Особенности открытия банковского счета в латинской Америке (Бразилия, Чили, Аргентина, Мексика)

Латинская Америка привлекает внимание многих, кто рассматривает возможность переезда или инвестиций в этот регион. Однако, когда дело касается открытия банковского счета в странах, таких как Бразилия, Чили, Аргентина и Мексика, существуют свои особенности и правила, которые стоит учесть.

Правила в Мексике

В начале 2022 года мексиканские банки пересмотрели правила открытия банковских счетов для иностранцев, находящихся в статусе туриста. Согласно новым правилам, открыть счет можно только при условии временного или постоянного проживания в Мексике.

На официальном уровне для открытия счета необходим «иммиграционный документ, подтверждающий законное присутствие». Одним из таких документов может служить форма FMM (forma migratoria múltiple), которую получает каждый турист при въезде в страну.

Однако, для открытия счета требуется также CURP — идентификационный номер жителя Мексики. У туристов CURP отсутствует. Исключением может быть случай приобретения недвижимости в ограниченных прибрежных зонах, где банк может предоставить временный CURP.

Отметим, что важным условием для открытия счета в большинстве случаев является наличие постоянного или временного резиденства. Поэтому те, кто рассматривает Латинскую Америку для долгосрочного проживания или инвестиций, могут столкнуться с меньшими трудностями при открытии банковского счета.

Отдельные правила

Стоит учитывать, что процедуры открытия банковского счета зависят от конкретного банка и даже от конкретного офиса этого банка. Например, в больших городах с более высокой посещаемостью туристов может быть более лояльный подход, чем в отдаленных филиалах, где сотрудники реже сталкиваются с туристами.

Языковые Особенности

Важным моментом является языковой барьер. Не все сотрудники банков говорят по-английски, особенно в провинциальных отделениях. Это следует учитывать при личном визите в банк для открытия счета и последующих операций.

Открытие Банковского счета в Бразилии

Бразилия, с ее богатой культурой и разнообразным экономическим ландшафтом, привлекает внимание многих, в том числе иностранных инвесторов и предпринимателей. Однако, процесс открытия банковского счета в этой стране для нерезидентов несколько сложнее, и существует ряд ограничений.

Официальные требования

Согласно официальным правилам, для открытия банковского счета в Бразилии необходимо иметь временное или постоянное резиденство. Это значит, что без наличия Временного Вида на Жительство (Visto Temporário) или Постоянного Вида на Жительство (Visto Permanente) нерезидентам официально не удастся открыть счет.

Возможности для нерезидентов

Тем не менее, несмотря на официальные ограничения, некоторые нерезиденты могут воспользоваться неофициальными путями. Например, возможно оформление карты, предназначенной только для покупок, без возможности осуществления банковских переводов. Такой вариант может быть удобен для тех, кто преследует цели покупок в стране, но не планирует активное ведение банковских операций.

Использование Сервиса Pix

В последнее время в Бразилии стал широко распространен сервис Pix, обеспечивающий быстрые переводы денег между гражданами. Нерезиденты могут оформить ключ Pix для участия в этой системе. Однако, стоит отметить, что большие суммы на счету и частые денежные операции могут повлечь за собой блокировку счета.

Рекомендации и предостережения

Эксперты рекомендуют нерезидентам быть осторожными при держании крупных сумм на банковском счете и осуществлении многочисленных операций. Вероятность блокировки счета при отсутствии резидентского статуса значительна. Таким образом, те, кто рассматривает Бразилию для банковских операций, должны заранее ознакомиться с правилами конкретного банка и стратегически подходить к управлению своими финансами.

Вывод: несмотря на ограничения для нерезидентов в открытии банковских счетов в Бразилии, существуют альтернативные пути, которые стоит рассмотреть с учетом индивидуальных потребностей и планов взаимодействия с местной банковской системой.

Открытие Банковского счета в Аргентине

Открытие банковского счета в Аргентине для иностранца, кажется, довольно простым на бумаге, но на практике могут возникнуть определенные трудности. Во всех аргентинских банках, включая виртуальные, такие как Brubank, re.Banking, Wilobank и другие, иностранец должен предоставить пакет изследующих документов:

Удостоверение личности, выданное в Аргентине (DNI).

Cédula de Identidad del Mercosu, выданная федеральной полицией Аргентины.

Паспорт своей страны с обязательной отметкой о резиденции, оформленной в консульстве Аргентины за рубежом.

Согласно закону, банк обязан открыть сберегательный счет и выдать бесплатную дебетовую банковскую карту в аргентинских песо по первому требованию, предъявленному с соответствующими документами.

Возможные трудности и нюансы

Тем не менее, на практике некоторые банки могут предъявлять дополнительные требования и условия для открытия счета. В некоторых случаях клиенту могут потребоваться дополнительные документы или подтверждение финансовой состоятельности. Эти дополнительные шаги иногда вызывают некоторые сложности для иностранных клиентов.

Возможные риски

Банки, осознавая, что процесс открытия счета требует времени и усилий сотрудников, иногда стремятся минимизировать количество открываемых счетов. Исходя из этого, они могут усиливать проверки и вводить дополнительные требования для иностранцев. В связи с этим, важно подчеркнуть, что в случае невыполнения банком своих обязательств, клиент имеет право обратиться в Центральный банк для разрешения конфликта.

Таким образом, несмотря на определенные сложности, открытие банковского счета в Аргентине остается вполне реальным для иностранных граждан, при условии тщательного ознакомления с требованиями конкретного банка и готовности решать возможные трудности с поддержкой регулирующих органов.

Банковские счета в Чили

В Чили действует всего 24 банка, предоставляющих услуги в соответствии с общими правилами и тарифами.

Чтобы открыть расчетный счет в банке, необходимо иметь визу резидента и чилийское удостоверение личности. Иностранный паспорт может быть использован для открытия инвестиционного счета, но этот процесс может потребовать времени и настойчивости в переговорах с сотрудниками банка.

Счета открываются исключительно в чилийских песо. Открытие счета в долларах США возможно лишь при наличии регулярных поступлений в долларах. При этом, переводы в долларах на счет в песо сопровождаются комиссией в размере 2-3%.

Все счета можно разделить на дебетовые и единые (контокоррентные). Дебетовые счета обладают ограничениями по максимальному сальдо и приходу за месяц. Они могут быть открыты онлайн, при наличии действующего удостоверения личности и Единого ключа для доступа к государственным порталам.

Единый счет требуют более тщательных переговоров. Для его открытия необходимо предоставить доказательства источника доходов и регулярности поступлений. Держатели контокоррентных счетов получают кредитные карты, чековые книжки и могут использовать кредитные линии. Более 80% населения Чили не обладают контокоррентными счетами, и их наличие считается признаком среднего класса.

Существуют также ограничения на сумму переводов новым получателям для обеспечения безопасности банковских счетов. За первые 24 часа можно перевести не более 100-250 тысяч песо.

Важно учитывать, что банковские переводы из России в Чили по коду SWIFT функционируют, за исключением санкционированных российских банков. Эти нюансы следует учитывать при выборе и управлении банковским счетом в Чили.

В целом, при выборе страны для открытия банковского счета в Латинской Америке, стоит заранее изучить правила и требования конкретных банков, а также учесть ваши иммиграционные статусы и языковые навыки.