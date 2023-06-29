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Валютные операции

Как перевести рубли из России в Сербию? 6 доступных способов

Блокировка карт Visa и Mastercard создала некоторые сложности для граждан, планирующих перевести деньги из России в другие страны. Эта ситуация повлияла на многих, включая тех, кто желает пользоваться своими доходами в Сербии.
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Как перевести рубли из России в Сербию? 6 доступных способов
фото freepik.com

Однако, несмотря на ограничения, существуют альтернативные способы осуществления переводов. В этой статье мы рассмотрим те из них, которые остаются актуальными на момент выхода статьи и пользуются наибольшей популярностей у мигрантов.

Карты платежной системы UnionPay

Эти карты, выпущенные российскими банками (например, Газпромбанк, Зенитбанк, Россельхозбанк, Почтабанк), предоставляют удобную возможность снятия сербских динаров с небольшой комиссией, но не самым выгодным курсом в большинстве банкоматах Сербии.

Одним из преимуществ карт UnionPay является то, что их можно пополнять с любых других российских карт без каких-либо препятствий. Это означает, что граждане России имеют возможность переводить свои рубли на карты UnionPay и затем использовать их для снятия наличных в Сербии или даже оплаты покупок в некоторых магазинах, хотя это скорее исключение, чем правило.

SWIFT-перевод через не попавшие под санкции банки

Несмотря на ограничения и запреты, возможен также банковский перевод по реквизитам из банков РФ в Сербию. Однако для успешного осуществления такого перевода необходимо выбирать банк, который способен выполнять международные SWIFT-переводы и не находится под санкциями. Один из таких банков — Райффайзенбанк, который предоставляет услуги по переводу денег из России в Сербию. Важно упомянуть, что для таких переводов существуют лимиты, (для Райффайзена, например, исходящий перевод от 20 тыс. евро)

Для туристов открытие счета в сербском банке пока является доступной опцией. Однако из-за увеличивающегося наплыва посетителей, банки начинают вводить дополнительные условия для нерезидентов. Некоторые банки требуют предоставления рабочего контракта или вид на жительство для открытия счета. Это может ограничить возможности мигрантов и сделать открытие счета в сербском банке маловыгодным и достаточно затратным по времени.

Платежные системы

Для перевода рублей из России в Сербию также можно воспользоваться услугами платежных систем, таких как «Юнистрим» и «Золотая корона».

При использовании российских платежных систем для перевода рублей в Сербию важно учитывать комиссии, курсы обмена и условия каждой конкретной системы. Рекомендуется ознакомиться с правилами и условиями использования каждой платежной системы, чтобы выбрать наиболее выгодный и удобный способ перевода.

Получить наличные можно в отделениях почты Сербии (для Юнистрим) и пунктах обмена валют, которые сотрудничают с сервисом (для Золотой короны).

Использование криптовалют

В связи с блокировкой карт Visa и Mastercard, использование криптовалют стало одним из альтернативных способов осуществления переводов. Популярные криптовалюты, такие как Биткоин (Bitcoin) и Эфириум (Ethereum), могут быть использованы для перевода денег из России в Сербию. Для этого необходимо иметь криптовалютный кошелек и знать адрес кошелька получателя. 

Карты visa и mastercard иностранных банков

Помимо описанных ранее способов перевода рублей из России в Сербию, можно рассмотреть возможности вывода денег через банки других стран, таких как Армения, Казахстан и Беларусь. Если у вас есть карты от банков этих стран, они могут быть полезны при осуществлении переводов и выводе денег в Сербию.

Например, на счет казахского Каспи банк, можно напрямую перевод с рублевой карты МИР. 

Важно отметить, что перед использованием карт и услуг банков других стран для вывода денег в Сербию, рекомендуется ознакомиться с условиями использования, комиссиями и возможными ограничениями, связанными с международными транзакциями. Также стоит иметь в виду факторы, такие как курсы обмена валют и постоянно меняющиеся внешние факторы.

Обмен на наличную валюту в России

Кроме перевода денег через различные платежные системы и использования банков других стран, еще один способ вывести деньги в Сербию - это обменять их на иностранную валюту в России и вывезти с собой. В соответствии с действующими правилами и ограничениями, российские граждане имеют право вывезти из страны сумму до 10 000 долларов США без необходимости декларирования.

Для осуществления этого метода вывоза денег, вы можете обратиться в банк или обменный пункт, чтобы обменять рубли на доллары США или евро. Обратите внимание, что курсы обмена и комиссии могут различаться в зависимости от выбранного банка или обменного пункта.

Хотя блокировка карт Visa и Mastercard в России создала определенные трудности для перевода рублей в Сербию, важно помнить, что всегда существуют альтернативные пути. Не забывайте о необходимости соблюдать правовые нормы и рекомендации в вашей стране, а также обращаться только к проверенным и надежным источникам при выборе платежных сервисов или посредников.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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