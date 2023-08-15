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Общество

Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные

Медицинская сфера является одной из ключевых областей, заботящихся о здоровье населения, и Сербия не является исключением. В стране существует множество медицинских учреждений, больниц и поликлиник, предоставляющих разнообразные медицинские услуги как платно, так и бесплатно.
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Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные
фото freepik.com

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших медицинских учреждений в Сербии, а также их особенности.

Рассмотрим основные типы медицинских учреждений и процесс получения медицинской помощи в Сербии.

Дом здравља

Дом здравља представляет собой государственное учреждение, осуществляющее прием, обследование и лечение.Пациенты обращаются в Дом здравља по месту своей регистрации. Здесь они могут получить консультацию общего врача, который в случае необходимости направляет пациента на обследование или лечение к специализированному врачу.

Поликлиники и клиники

Поликлиники и клиники — это также государственные учреждения, где проводится обследование и лечение под руководством специализированных врачей. Они специализируются на более сложных медицинских случаях и могут также выполнять оперативные вмешательства. Пациенты, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, направляются из Дома здравља в поликлинику или клинику.

Больницы

Больницы также являются государственными учреждениями, где проводится стационарное лечение и, в случае необходимости, несложные операции. Они предоставляют более высокий уровень медицинской помощи по сравнению с поликлиниками и клиниками. В больницах работают специализированные врачи, способные решать медицинские проблемы различной сложности.

Клинические центры

Клинические центры представляют собой комплексы медицинских учреждений, объединяющие поликлиники, клиники, больницы и иногда даже родильные дома. Они обычно расположены в крупных городах и предоставляют полный спектр медицинских услуг. 

Родильные дома

Родильные дома предназначены для приема женщин на роды и предродовое наблюдение. В родильных домах проводится послеродовое наблюдение как матерей, так и новорожденных. Они обеспечивают комплексную медицинскую заботу во время беременности и после родов.

Процесс получения медицинской помощи

Чтобы получить медицинскую помощь в Сербии, пациенты обращаются в Дом здравља, соответствующий их месту регистрации. По прибытии в Дом здравља, они получают консультацию общего врача и при необходимости направление к специализированному врачу или в другое медицинское учреждение, такое как поликлиника, клиника или больница. Родильные дома обеспечивают специализированную помощь беременным женщинам и матерям в период после родов.

Чтобы получить стоматологическую помощь, необходимо также пойти в Дом здравля, но только в стоматологическое отделение.

Главные медицинские учреждения

1. Университетский клинический центр Сербии (Универзитетски клинички центар Србије).

Университетский клинический центр Сербии — академический многопрофильный медицинский центр, расположенный в Белграде, Сербия. Он является главным медицинским центром как Белграда, так и остальной части Сербии. 

В комплексе также находится Белградская медицинская школа и Высшая медицинская школа.

2. Гинекологически-акушерская клиника «Народни фронт» (Ginekološko akušerska klinika Narodni front).

Это одно из наиболее уважаемых медицинских учреждений в Сербии, расположенное также в Белграде. Клиника "Народни фронт", специализируется на гинекологии и акушерстве и  предоставляет множество медицинских услуг, включая хирургические операции, лечение различных заболеваний и срочную медицинскую помощь. Она известна своими специалистами и высоким стандартам медицинской практики.

3. Специализированная неврологическая больница имени Святого Савы (Болница «Свети Сава» Београд).

Этот госпиталь является одним из крупнейших в Сербии и находится в Белграде. Он специализируется на неврологических и церебро-васкулярных заболеваниях, в том числе инсультах. Учреждение достаточно старое, имеет стационар и экстренную помощь.

5. Университетская детская больница Тиршова (Univerzitetska dečja klinika Tiršova).

Эта больница, расположенная также в Белграде специализируется на лечении детей. Она предоставляет высококачественное медицинское обслуживание в области педиатрии и детской хирургии.

Важно отметить, что выбор медицинской организации зависит от многих факторов, таких как медицинская специализация, расположение, бюджет и индивидуальные потребности пациента. При выборе медицинского учреждения всегда рекомендуется проводить исследование и проконсультироваться с медицинскими экспертами.

Сербия предоставляет разнообразные медицинские возможности как для своих граждан, так и для иностранных пациентов, и непрерывно работает над улучшением своей медицинской инфраструктуры, чтобы обеспечить качественное и доступное медицинское обслуживание.

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Комментарии

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