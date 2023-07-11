Открытие бизнеса ИП и ООО в Испании: налоговая нагрузка и основные преимущества для русскоязычных мигрантов

Испания — это привлекательное место для предпринимателей со всего мира, в том числе и для русскоязычных мигрантов, желающих начать свой бизнес. В этой статье мы рассмотрим налоговую нагрузку и основные преимущества открытия бизнеса ИП и ООО в Испании для русскоязычных мигрантов.

В Испании существуют две основные формы предпринимательства: индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью.

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Открытие бизнеса в Испании в качестве ИП предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, процесс регистрации ИП в Испании относительно прост и быстр. Вы должны представить документы, подтверждающие вашу личность и адрес проживания, и заполнить соответствующую форму заявления. Открытие ИП позволяет вам быстро начать предпринимательскую деятельность и самостоятельно управлять своим бизнесом.

Во-вторых, налоговая нагрузка для ИП в Испании довольно низкая по сравнению с некоторыми другими странами. Ваш налоговый платеж будет зависеть от типа деятельности, которую вы осуществляете. Например, если вы являетесь профессионалом в области услуг, вы можете применять упрощенную систему налогообложения и уплачивать налог по ставке 15% от вашей прибыли.

Кроме того, ИП в Испании имеют право на льготы и налоговые вычеты в зависимости от вида предпринимательской деятельности. Например, если вы занимаетесь научно-исследовательской деятельностью или инновационными проектами, вы можете иметь право на налоговые вычеты и субсидии.

Однако стоит отметить, что ИП не имеют ограничений по ответственности. Это означает, что в случае неудач или задолженности вашим кредиторам, вы лично несете финансовую ответственность за все долги вашего бизнеса. Это может быть рискованным, особенно для новых предпринимателей, поэтому в некоторых случаях рекомендуется создание общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Кто может открыть ИП в Испании?

При открытии индивидуального предпринимательства (ИП) в Испании есть некоторые ограничения и требования.

Важно понимать, что лица, находящиеся в стране по туристической или учебной визе, не могут зарегистрировать ИП.

Чтобы получить разрешение на такой вид деятельности, необходимо оформить вид на жительство в Испании с правом работы. Для этого потребуется заключить рабочий контракт. Также можно подать заявку на визу в Испании для самозанятых (ВНЖ с правом работы на себя). В данном случае, необходимо убедить испанское консульство в том, что ваш бизнес-проект будет полезен для местной экономики. Один из ключевых аргументов в этом случае будет предложение создания новых рабочих мест для испанцев.

Существуют также два других варианта, которые позволяют стать индивидуальным предпринимателем в Испании:

Получение ВНЖ инвестора: В этом случае право на работу получают как заявитель, так и члены его семьи. Однако следует отметить, что данный вариант является дорогим. ВНЖ инвестора доступен только для тех, кто готов внести значительные инвестиции в испанскую экономику, минимум 500 000 евро.

Получение ВНЖ без права на работу: После проживания в Испании в течение года, данный тип визы можно изменить на ВНЖ с правом работы, что позволит открыть свой бизнес.

Изменения налогов для самозанятых в Испании в 2023 году

С начала 2023 года вступили в силу новые правила уплаты страховых взносов для самозанятых в Испании. По информации издания El País, эти правила будут зависеть от дохода предпринимателей. Для тех, кто имеет небольщой доход, взносы будут ежегодно снижаться, в то время для тех, кто получает высокий доход, взносы будут увеличиваться. Окончательные цифры будут установлены к 2031 году.

Доход до 670 евро в месяц соответствует налоговой базе в размере 751,63 евро. Социальные взносы составляют 230 евро в 2023 году, 225 евро в 2024 году и 220 евро в 2025 году. Доход от 670 до 900 евро в месяц соответствует налоговой базе в размере 849,67 евро. Социальные взносы составляют 260 евро в 2023 году, 250 евро в 2024 году и 240 евро в 2025 году. Доход от 900 до 1166,70 евро в месяц соответствует налоговой базе в размере 898,69 евро. Социальные взносы составляют 275 евро в 2023 году, 267 евро в 2024 году и 260 евро в 2025 году.

Также в 2023 году будет изменена льготная ставка взносов для новых самозанятых. Вместо существующей ставки в 60 евро в первые 12 месяцев деятельности будет введена сниженная ставка в 80 евро. Эту ставку можно будет продлить еще на один год, если чистый доход индивидуального предпринимателя не превысит минимальную зарплату (SMI).

Эти изменения налоговых ставок и взносов для самозанятых в Испании в 2023 году имеют цель сделать систему более прогрессивной и справедливой. Они направлены на поддержку предпринимателей с низким доходом, снижение налоговой нагрузки и стимулирование развития бизнеса. Однако важно отметить, что эти изменения не являются окончательными и будут постепенно вводиться до 2031 года.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Открытие бизнеса в Испании в виде общества с ограниченной ответственностью (ООО) также имеет свои преимущества. ООО позволяет вам создать юридическое лицо, отделенное от вашей личности, что ограничивает вашу ответственность. В случае банкротства или неплатежеспособности вашего бизнеса, ваши личные активы будут защищены.

Еще одно преимущество ООО заключается в возможностипривлекать инвестиции и партнеров. Эта форма предпринимательства может быть более привлекательной для потенциальных инвесторов, так как она обеспечивает большую юридическую защиту и стабильность.

Однако создание ООО требует больше времени и ресурсов, чем открытие ИП. Вам потребуется найти нотариуса, составить учредительные документы, определить размер уставного капитала и зарегистрировать свое ООО в торговом реестре Испании.

Налоговая нагрузка для ООО в Испании также относительно низкая. Общая ставка корпоративного налога составляет 25%, но в некоторых регионах Испании может существовать льготная налоговая ставка для новых предприятий или особых секторов экономики.

Общество с ограниченной ответственностью или ООО (Sociedad de Responsabilidad Limitada — SL или SRL) является наиболее распространенной формой бизнес-структуры в Испании. Оно обычно предназначено для малых и средних предприятий, а также семейного бизнеса. Открытие ООО возможно с минимальным уставным капиталом в размере 3 000 евро при наличии хотя бы одного учредителя. В ООО будущее предприятия находится в руках акционеров, которые принимают основные решения. Этот тип компании имеет более гибкие правила и требования по сравнению с другим типом компании, Sociedad Anónima (SA). Если в учредителях Sociedad Limitada присутствует только одно лицо, то такая модель называется единоличной — Sociedad Limitada Unipersonal.

Однако есть некоторые минимальные критерии, которым необходимо соответствовать, чтобы открыть бизнес в Испании:

Резидентство:Запустить испанское предприятие и быть его владельцем может иностранец. Однако ключевым руководителем должен быть резидент или гражданин Испании.

Юридический адрес: Зарегистрированная организация должна иметь испанский юридический адрес.

Соответствие законодательству:Предприятие должно соответствовать испанским нормативно-правовым актам и не нарушать права других предпринимателей и граждан в целом.

Наличие необходимых документов: Для открытия фирмы необходимо иметь соответствующие документы и разрешения, включая NIE (Número de Identificación de Extranjero — идентификационный номер иностранца), банковский счет, устав организации, налоговый номер и т.д.

Финансовые ресурсы: Запуск и поддержание бизнеса требуют определенного капитала. Владельцу предприятия изначально потребуется внести определенную сумму, которая зависит от юридической формы. Минимальный взнос для ООО составляет 3 000 евро. Однако существует возможность создания компаний без физического вложения капитала, но с личной ответственностью учредителей. Это правило не распространяется на Sociedad Anónima, в котором требуется уставный капитал в размере 60 000 евро, 25% из которого должны быть оплачены при регистрации.

Отсутствие законодательных препятствий: Если иностранный предприниматель имеет криминальное прошлое или проблемы с миграционными властями, это может стать препятствием при открытии бизнеса.

Соблюдение этих минимальных критериев важно при планировании открытия бизнеса в Испании. Рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по бизнесу, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям и правилам перед началом регистрации вашей компании.

В заключение, Испания предоставляет русскоязычным мигрантам отличные возможности для открытия бизнеса. Вы можете выбрать между ИП и ООО в зависимости от ваших потребностей и целей. ИП обеспечивает быструю регистрацию и низкую налоговую нагрузку, в то время как ООО предоставляет большую юридическую защиту и возможность привлечения инвестиций. В любом случае, перед открытием бизнеса в Испании рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом по налогам, чтобы получить конкретные советы, соответствующие вашей ситуации.