Как закрыть компанию (ООО/d.o.o/доо) в Сербии?

В этой статье мы рассмотрим основные этапы ликвидации ООО/d.o.o.
Фаза 1: Определение начала ликвидации фирмы
Решение о начале ликвидации фирмы (Odluka o pokretanju likvidacije firme): Процесс ликвидации начинается с решения владельцев фирмы о ее закрытии. Это решение должно быть принято на собрании акционеров или учредителей.
Назначение и регистрация ликвидационного управляющего (Imenovanje i registracija likvidacionog upravnika): После принятия решения о ликвидации, необходимо назначить ликвидационного управляющего и зарегистрировать его в управлении регистрации предприятий - Агенција за привредне регистре (далее, APR).
Объявление о начале ликвидации фирмы кредиторам (Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR): На следующем этапе должно быть опубликовано уведомление о ликвидации фирмы кредиторам через APR.
Решение о начале процедуры ликвидации фирмы (Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom): После публикации уведомления APR выдает решение о начале процедуры ликвидации фирмы.
Уведомление кредиторам фирмы о необходимости подачи заявок на взыскание долгов (Obaveštenje poveriocima firme da prijave potraživanja): Кредиторы фирмы должны подать заявки на взыскание своих долгов в течение определенного срока в рамках процедуры ликвидации.
Фаза 2: 90 дней после начала ликвидации
Список зарегистрированных требований (оспариваемых и признанных): Ликвидационный управляющий составляет список зарегистрированных требований, разделяя их на признанные и оспариваемые.
Начальный отчет о ликвидации от ликвидационного управляющего (Početni likvidacioni izveštaj likvidacionog upravnika): Управляющий представляет начальный отчет о ликвидации на основе поданных требований.
Решение об утверждении начального отчета о ликвидации: Акционеры или учредители компании принимают решение об утверждении начального отчета о ликвидации.
Регистрация начального отчета о ликвидации в APR: После утверждения начальный отчет о ликвидации регистрируется в APR.
Фаза 3: 120 дней после начала ликвидации
Решение о завершении процедуры ликвидации фирмы (Odluka o okončanju postupka likvidacije firme): Завершающий этап ликвидации включает в себя принятие решения о завершении процедуры.
Решение о сохранении бухгалтерских книг компании (Odluka o čuvanju poslovnih knjiga društva): В законодательстве существуют обязательства по сохранению бухгалтерских книг компании и отчетных документов.
Завершающий отчет о ликвидации от ликвидационного управляющего (Usvajanje završnog likvidacionog izveštaja firme): Ликвидационный управляющий представляет завершающий отчет.
Решение о распределении остатка средств фирмы (Odluka o podeli likvidacionog ostatka Firme): Если после удовлетворения всех требований фирма имеет остаток средств, владельцы решают, как его распределить.
Уведомление о НДС или подтверждение исключения из реестра НДС (Izjava o PDV ili Potvrda o brisanju iz PDV Registra): Если ваша фирма облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), не забудьте предоставить соответствующее уведомление или получить подтверждение о выписке из реестра НДС.
Регистрационная заявка и процедура APR для исключения ООО/d.o.o: На последнем этапе вам необходимо подать заявку и завершить процедуру регистрации для исключения ООО/d.o.o из реестра.
Решение об исключении фирмы из реестра APR — закрытие ООО/d.o.o: После завершения всех процедур и получения соответствующего решения от APR, ваша фирма будет официально закрыта и удалена из реестра.
Помните, что эти шаги и сроки их реализации могут изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств и типа вашей фирмы. Поэтому мы рекомендуем консультироваться с юристом или специалистом по налоговому праву в Сербии, чтобы убедиться, что вы выполняете все требования и процедуры правильно в соответствии с действующим законодательством.
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