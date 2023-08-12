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Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

В условиях, когда карты платежных систем Visa и MasterCard ушли с российского рынка, доступ к международным финансовым инструментам стал почти невозможным. В этом контексте, открытие банковских счетов в странах, где такая возможность пока еще предоставляется, становится не только практичным решением, но и стратегически важным шагом.
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Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

Тем не менее, некоторые россияне заранее обеспечили себя альтернативными вариантами, открыв банковские счета за границей. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на начало 2021 года 400 тыс. юридических и физических лиц имели 700 тыс. финансовых счетов за границей. Это позволило им продолжать бесперебойно управлять своими финансами и осуществлять международные операции независимо от ситуации в России.

Данные Банка России на третий квартал 2022 года подчеркивают, что российские депозиты в банках-нерезидентах, открытых в иностранной валюте, составили рекордную сумму в ₽1,47 трлн. Это свидетельствует о стремлении граждан к диверсификации своих финансовых активов и обеспечению стабильности в условиях перемен.

Открытие банковских счетов за границей несет как риски, так и возможности. Первое – это возможность столкнуться с изменениями в мировой финансовой системе, как в случае с Visa и Mastercard. Однако второе – это средство обеспечения стабильности, диверсификации финансов и возможности управлять своими активами многогранно и эффективно.

В каких банках открывают счет иностранцам

Сербия

Сербия предлагает нерезидентам несколько банков для открытия счетов. Среди 21 банка в стране особенно приветливо относятся к российским гражданам Poštanska Štedionica, Alta Banka, Api Bank и, возможно, Expobank.

Прошлый опыт показал, что некоторые банки, такие как Raiffeisen, Banca Intesa, Erste Bank, Unicredit, OTP Banka, NLB, Naša AIK Banka, Credit Agricole, Komercijalna Banka, Halkbank и Addiko Bank, могут предоставлять ограниченные возможности для открытия счетов нерезидентам, включая россиян.

Однако стоит отметить, что большинство банков из перечисленных выше готовы рассмотреть запросы от российских граждан, ставших резидентами Сербии. Например, даже Raiffeisen bank, который может длительно проверять предоставленные документы, все же предоставляет хорошие шансы на одобрение.

Казахстан

Казахстан предоставляет несколько вариантов банков для открытия счета. с разными условиями и услугами. 

Для открытия счета в казахстанском отделении банка Freedom Finance Global вам понадобятся заграничный паспорт и казахстанский ИИН. Банк предоставляет возможность открыть мультивалютную карту, на которой можно вести счета в тенге, долларах США, евро и рублях. 

Нерезиденты могут открыть карту банка Kaspi Bank. Открытие счета возможно только в тенге. Потребуются местная сим-карта, приложение банка, заграничный паспорт, казахстанский и российский ИИН. Возможно, банк потребует уточнить ваше местопребывание в Казахстане.

Для открытия счета в Halyk Bank, нерезидентам понадобится заграничный паспорт, ИИН и справка с места работы. Также необходимо заполнить заявление-анкету, указав цель открытия счета и другие данные.

Для открытия счета в ForteBank необходимы ИИН, заграничный паспорт и трудовой договор в Казахстане. После предоставления документов будет проводиться проверка, и рассмотрение может занять до десяти дней.

Таджикистан

Вот некоторые из вариантов и условий в Таджикистане, которые могут вас заинтересовать:

Банк предлагает международные мультивалютные карты Visa, поддерживающие таджикские сомони, доллары и рубли. Стоимость выпуска карты зависит от ее вида и может начинаться от 20 сомони. При оплате картой есть лимиты: для счетов в долларах —5000 в день, для счетов в рублях — 10000 в день.

Международный банк Таджикистана предлагает бесплатную международную карту Visa Gold в 4 валютах: сомони, рубли, евро и доллары. Предоплата за обслуживание карты за 2 года составляет 200 долларов. Лимиты по транзакциям карты составляют 4000 долларов в день. 

В Эсхата Банке вы можете получить карту Visa Classic. Стоимость выпуска карты составляет 100 сомони, и если вы оформите ее через мобильное приложение, вы можете получить скидку 50%. Обслуживание карты является бесплатным. Для граждан России требуется регистрация в ОВИР, если прошло более 10 дней с момента въезда в Таджикистан. Срок изготовления карты составляет 3-5 дней.

Важно помнить, что срок действия международных карт для нерезидентов в Таджикистане обычно составляет 1 год, а также зависит от банка и текущей загруженности его отделений. При выборе банка и карты обратите внимание на лимиты по транзакциям, условия обслуживания и стоимость выпуска. Не забудьте также выполнить необходимую регистрацию в стране в соответствии с требованиями.

Преимущества открытия банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

Доступ к международным платежным системам

В таких странах, как Казахстан, Сербия и Таджикистан, российские граждане имеют возможность открыть банковские счета, связанные с международными платежными системами Visa и MasterCard. Это помогает использовать все плюсы международных платежей для путешествий, бизнеса, онлайн-шопинга и других финансовых операций.

Прямые переводы средств из Российских банков

Банки Сербии, Казахстана и Таджикистана предоставляют возможность для прямых переводов средств с российских банков напрямую на ваш мультивалютный счет. Это упрощает и ускоряет процесс пополнения счета и обеспечивает мгновенный доступ к вашим финансам.

Удобство и надежность

Процедура удаленного открытия банковского счета в этих странах обычно проста и удобна. Большинство банков предоставляют онлайн-платформы, позволяющие подать заявку и предоставить необходимые документы без личного присутствия, например, через доверенное лицо. Это значительно экономит время и усилия.

Конфиденциальность и защита активов

Открытие счета за границей может предоставить дополнительные уровни конфиденциальности и защиты активов. В некоторых случаях это может быть полезным для диверсификации рисков и обеспечения безопасности семейного капитала.

События, связанные с деятельностью платежных систем и банков, могут повлиять на способы, которыми мы взаимодействуем с финансами. Однако умение адаптироваться и использовать альтернативные ресурсы, такие как банковские счета за границей, может обеспечить нам гибкость, стабильность и возможность для управления своими средствами в переменчивом мире.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Где открыть банковский счёт в Сербии в 2023 году для граждан России

    Одним из наиболее популярных банков в Сербии, который предоставляет возможность открытия счета для нерезидентов из России, является Банк Поштанска штедионица. Этот банк считается наиболее понятным из доступных для российских эмигрантов.

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    MCC Group
    Банки

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

    В условиях, когда карты платежных систем Visa и MasterCard ушли с российского рынка, доступ к международным финансовым инструментам стал почти невозможным. В этом контексте, открытие банковских счетов в странах, где такая возможность пока еще предоставляется, становится не только практичным решением, но и стратегически важным шагом.

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане
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