Реальный способ получить ВНЖ Германии в 2024 году для россиян: виза фрилансера

В последние годы Германия стала одним из наиболее привлекательных мест для работы и проживания. Для российских граждан, стремящихся начать новую жизнь в этой стране, виза фрилансера представляет реальный и перспективный способ осуществления этого желания.

Что такое виза фрилансера в Германии?

Немецкая виза фрилансера, также известная как German freelance visa или Aufenthaltserlaubnis zur freiberuflichen oder selbständigen Tätigkeit, предоставляет возможность жить и работать на себя в Германии. Эта виза не ограничивается только для оффлайн-фрилансеров, но также открывает двери для цифровых кочевников, что дает ей еще одно название — виза цифрового кочевника в Германию.

Важные особенности визы фрилансера в Германии

ВНЖ: Виза фрилансера предоставляет статус временного жителя Германии, что дает возможность проживать в стране и заниматься фрилансом.

Подходит не только айтишникам и художникам: Эта виза предназначена не только для IT-специалистов и художников. Она подходит для широкого спектра профессий, включая архитекторов, аудиторов, врачей, журналистов, инженеров и многих других.

Выдается на срок от 1 до 3 лет: Виза фрилансера может быть предоставлена на срок от одного до трех лет, что дает возможность долгосрочного пребывания и работы в Германии.

Привязывает к одному роду деятельности: При подаче заявки на визу фрилансера необходимо выбрать одну из "свободных профессий" и придерживаться только ей во время пребывания в Германии по ВНЖ.

Нужно иметь клиентов из Германии: Для успешного получения визы фрилансера необходимо иметь клиентов или заказы из Германии, это подтверждает наличие местного интереса к вашей деятельности.

Нет требований к заработку: Важно отметить, что нет строгих требований к минимальному доходу для получения визы фрилансера.

Отличие между фрилансом и самозанятым в Германии

В отличие от привычного понимания этих терминов, в Германии self-employed означает владение компанией и ведение коммерческой деятельности. Таким образом, существуют отдельные визы для фрилансеров (Freiberufler) и предпринимателей (Selbständiger).

Несколько профессий, подходящих для визы фрилансера:

Архитектор, аудитор, бухгалтер, ветеринар, врач, геодезист, журналист, инженер, налоговые инспектор, натуропат, нотариус, переводчик, писатель, учитель, ученый, фоторепортер, художник, юрист и многие другие.

Список документов для получения визы фрилансера в Германии

На этапе оформления визы категории D для фрилансера необходимо подготовить комплект документов, подтверждающих цель визита и соответствие требованиям:

Два письма-обязательства от будущих работодателей или клиентов: Поддержка со стороны заказчиков или работодателей является ключевым элементом для успешного получения визы фрилансера.

Автобиография с сопроводительным письмом: Подробная информация о личном и профессиональном опыте, а также планах на будущее.

Резюме и мотивационное письмо: Отражение навыков, опыта и мотивации фрилансера.

Диплом об образовании и письма-рекомендации: Подтверждение квалификации и рекомендации от предыдущих работодателей.

Портфолио предыдущих работ и подтверждение плана фриланса: Документы, подтверждающие профессиональные достижения и конкретные планы на будущее.

Пенсионный план (для лиц старше 45 лет): Обязательный элемент для заявителей, достигших 45-летнего возраста.

Анкета на национальную визу и медицинское страхование: Обеспечение полной информации о себе и обязательное медицинское страхование для пребывания в Германии.

Действующий заграничный паспорт и три качественных фото: Необходимые документы для подтверждения личной идентификации.

Дополнительные документы для владельцев бизнеса: Информация о деятельности компании, концепция бизнеса, будущие расходы и бизнес-план.

Важно отметить, что все документы, за исключением паспорта и страховки, должны быть переведены на немецкий язык и заверены.

Дополнительные требования для Freelance visa (Freiberufler)

Для тех, кто преследует цель получения Freelance visa (Freiberufler), необходимо уделить особое внимание подготовке дополнительных документов.

Эти требования направлены на подтверждение финансовой стабильности и будущих перспектив фрилансера:

Заполнение формы о финансовой состоятельности: К этому этапу следует подготовить выписку со счета, рабочие контракты, документы о полученных платежах от клиентов, информацию о вкладах и другие подтверждающие документы.

Заполнение формы о прогнозах будущих заработков: Фрилансер должен предоставить прогнозы своих будущих доходов, демонстрируя планы и стратегии по развитию своего бизнеса в Германии.

Предоставление резюме и мотивационного письма: Подробное резюме и мотивационное письмо помогут оценить профессиональный опыт и мотивацию заявителя.

Примеры работ и портфолио (при наличии): Если применимо, фрилансеру рекомендуется предоставить примеры своих работ и портфолио для дополнительного визуального представления о своих профессиональных навыках.

Дополнительные требования для Self-employment visa (Selbständiger)

Те, кто выбирает Self-employment visa (Selbständiger), должны подготовиться к предоставлению более детальной информации о своем будущем предпринимательском предприятии:

Заполнение формы о бизнес-плане: Формирование детального бизнес-плана, охватывающего все аспекты предпринимательской деятельности, является неотъемлемой частью подготовки.

Заполнение формы о профиле компании и концепции бизнеса: Дополнительные формы требуют предоставления информации о профиле компании и концепции бизнеса, чтобы власти могли оценить цель и стратегию предприятия.

Заполнение формы о будущих затратах: Важным элементом в процессе подачи на визу Selbständiger является предоставление данных о планируемых затратах на ближайшие периоды, что поможет оценить финансовую устойчивость будущего предприятия.

Подготовка всех необходимых документов согласно указанным требованиям является ключевым шагом в успешном получении визы фрилансера в Германии.

Тщательная и систематическая подготовка с учетом всех деталей повышает шансы на быстрое и успешное освоение нового профессионального пространства.

Получение визы фрилансера — это реальный шанс для российских граждан осуществить свои карьерные и жизненные планы в Германии. Однако перед началом процесса стоит тщательно изучить требования и подготовить необходимые документы, чтобы увеличить шансы на успешное получение вида на жительство и работу в этой стране.