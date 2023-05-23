Сколько стоит месяц жизни в Сербии? Средние цены в Белграде и Нови-Саде

Если вы планируете переезд в эти города или просто интересуетесь, сколько стоит проживание в Сербии, в данной статье мы рассмотрим основные расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, рестораны, общественный транспорт, развлечения, и бьюти-услуги.

Мы будем учитывать все цены в евро, для простоты понимания расчетов. Валюта, используемая в Сербии — это динары (RSD), курс евро к динару достаточно стабилен и незначительно колеблется в районе 1 евро=116 сербских динар.

Аренда жилья: Стоимость аренды в Белграде может значительно варьироваться в зависимости от района и типа жилья. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет около 400-500 евро в месяц, в то время как за аренду трехкомнатной квартиры в центре придется заплатить в среднем 700-1300 евро в месяц. (Для спальных районов цены порядком ниже). В Нови-Саде цены будут так же ниже, двухкомнатную квартиру в центре города можно арендовать за 400-800 евро в месяц.

Коммунальные услуги: Расходы на коммунальные услуги, такие как электричество, вода, отопление и интернет, в среднем составляют около 150-200 евро в месяц. В зимние месяцы, как правило, сумма выходит больше, чем в летние, за счет стоимости отопления.

Продукты питания: Покупка продуктов в супермаркете возле дома для двух взрослых людейможет обойтись примерно в 300-450 евро в месяц (два похода в супермаркет в неделю с закупкой свежих продуктов, включая снеки и бытовую химию по надобности около — 45 евро за раз).

В начале 2023 года цены на продукты в Сербии повысились примерно на 15%. Например, колбаса вареная стоит около 4 евро за килограмм, яйца — 1,3 евро за десяток, а картофель — 0,7 евро за килограмм.

Крепкий качественный алкоголь стоит в среднем 16 евро и более за бутылку. Бутылку местного вина на вечер можно купить за 5-12 евро.

Рестораны: Если вы хотите позволить себе посещение ресторанов два-три раза в неделю, расходы могут составить около 200-300 евро в месяц. Обед из трех блюд в недорогом ресторане без напитков может стоить около 15 евро. Быстрое питание вроде McDonald's или Burger King может обойтись в 5-6 евро (Например, чизбургер стоит примерно 2 евро).

Общественный транспорт и такси: Единоразовый билет на общественный транспорт в Белграде стоит 0,5 евро, а месячный проездной билет 18 евро на человека.

Поездка на такси из центра старого города в спальный район обойдется в среднем около 10 евро.

Развлечения: Посещение кинотеатра или музея обойдется в среднем около 3-10 евро за билет. Расходы на развлечения будут зависеть от вашего образа жизни и предпочтений, но приблизительно можно рассчитывать на расходы около 100 евро в месяц.

Спортивный зал: Стоимость абонемента в спортивный зал в Белграде может варьироваться, но в среднем составляет около 30-50 евро в месяц. В Нови-Саде можно найти абонементы от 20 евро в месяц.

Парикмахерская и маникюрные услуги: Посещение парикмахерской или салона красоты в Белграде обойдется примерно в 30-50 евро.

Например, услуга маникюра с покрытием гель-лак у местного мастера будет стоить от 17 евро, у русскоговорящего от 25 евро.

Таким образом, общие расходы на месяц для двух взрослых людей составят около1220-2250 евро, в зависимости от выбранных услуг и стиля жизни.Учтите, что это лишь приблизительные цифры, и реальные расходы могут варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и привычек.