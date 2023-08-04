Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском

Этот обзор нового закона об иностранцах в Сербии предоставляется исключительно в информационных целях и не представляет собой юридический документ. Если вам требуется юридический совет или консультация, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или правовому эксперту.

Изменения в закон об иностранцах в Сербии вносят новые понятия:

“Уникальный веб-портал”- общедоступный портал в сети Интернет, через который подаются запросы, которые иностранные граждане в соответствии с настоящим законом могут подавать в электронной форме, и который технически обслуживается органом, ответственным за проектирование, гармонизация, развитие и функционирование электронного администрирования;".

Теперь если иностранец меняет свое имя или фамилию во время своего пребывания в Республике Сербия, он должен получить новый проездной документ с измененными личными данными в течение шести месяцев с момента изменения личных данных.

Дополнены обязанности приглашающей стороны:

Организатор туристической или деловой поездки или приглашающий обязаны обеспечить, чтобы иностранец, который прибывает в Республику Сербия в составе своей организации или на основании письма-приглашения, проживал в стране в соответствии с положениями настоящего закона и принять меры для предотвращения незаконного пребывания иностранца после въезда в Республику Сербия.

В частности:

оформить надлежащее заявление иностранца на обязательное социальное страхование в соответствии с законом;

предоставить иностранцу после завершения предпринимательской деятельности, для которой он прибыл в Республику Сербия, проездной билет для его возвращения в страну происхождения, чтобы законно покинуть территорию Республики Сербия.

Внесены дополнения:

Выданная виза не является гарантией того, что иностранцу будет разрешен въезд в Республику Сербия.

Иностранец, которому выдано уникальное разрешение, обязан проживать в Республике Сербия в соответствии с основанием, для которого оно было выдано.

Заявление о выдаче или продлении единого разрешения подается в электронной форме иностранцем, работодателем от имени иностранца или уполномоченным ими лицом через единый портал.

Для иностранца, которому в соответствии с визовым режимом требуется виза для въезда в Республику Сербия, запрос на более длительное пребывание в связи с трудоустройством подается после въезда в Республику Сербия, в течение срока действия визы.

Для иностранца, которому в соответствии с визовым режимом не требуется виза для въезда в Республику Сербия, заявление на единое разрешение подается в течение периода законного пребывания иностранца в стране, и также может быть подано из-за границы.

Заявление о продлении единого разрешения подается не ранее чем через три месяца и не позднее истечения срока действия единого разрешения.

Иностранец, который своевременно подает запрос на продление разрешения может проживать и работать в Республике Сербия до завершения административной процедуры.

Если это в интересах Республики Сербии или в связи с наличием форс-мажорных обстоятельств, компетентный орган может рассмотреть запрос о продлении единого разрешения, который был подан после истечения срока действия единого разрешения, если период времени между истечением срока действия ранее действовавшего единого разрешения и подачей заявления о продлении уникального разрешения составляет менее трех месяцев.

Компетентный орган принимает решение по запросу о выдаче разового разрешения в течение 15 дней со дня получения соответствующего запроса.

Компетентный орган, организация, ответственная за трудоустройство, и орган, ответственный за защиту безопасности Республики Сербии, в единой процедуре обмениваются в электронном виде данными, необходимыми для принятия решения по запросу о выдаче единого разрешения.

Иностранец лично получает уникальное разрешение.

Разовое разрешение может быть выдано иностранцу на срок до трех лет, а также может быть продлено на тот же срок в зависимости от наличия оснований для выдачи разового разрешения.

Если впоследствии выяснится, что для иностранца, которому выдано уникальное разрешение, имеется одна или несколько установленных причин для отклонения заявления о выдаче уникального разрешения, компетентный орган выносит решение о прекращении действия разрешения.

Иностранцу, которому предоставлено временное проживание на основании воссоединения семьи с иностранцем, которому выдано разовое разрешение, временное проживание предоставляется до истечения срока действия разового разрешения иностранца, с которым испрашивается воссоединение семьи.

Разрешение на временное проживание, то есть уникальное разрешение, выдается в виде карты, на бланке с персонифицированными данными.

На личную карту иностранца вносятся изображения биометрических данных иностранца, а именно: фотография и подпись, а также регистрационный и порядковый номер разрешения, дата выдачи, срок действия и орган выдачи.

Отпечатки пальцев и подписи у несовершеннолетнего иностранца не снимаются до достижения им двенадцатилетнего возраста, а при выдаче несовершеннолетнему иностранцу разрешения на временное проживание необходимо присутствие одного из родителей, опекуна или законного представителя.

Иностранец, разрешение на временное проживание или уникальный вид на жительство которого повреждено, или если фотография больше не соответствует его внешности, или когда по другим причинам она не может служить своей цели, обязан в течение 15 дней со дня возникновения причины по настоящему пункту подать заявление о выдаче нового разрешения на временное проживание, то есть единого разрешения.

Иностранец, которому выдано удостоверение личности иностранца и который в силу своих религиозных или национальных обычаев носит кепку или шарф как неотъемлемую часть своего костюма, то есть одежды, может фотографироваться в кепке или шарфе.

Удостоверение личности иностранца выдается несовершеннолетнему иностранцу со сроком действия два года.

Министр иностранных дел должен в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона издать постановление о внешнем виде визового бланка в электронном формате и подробные условия выдачи виз в электронном формате.

Дополнения по ПМЖ:

ПМЖ предоставляется иностранцу, который соответствует требованиям настоящего закона и постоянно проживает в Республике Сербия в течение трех лет на основании разрешения на временное проживание.

Постоянное место жительства предоставляется иностранцу, который непрерывно проживал в Республике Сербия более трех лет на основании предоставленного права на убежище.

К заявлению о разрешении на постоянное проживание иностранец прилагает:

документы на действительный личный или служебный паспорт, действующее удостоверение личности, доказательство наличия у него средств к существованию, свидетельство о медицинском страховании, доказательства обоснованности запроса о разрешении на постоянное проживание, подтверждение уплаты установленной пошлины.

Иностранцу, которому предоставлено постоянное место жительства, выдается удостоверение личности иностранца.

Иностранец лично получает удостоверение личности для иностранца.

В соответствии с интересами Республики Сербия Правительство своим законом определяет категории иностранцев, критерии, метод и более подробные условия предоставления временного проживания иностранцам, таким как: иностранные инвесторы в Республике Сербия, иностранные таланты, иностранцы, которые занимаются инновационной деятельностью, иностранцы сербского происхождения, иностранцы, которые являются цифровыми кочевниками, иностранцы с высокой квалификацией и т. д.

Все процедуры, начатые до вступления в силу настоящего закона, будут прекращены путем применения правил, в соответствии с которыми они были начаты, если только иностранцу не будет более выгодно завершить процедуру в соответствии с положениями настоящего закона.

Изменен пункт о требованиях к документу иностранца:

«Личный документ, прилагаемый к заявлению на разрешение на пребывание, должен быть действителен как минимум на три месяца дольше, чем период, на который запрашивается разрешение на временное проживание».

Положения о ВНЖ и ПМЖ настоящего закона начинают применяться с 1 февраля 2024 года, но уже на данный момент возможна подача документов на ВНЖ длительностью 3 года, при этом разрешение на работу пока оформляется отдельно.