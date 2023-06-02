Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь

Сербия располагает широкой сетью общественных и частных медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг. В стране существуют государственные больницы, поликлиники, специализированные центры и частные клиники, обеспечивая пациентам разнообразные варианты выбора.

Качество медицинского обслуживания в Сербии соответствует международным стандартам. Медицинские учреждения оснащены современным оборудованием, и многие врачи имеют международный опыт и обучение. Многие специалисты проходили стажировки и обучение за рубежом, что позволяет им быть в курсе последних медицинских достижений и использовать передовые методы лечения.

Государственная медицина

Вопрос о государственной медицине в Сербии и процедуре получения медицинское обслуживание по страховому полису является одним из основных волнующих приезжающих в страну. Чтобы получить это право, необходима здравственая картица (zdravstvena kartica) — аналог полиса медицинского страхования.

Следует отметить, что государственную медицину можно условно назвать бесплатной, так как при обращении к врачу в районной поликлинике (Dom Zdravlja) на основании здравственой карты вам не нужно платить за прием. Однако вы все равно вносите налоговые отчисления в государственную казну за пользование этим видом медицинских услуг.

Если у вас есть вид на жительство по бизнесу и официальные источники дохода в Сербии, вы оплачиваете налог на медицинское страхование и имеете право на получение здравственой карты. То же право распространяется на членов вашей семьи. Владелец бизнеса и его семья могут получить здравственые карты на основании уплаты налогов.

Если вы официально трудоустроены в сербской фирме, ваш работодатель вносит налог на медицинское страхование за вас. Это дает вам и членам вашей семьи право на получение здравственой карты.

Если у вас есть вид на жительство по недвижимости, вы можете обратиться в Республиканский фонд медицинского страхования и предоставить необходимые документы для получения здравственой карты. Среди этих документов паспорт, справка о виде на жительство, заявление о заключении договора на обязательное медицинское страхование, свидетельство о браке и свидетельство о рождении для детей. Также нужно предоставить подтверждение, что вы не получаете зарплату и другие доходы в другом государстве, заполнить анкету Фонда и оплатить государственные сборы. После предоставления этих документов вы получите решение об одобрении добровольного государственного медицинского страхования и здравственые карты.

Стоимость здравственой карты составляет 2500 динар в месяц и включает оплату карт для всех членов семьи заявителя.

С помощью здравственой карты вы можете воспользоваться различными услугами, такими как профилактические осмотры для выявления ранних заболеваний, обследование и лечение женщин во время беременности и после рождения ребенка, обследование и лечение в случае травмы и болезни, обследование и лечение заболеваний полости рта и зубов, реабилитационные меры, лекарства и медицинские изделия (если они входят в список бесплатных), протезы и другие вспомогательные приспособления.

Однако государственное медицинское страхование не включает медосмотры для поступления в учебные заведения и спортивные учреждения, медицинские осмотры для получения водительских удостоверений, медицинские импланты и лекарства, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения, косметическую и пластическую хирургию, а также лечение острого алкоголизма.

После получения здравственой карты необходимо обратиться в выбранный Дом Здравля (Dom zdravlja) — районную поликлинику, чтобы прикрепиться к врачу. Дома Здравля принимают как взрослых, так и детей.

В государственной поликлинике в Сербии отсутствует услуга вызова врача на дом. В случае необходимости обращения к больному домой, требуется обратиться к частному врачу.

! Важно отметить, что экстренная помощь во всех медицинских учреждениях на территории Сербии предоставляется бесплатно для всех пациентов.

Телефон скорой помощи — 194, общий номер по всей Сербии, рaботaет круглосуточно. Звонить только в экстренных случаях, когда серьёзная проблема, авария, инсульт, травма, острая боль, начались роды и т. д., приедет машина скорой помощи.

Частная медицина

В Сербии доступны альтернативы государственной медицине - частная практика. Пациенты имеют возможность заключить договор на получение медицинских услуг (ДМС), либо единоразово воспользоваться этой услугой.

Кроме того, Сербия является привлекательным местом для восстановления после болезни благодаря мягкому климату, наличию большого количества грязевых источников и уникальной природы. В стране существует значительное количество хорошо оборудованных курортов и оздоровительных центров.

Одним из преимуществ Сербии являются низкие цены на медицинские услуги в сравнении с другими европейскими странами.

Важно отметить, что в Сербии также есть и русскоязычные врачи. Однако на данный момент пока еще не все из них работают официально из-за процесса перерегистрации дипломов. Многие из русскоязычных врачей находятся в так называемой «серой зоне», что означает, что они не подтвердили свою квалификацию в Сербии. Это связано с необходимостью прохождения процедуры перерегистрации и признания их дипломов в медицинской сфере Сербии.

В заключение, государственная и частная медицина в Сербии предоставляет качественные медицинские услуги, а оформление здравственой карты для себя и своей семьи является выгодным решением. Это позволяет сэкономить деньги и получить доступ к медицинской помощи при необходимости. Однако лучше всего сохранять здоровье и не болеть. Будьте здоровы!