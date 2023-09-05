Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

Перед тем как закрыть ИП, убедитесь, что у вас нет невыполненных финансовых обязательств перед клиентами, поставщиками и налоговыми органами. Оплатите все долги и завершите текущие финансовые операции
Вывод средств с банковских счетов
После закрытия ИП, банк автоматически закроет как бизнес-счет, так и физический счет, связанный с вашим ИП.
Поэтому рекомендуется вывести все деньги с банковских счетов, прежде чем начать процедуру закрытия ИП. Это позволит избежать затруднений и обеспечит вас финансово на период закрытия.
Заморозка ИП
Перед тем как начать процедуру закрытия ИП, важно заморозить его. Это означает, что все деятельности, связанные с вашим ИП, должны быть приостановлены. В противном случае вам могут отказать в выдаче справок об отсутствии задолженности.
Основание для вида на жительство
Если закрытие ИП привело к утрате вами основания для пребывания в Сербии, не забудьте предоставить новое основание для вида на жительство!
Для успешного закрытия ИП вам потребуются следующие документы:
Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность).
Справки об отсутствии задолженности «Доказ о измиреним обавезама јавних прихода» перед налоговой службой и местными органами (можно получить в налоговой инспекции «порезка управа» и местной администрации района вашей регистрации «општине»). Срок годности данных справок составляет 5 дней!
Заполненное заявление о закрытии ИП «Регистрациона пријава брисања предузетника».
Оплаченная пошлина в размере 1300 динар за закрытие ИП «Накнада за брисање предузетника».
Алгоритм процесса закрытия ИП:
Сначала обратитесь в Агенцию за привредне регистре (АПР или Агентство коммерческий регистров).
Предоставьте необходимые документы и получите решение о закрытии ИП.
Оплатите пошлину на месте.
Подайте заявление на закрытие ИП с приложенной оплаченной пошлиной и справками об отсутствии задолженности.
Дождитесь завершения процесса, который может занять до 5 дней.
Заберите решение о закрытии ИП.
Следуя этим шагам и уделяя внимание всем необходимым документам и срокам, вы сможете успешно избежать юридических проблем в будущем. Не забудьте обратиться к специалистам или юристам, если у вас возникнут вопросы или сложности в процессе закрытия ИП.
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