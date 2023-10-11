Бухгалтер в Сербии: Что необходимо знать?

В соответствии с национальным законодательством, множество предприятий в Сербии обязаны представлять регулярные годовые финансовые отчеты.

Эта обязанность подразумевает подачу информации в электронном или бумажном формате, в зависимости от размера предприятия, в специальной форме, предписанной законом.

Система бухгалтерского учета в Сербии строится на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), что содействует уровню прозрачности и сопоставимости данных в финансовой отчетности предприятий.

Регулирование обязательной финансовой отчетности в Сербии осуществляется посредством Закона о бухгалтерском учете, Закона об аудите и других нормативных документов. Важным этапом в процессе подачи отчетности является ее регистрация в Реестре финансовой отчетности, ведение которого возложено на Агентство бизнес-реестров с 2010 года.

Обязательно годовую финансовую отчетность должны подавать в налоговую инспекцию все юридические лица. Отчетность должна быть представлена до 30 июня года, следующего за годом, на который она составлена. После этого отчет вносится в Реестр в течение 60 дней. Важно отметить, что без сертифицированного бухгалтера, подача финансовой отчетности невозможна.

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения, предписывающие, что бухгалтерская отчетность считается неполной, если она составлена ​​юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые не внесены в Реестр.

Это означает, что бухгалтер, составляющий отчетность компании и подающий ее в регулирующий орган, должен иметь соответствующую регистрацию. В противном случае, факт подачи отчетности будет недействителен.

При подаче отчетности за 2022 финансовый год в 2023 году, компании должны указать юридическое лицо или предпринимателя, ответственного за подготовку финансовых отчетов. Затем регулирующий орган проводит обязательную проверку наличия этого лица в Реестре.

Если отчеты были составлены лицом, не зарегистрированным в Реестре поставщиков бухгалтерских услуг Сербии, они будут считаться неполными, и это будет публично объявлено Агентством экономических регистров.

Неполная отчетность в Сербии приравнивается к недостоверной и недостаточной. Исправление неточностей разрешается согласно местному законодательству до 30 сентября следующего года. Например, если отчетность за 2022 год требует коррекции, это необходимо сделать до 30 сентября 2023 года.

Регистрация бухгалтеров в Сербии

Регистрация поставщиков бухгалтерских услуг в Сербии началась с 1 января 2021 года.

Штрафы за отсутствие сертифицированного бухгалтера в Сербии

Если компания или индивидуальный предприниматель в Сербии предоставляет отчетность, составленную бухгалтером, который не внесен в Реестр, они могут получить штраф.

Важно отметить, что штрафы налагаются не на самого бухгалтера, а на владельца компании или индивидуального предпринимателя.

Размеры штрафов могут быть следующими:

Для компаний: от 100,000 до 3,000,000 динаров (от $880 до $26,400).

Для ответственных лиц в компании: от 20,000 до 150,000 динаров (от $175 до $1,320).

Для индивидуальных предпринимателей: от 100,000 до 500,000 динаров (от $880 до $4,400).

Эти штрафы применяются в случае нарушения требований по предоставлению отчетности в Агентство коммерческих регистров в соответствии с сербским законодательством.

В заключение, бухгалтеры и компании, осуществляющие деятельность в Сербии, должны строго соблюдать правила и процедуры, связанные с финансовой отчетностью и регистрацией. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам и проблемам с ведением бизнеса. Поэтому, рекомендуется обратиться к профессиональным бухгалтерам и юристам, чтобы обеспечить соблюдение всех требований и нормативов, действующих в Сербии.