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Общество

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Сербия — это не только исторический и культурный кладезь, но и страна, богатая разнообразием кулинарных традиций. Рассмотрим, каким образом путешественники и местные жители могут насладиться гастрономическими радостями в Сербии.
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Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки
фото freepik.com

Рестораны и кафе

Сербия гордится богатым выбором ресторанов и кафе, предлагающих как традиционную, так и современную кухню. Как в столице, так и в других крупных городах страны можно найти рестораны с разнообразными меню — от местных деликатесов до мировых гастрономических трендов. Здесь можно попробовать бифштекс по-сербски, где мясо готовится на открытом огне, цыпленка в вине, или как говорят французы — coq au vin. Кроме того, многие рестораны предлагают блюда из рыбы и морепродуктов, включая известные балканские рыбные супы (рибля чорба).

Кафе в Сербии — это не только место для кофе, но и целый образ жизни. Местные жители обожают проводить время в кафе, наслаждаясь ароматным кофе и сладостями. 

Вам стоит попробовать такие популярные напитки, как «турска кафа» (турецкий кофе) и «ракија» — фруктовую горькую настойку, которая традиционно считается домашним средством для поддержания здоровья.

В мире гастрономии рестораны, отмеченные звездами Мишлен, считаются высшим выражением кулинарного искусства. Более десяти ресторанов Сербии были отмечены гастрономическим гидом Мишлен, подтверждая высокий уровень кулинарных мастеров и качество блюд.

Среди ресторанов гида Мишлен в Сербии можно найти как специализирующиеся на традиционных балканских рецептах, так и делающие упор на инновационные эксперименты. Гостям предоставляется возможность попробовать блюда, которые сочетают в себе местные продукты с современными приемами приготовления.

Супермаркеты и рынки

Если вы предпочитаете готовить самостоятельно или хотите приобрести продукты для пикника, то супермаркеты и рынки Сербии предоставят вам богатый выбор свежих продуктов. На рынках можно найти огромное разнообразие фруктов, овощей, сыров, колбас и домашних консервов. Это также отличная возможность познакомиться с местными продавцами и узнать больше о кулинарных традициях.

Супермаркеты в Сербии представляют широкий выбор продуктов, от свежих овощей и фруктов до разнообразных мясных и молочных продуктов.

Большие супермаркеты радуют своими удобными графиками работы – с 10 утра до 22 часов, без выходных. В то время как маленькие продовольственные магазинчики закрываются чуть раньше, и в выходные они не работают.

Важно помнить, что в дни государственных и православных праздников все продуктовые магазины закрыты.

В стране представлены такие известные сети супермаркетов как METRO, Lidl, SuperVero, MAXI и другие.

В Сербии продуктовые рынки называются либо местным названием «Pijaca», что переводится как «площадь», так как исторически рынки часто располагались на главных площадях городов, либо на европейский манер «Market», что переводится как рынок.

Рынки начинают свою работу уже в 6 утра и обычно закрываются к 17 часам.

Однако после 15 часов активность на рынках снижается, и многие продавцы начинают собирать свои прилавки.

Один из уникальных аспектов продуктовых рынков в Сербии — это то, что на них товар предлагается непосредственно фермерами и их родственниками. Эти продавцы знают все о продуктах, которые они продают, и дорожат своей репутацией. Это означает, что вы можете быть уверены в качестве и свежести продуктов, которые вы покупаете.

Ночные рынки

В отличие от обычных дневных рынков, ночные рынки предлагают не только свежие продукты, но и возможности для развлечения и знакомства с местными пивоварами, дизайнерами одежды и украшений.

На белградских ночных рынках вы сможете не только попробовать разнообразные блюда и деликатесы, но и оценить уровень творческого мастерства молодых дизайнеров, художников и виноделов. Здесь можно купить эксклюзивные товары, которые не встретишь в обычных магазинах. 

Сербия известна своими мясными продуктами, включая вяленые колбасы и ветчину. Также местные сыры, вино  и ракия — это отличные сувениры для гурманов.

Путешествие по Сербии — это возможность окунуться в богатство кулинарных вкусов и открыть для себя многочисленные гастрономические удовольствия. Независимо от того, выберете ли вы рестораны, кафе, супермаркеты или рынки — Сербия готова порадовать вас разнообразием блюд, отражающих ее богатую культурную и кулинарную историю.

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Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 7 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    и опять захотелось есть... 

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Общество

Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

Сербия — это не только исторический и культурный кладезь, но и страна, богатая разнообразием кулинарных традиций. Рассмотрим, каким образом путешественники и местные жители могут насладиться гастрономическими радостями в Сербии.

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