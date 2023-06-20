Как зарегистрировать бизнес в Венгрии. Налоговая система и основная специфика

Венгрия, расположенная в центре Европы, стала привлекательным местом для предпринимателей, желающих зарегистрировать свой бизнес. Благоприятная налоговая система, доступная инфраструктура и стремление правительства привлечь иностранные инвестиции делают эту страну привлекательным местом для начинающих и опытных предпринимателей.

Государственная поддержка предпринимательства в Венгрии

Все зарегистрированные на территории Венгрии компании, в зависимости от вида своей деятельности, имеют право на получение различных льгот и дотаций. Например, инновационные стартапы и предприятия с новаторскими бизнес-идеями могут получить финансовую поддержку из государственного бюджета. Туристические агентства, отели и организаторы мероприятий также могут воспользоваться преимуществами, такими как возможность уплаты налогов по сниженной ставке.

Венгерское правительство активно поддерживает развитие различных секторов предпринимательства, предоставляя специальные программы и финансовые инструменты для стимулирования бизнес-среды. Это создает благоприятные условия для развития и процветания предпринимательской деятельности в стране.

Регистрация бизнеса:

Выбор правовой формы: Первый шаг — определиться с формой предприятия. В Венгрии наиболее распространены следующие формы: фирма с ограниченной ответственностью (Kft), акционерное общество (Zrt), индивидуальный предприниматель (Egyéni vállalkozó) и другие. Каждая форма имеет свои требования и преимущества, поэтому важно изучить их, чтобы выбрать наиболее подходящую для вашего бизнеса.

Наименование компании: При выборе имени для вашего предприятия необходимо убедиться, что оно уникально и не используется другими компаниями в Венгрии.

Подготовка документов: После выбора формы предприятия и наименования необходимо подготовить следующие документы: учредительный договор, устав компании, документы, удостоверяющие личность учредителей и директоров компании.

Открытие банковского счета: Для регистрации компании требуется открытие банковского счета в Венгерском банке. Банк предоставит необходимые документы для подачи заявления о регистрации бизнеса.

Налоговая система:

Налог на прибыль: В Венгрии действует единая ставка налога на прибыль в размере 9%. Это одна из самых низких ставок в Европе, что делает Венгрию привлекательной для предпринимателей.

НДС: Общая ставка НДС в Венгрии составляет 27%, хотя есть и сниженные ставки (до 5%) для определенных товаров и услуг.

Социальные взносы: Работодатели обязаны уплачивать социальные взносы, которые составляют около 22% от заработной платы работников.

Основная специфика:

Важным аспектом регистрации бизнеса в Венгрии для иностранных предпринимателей является то, что требуется обязательное привлечение венгерского юриста на всем этапе процедуры. Адвокат будет ответственен за подготовку документов, взаимодействие с соответствующими органами и заключение учредительного соглашения.

Льготы для инвесторов: Венгрия предлагает различные программы и льготы для привлечения иностранных инвестиций. Например, инвесторы могут получить налоговые льготы на определенный период времени или освобождение от имущественного налога.

Быстрый процесс регистрации: Регистрация бизнеса в Венгрии обычно занимает от одной до трех недель.

Стратегическое расположение: Венгрия расположена в центре Европы, что обеспечивает удобный доступ к рынкам ЕС и другим странам.

Иностранный гражданин, который основал компанию на территории Венгрии и назначил себя генеральным директором, имеет право оформить Вид на жительство (ВНЖ).

Это означает, что иностранные предприниматели, открывшие компанию в Венгрии и занимающие должность генерального директора, могут иметь право на получение статуса резидента. Аналогичная возможность предоставляется физическим лицам, которые успешно реализуют свои товары и услуги на территории страны.

В заключение, Венгрия предлагает привлекательную среду для регистрации и развития бизнеса. Однако перед регистрацией рекомендуется обратиться к юристу или консультанту, чтобы убедиться, что все правовые и налоговые требования будут выполнены корректно.