели в основной части России. Для Сербии свойственна более короткая и мягкая зима и долгое солнечное лето. А если вы предпочитаете морской отдых, то на время пляжного сезона вы всегда можете отправиться в соседнюю Черногорию, всего ночь на поезде — и вы уже на морском побережье.

В целом, Сербия — это прекрасная страна, которая может стать отличным выбором для релокации из России. Она предлагает богатую культуру и историю, дешевизну, гостеприимство и красивую природу. Несмотря на некоторые недостатки, такие как языковой барьер, экономические трудности, и бюрократия Сербия все равно является привлекательным местом для жизни.