Ипотека в Сербии. Возможности оформления и условия получения

Ипотечный кредит – это один из самых распространенных и доступных способов приобретения жилья. В Сербии, как и в других странах, ипотека – это долгосрочный кредит, который выдается под залог недвижимости. Большинство банков предоставляют кредит на покупку квартиры или дома, а также на ремонт или строительство недвижимости.

Заемщиком может статьгражданин Сербии либо физическое лицо, являющееся гражданином другого государства, на основании имеющегося вида на жительство или разрешения на работу в Республике Сербия. Для оформления ипотеки необходимо иметь возраст от 20 до 70 лет на дату погашения кредита. Также необходимо иметь постоянное место работы, заключив трудовой договор на неопределенный срок и стаж работы не менее 3 месяцев.

Для подачи заявления на открытие ипотеки необходимо подготовить следующие документы:

Заявление в банк, заключивший контракт с Национальной корпорацией страхования жилищных кредитов, полную ксерокопию паспорта, документы, подтверждающие семейное положение, наличие вида на жительство в Сербии, официальную справку о доходах за последние годы трудовой занятости, а также отчет по кредитам и другим обязательствам, которые заемщик имеет в стране фактического гражданства, заверенную ксерокопию или оригинал трудового договора, сведения о стабильных расходах, документы, подтверждающие платежеспособность, договор на покупку единицы недвижимости в оригинале, заверенные документы, подтверждающие фактическое проживание и контактные данные заемщика.

Преимущество отдается лицам, предоставившим все возможные документы из перечня в оригинале и в переводе на язык страны-кредитора.

При условии предоставления полного перечня документации порядок утверждения заявления занимает до пяти рабочих дней. Оформление ипотеки от начала до конца занимает до двух месяцев (в зависимости от хода проверок).

Сербские банки предоставляют ипотеку максимальным сроком до 40 лет.

Где дешевле купить недвижимость

Согласно данным за 2023 год, средняя цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке в Белграде составляет 2300 евро, это самая высокая цена среди городов в Сербии.

В то же время, средняя цена квадратного метра квартиры в Нови-Саде ниже на 500 евро и составляет 1800 евро. Еще дешевле можно приобрести квартиру на вторичном рынке в Лознице — здесь средняя цена за квадратный метр составляет 700 евро.

Если же вы ищете дом, то стоит знать, что самые высокие цены на дома также в Белграде — 2500 евро за квадратный метр. Немного дешевле можно приобрести дом в Нови-Саде, где средняя цена за квадратный метр составляет 2200 евро.

Если же вы планируете купить недвижимость на первичном рынке, то следует учитывать, что средняя цена квадратного метра квартиры в новостройках выше, чем на вторичном рынке. Так, в Белграде средняя цена за квадратный метр квартиры в новостройке составляет 3000 евро, в Нови-Саде — 2500 евро, в Лознице — 1100 евро, в Ниш — 1600 евро, а в Суботице — 1700 евро.

Иностранные граждане могут претендовать на два типа кредитов в Сербии: динарский и чисто валютный кредит

Чисто валютный кредит может быть взят только у иностранного гражданина и может использоваться для приобретения недвижимости, при условии, что продавец имеет статус гражданина Сербии или предоставляется некоторая существующая недвижимость. Валютный кредит на жилье в евро имеет переменную процентную ставку, первоначальный взнос не менее чем в 25% и может иметь период погашения до 360 месяцев. Документация для такого кредита включает письменное свидетельство о текущей работе, выписку из банковского счета за последние 12 месяцев, разрешение на работу, отчеты кредитных бюро и т.д.

Жилищный кредит в динарах имеет меньший период выплаты в 240 месяцев и переменную процентную ставку выше, но не требует наличия недвижимости на свое имя. Он также требует взноса не менее чем в 25%.