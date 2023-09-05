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Индивидуальный предприниматель

Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

Закрытие индивидуального предпринимательства (ИП) в Сербии — это процедура, которая может потребовать определенного времени и усилий, но она вполне выполнима, если осуществлять ее пошагово. В данной статье мы рассмотрим основные этапы закрытия ИП в Сербии.
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Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

Перед тем как закрыть ИП, убедитесь, что у вас нет невыполненных финансовых обязательств перед клиентами, поставщиками и налоговыми органами. Оплатите все долги и завершите текущие финансовые операции

Вывод средств с банковских счетов

После закрытия ИП, банк автоматически закроет как бизнес-счет, так и физический счет, связанный с вашим ИП. 

Поэтому рекомендуется вывести все деньги с банковских счетов, прежде чем начать процедуру закрытия ИП. Это позволит избежать затруднений и обеспечит вас финансово на период закрытия.

Заморозка ИП

Перед тем как начать процедуру закрытия ИП, важно заморозить его. Это означает, что все деятельности, связанные с вашим ИП, должны быть приостановлены. В противном случае вам могут отказать в выдаче справок об отсутствии задолженности.

Основание для вида на жительство

Если закрытие ИП привело к утрате вами основания для пребывания в Сербии, не забудьте предоставить новое основание для вида на жительство!

Для успешного закрытия ИП вам потребуются следующие документы:

  • Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность).

  • Справки об отсутствии задолженности «Доказ о измиреним обавезама јавних прихода» перед налоговой службой и местными органами (можно получить в налоговой инспекции «порезка управа» и местной администрации района вашей регистрации «општине»). Срок годности данных справок составляет 5 дней!

  • Заполненное заявление о закрытии ИП «Регистрациона пријава брисања предузетника».

  • Оплаченная пошлина в размере 1300 динар за закрытие ИП «Накнада за брисање предузетника».

Алгоритм процесса закрытия ИП:

  • Сначала обратитесь в Агенцию за привредне регистре (АПР или Агентство коммерческий регистров).

  • Предоставьте необходимые документы и получите решение о закрытии ИП.

  • Оплатите пошлину на месте.

  • Подайте заявление на закрытие ИП с приложенной оплаченной пошлиной и справками об отсутствии задолженности.

  • Дождитесь завершения процесса, который может занять до 5 дней.

  • Заберите решение о закрытии ИП.

Следуя этим шагам и уделяя внимание всем необходимым документам и срокам, вы сможете успешно избежать юридических проблем в будущем. Не забудьте обратиться к специалистам или юристам, если у вас возникнут вопросы или сложности в процессе закрытия ИП.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

    Закрытие индивидуального предпринимательства (ИП) в Сербии — это процедура, которая может потребовать определенного времени и усилий, но она вполне выполнима, если осуществлять ее пошагово. В данной статье мы рассмотрим основные этапы закрытия ИП в Сербии.

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