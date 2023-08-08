Открытие счета в Райффайзен банке в Сербии. Электронная коммерция, эквайринг

Сербия продолжает привлекать внимание иностранных инвесторов и предпринимателей благодаря своему благоприятному бизнес-климату и культурному разнообразию. Открытие банковского счета в стране является важной составляющей для успешной деятельности и ведения бизнеса.

Эквайринг — это процесс приема платежей через банковские карты. В Сербии эквайринг становится все более популярным среди предпринимателей и компаний, особенно в сфере розничной торговли и услуг.

Преимущества использования эквайринга включают:

Расширение клиентской базы: Предоставление опции оплаты картой привлекает больше клиентов, увеличивая поток покупателей.

Удобство для клиентов: Клиенты ценят удобство оплаты через банковскую карту, что может повысить уровень их удовлетворенности и лояльности.

Увеличение продаж: Удобство и разнообразие способов оплаты могут стимулировать повышение объема продаж.

Снижение риска: Использование эквайринга может сократить риски связанные с наличными деньгами, такими как кражи или мошенничество.

Аналитика и отчетность: Многие системы эквайринга предоставляют данные и аналитику, которые помогают бизнесу анализировать свою деятельность и принимать более обоснованные решения.

На данный момент только Райффайзенбанк предоставляет возможность иностранным резидентам, обладающим ВНЖ, открыть счет в своем отделении.

Электронная коммерция в Сербии

Сфера электронной коммерции в Сербии несомненно приобретает обороты, но интересно то, что термин эквайринг пока не получил такой популярности, как в других странах. Вместо этого, в финансовой жизни Сербии используют термин e-commerce, а также встречается английское выражение payment gateway. Тем не менее, это не меняет сути важности развития этой сферы для экономики страны.

Развитие электронной коммерции в Сербии

Взглянув на историю развития интернет-торговли в Сербии, становится ясно, что эта область прошла некоторые испытания. В 1999 году Астра Банк внедрил систему авторизации операций через интернет, но после короткого периода предоставления услуги, в 2001 году, она была приостановлена.

В 2007 году Банк Intesa подключил своего первого трейдера - Telenor, и это решение стало более успешным. Однако развитие сферы заняло много времени, и только спустя семь лет некоторые банки стали предоставлять услуги e-commerce.

Текущая ситуация на рынке эквайринга в Сербии

На сегодняшний день услугу эквайринга в Сербии предоставляют такие банки, как UniCredit, AIK, NLB, Komercijalna Banka, Raiffaisen, OTP, ProCredit Banka, HalkBank и Intesa. Эти банки являются лидерами рынка данной услуги в стране. Значительным фактором, способствующим развитию сферы, стали изменения в законодательстве об электронной торговле, которые облегчили доступ к информационным услугам поддержки интернет-торговли и теперь не требуется лицензий или специальных разрешений для данного вида торговли.

Ограничения для нерезидентов страны

Однако существуют некоторые ограничения для иностранных бизнесменов, стремящихся воспользоваться услугами эквайринга в Сербии.

На данный момент только в Raiffaisen банке иностранный бизнесмен с российским паспортом имеет возможность открыть бизнес счет и услуги эквайринга.

Остальные банки из списка предоставляют услуги эквайринга исключительно для граждан Сербии. Это ограничение могут обойти некоторые платежные компании-посредники, но даже здесь ситуация остается сложной.

Другие возможности

Ситуация начинает меняться с появлением новых услуг и компаний на рынке. Например, сервис chipcard.rs, работающий под лицензией мировой системы PayTen, предоставляет возможность сотрудничества по услуге e-commerce без жестких ограничений по банкам.

Однако даже здесь есть некоторые условия, такие как наличие бизнес счета в банке Сербии и прохождение верификации со стороны Народного банка Сербии.

Несмотря на сложности и ограничения, сфера эквайринга в Сербии демонстрирует потенциал для развития и роста. Постепенное расширение доступа и разнообразие услуг предоставляют новые возможности для бизнесменов и предпринимателей. С развитием инфраструктуры и появлением новых игроков на рынке, можно ожидать дальнейшего развития электронной коммерции в Сербии, что в конечном итоге будет способствовать развитию экономики страны.