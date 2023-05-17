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Общество

ВНЖ в Черногории для граждан России. Основные сложности и преимущества

Черногория, расположенная на Балканском полуострове, привлекает внимание граждан России, которые рассматривают возможность получения ВНЖ (вида на жительство) в этой стране. Черногория предлагает ряд преимуществ для иностранных релокантов, которые также могут сопровождаться определенными сложностями.
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ВНЖ в Черногории для граждан России. Основные сложности и преимущества

Одним из главных преимуществ Черногории является ее лояльная визовая политика. Для граждан России, Украины и Беларуси переезд на ПМЖ в Черногорию относительно прост и удобен. Отсутствие необходимости сразу получать ВНЖ позволяет проживать в стране по туристическим правилам, при условии ежемесячного выезда за границу, например, в безвизовую Боснию или Сербию. Для граждан Украины действует даже возможность пребывания до 90 дней без визы, что делает Черногорию еще более привлекательной для иммиграции.

Одним из основных способов получения ВНЖ в Черногории является наличие фирмы. Это означает, что релоканты могут оформить ВНЖ на основании создания фирмы, при этом не обязательно вести активную предпринимательскую деятельность и демонстрировать доходы. Это может быть особенно привлекательно для тех, кто хочет осуществить иммиграцию без значительных финансовых обязательств. Кроме того, Черногория предлагает один из самых низких уровней корпоративных налогов в Европе, что может быть интересно для тех, кто планирует вести бизнес.

Если вы заключили брак с гражданином или гражданкой Черногории, это также может послужить основанием для оформления ВНЖ.

Владение собственной яхтой или недвижимостью на территории страны также открывает возможности для получения ВНЖ в Черногории. Кроме того, профессиональное обучение, научно-исследовательская деятельность или повышение квалификации могут служить основанием для получения ВНЖ.

Однако стоит отметить, что каждый способ имеет свои требования и процедуры, которые необходимо соблюдать. Для успешного получения ВНЖ в Черногории рекомендуется обратиться к специалистам, которые помогут с подготовкой необходимых документов и руководством во время всего процесса.

Владельцы ВНЖ также имеют право получать бесплатную медицинскую помощь в местных учреждениях. Дети российских граждан с ВНЖ имеют возможность посещать местные школы и детские сады. 

Важно отметить, что ВНЖ в Черногории не дает автоматического права на въезд в страны Европейского союза. Однако оно значительно упрощает получение шенгенской визы или визы в США, а также позволяет свободно путешествовать по странам Европейского союза.

Однако, несмотря на преимущества, процесс получения ВНЖ в Черногории может сопровождаться определенными сложностями:

Одной из основных сложностей является бюрократический процессоформления документов. Подача заявки на ВНЖ требует соблюдения определенных формальностей, сбора необходимых документов и прохождения процедур, что может занять определенное время и потребовать терпения.

Другой сложностью может стать языковой барьер. Официальным языком в Черногории является черногорский, и хотя многие люди говорят по-английски, знание местного языка может быть полезным для повседневного общения и взаимодействия с местными органами власти.

Однако, несмотря на эти сложности, Черногория предлагает ряд значительных преимуществ для граждан России. Это прекрасная страна с уникальным природным наследием, живописными пляжами и горами. Климат Черногории благоприятен для жизни и отдыха, а расположение позволяет легко путешествовать по Европе и иметь быстрый доступ к недорогим авиаперелетам.

Эта страна предлагает высокое качество жизни, прекрасный климат, доступность путешествий и возможности для развития бизнеса. Несмотря на определенные трудности, справиться с ними можно при поддержке профессионалов и правильной подготовке.

В итоге, несмотря на некоторые сложности, Черногория остается привлекательным местом для получения ВНЖ для граждан России. Преимущества визовой политики, возможность основания фирмы для получения ВНЖ, низкий уровень налогов, расположение и культурное сходство делают эту страну привлекательной для тех, кто ищет новые возможности и лучшую жизнь за рубежом. 

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MCC Group

MCC Group

6 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    А русским в Черногории продают недвижимость? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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happy@
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Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

ВНЖ в Черногории для граждан России. Основные сложности и преимущества

Черногория, расположенная на Балканском полуострове, привлекает внимание граждан России, которые рассматривают возможность получения ВНЖ (вида на жительство) в этой стране. Черногория предлагает ряд преимуществ для иностранных релокантов, которые также могут сопровождаться определенными сложностями.

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