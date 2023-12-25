Реальный способ получить ВНЖ Германии в 2024 году для россиян: виза фрилансера

Что такое виза фрилансера в Германии?
Немецкая виза фрилансера, также известная как German freelance visa или Aufenthaltserlaubnis zur freiberuflichen oder selbständigen Tätigkeit, предоставляет возможность жить и работать на себя в Германии. Эта виза не ограничивается только для оффлайн-фрилансеров, но также открывает двери для цифровых кочевников, что дает ей еще одно название — виза цифрового кочевника в Германию.
Важные особенности визы фрилансера в Германии
ВНЖ: Виза фрилансера предоставляет статус временного жителя Германии, что дает возможность проживать в стране и заниматься фрилансом.
Подходит не только айтишникам и художникам: Эта виза предназначена не только для IT-специалистов и художников. Она подходит для широкого спектра профессий, включая архитекторов, аудиторов, врачей, журналистов, инженеров и многих других.
Выдается на срок от 1 до 3 лет: Виза фрилансера может быть предоставлена на срок от одного до трех лет, что дает возможность долгосрочного пребывания и работы в Германии.
Привязывает к одному роду деятельности: При подаче заявки на визу фрилансера необходимо выбрать одну из "свободных профессий" и придерживаться только ей во время пребывания в Германии по ВНЖ.
Нужно иметь клиентов из Германии: Для успешного получения визы фрилансера необходимо иметь клиентов или заказы из Германии, это подтверждает наличие местного интереса к вашей деятельности.
Нет требований к заработку: Важно отметить, что нет строгих требований к минимальному доходу для получения визы фрилансера.
Отличие между фрилансом и самозанятым в Германии
В отличие от привычного понимания этих терминов, в Германии self-employed означает владение компанией и ведение коммерческой деятельности. Таким образом, существуют отдельные визы для фрилансеров (Freiberufler) и предпринимателей (Selbständiger).
Несколько профессий, подходящих для визы фрилансера:
Архитектор, аудитор, бухгалтер, ветеринар, врач, геодезист, журналист, инженер, налоговые инспектор, натуропат, нотариус, переводчик, писатель, учитель, ученый, фоторепортер, художник, юрист и многие другие.
Список документов для получения визы фрилансера в Германии
На этапе оформления визы категории D для фрилансера необходимо подготовить комплект документов, подтверждающих цель визита и соответствие требованиям:
Два письма-обязательства от будущих работодателей или клиентов: Поддержка со стороны заказчиков или работодателей является ключевым элементом для успешного получения визы фрилансера.
Автобиография с сопроводительным письмом: Подробная информация о личном и профессиональном опыте, а также планах на будущее.
Резюме и мотивационное письмо: Отражение навыков, опыта и мотивации фрилансера.
Диплом об образовании и письма-рекомендации: Подтверждение квалификации и рекомендации от предыдущих работодателей.
Портфолио предыдущих работ и подтверждение плана фриланса: Документы, подтверждающие профессиональные достижения и конкретные планы на будущее.
Пенсионный план (для лиц старше 45 лет): Обязательный элемент для заявителей, достигших 45-летнего возраста.
Анкета на национальную визу и медицинское страхование: Обеспечение полной информации о себе и обязательное медицинское страхование для пребывания в Германии.
Действующий заграничный паспорт и три качественных фото: Необходимые документы для подтверждения личной идентификации.
Дополнительные документы для владельцев бизнеса: Информация о деятельности компании, концепция бизнеса, будущие расходы и бизнес-план.
Важно отметить, что все документы, за исключением паспорта и страховки, должны быть переведены на немецкий язык и заверены.
Дополнительные требования для Freelance visa (Freiberufler)
Для тех, кто преследует цель получения Freelance visa (Freiberufler), необходимо уделить особое внимание подготовке дополнительных документов.
Эти требования направлены на подтверждение финансовой стабильности и будущих перспектив фрилансера:
Заполнение формы о финансовой состоятельности: К этому этапу следует подготовить выписку со счета, рабочие контракты, документы о полученных платежах от клиентов, информацию о вкладах и другие подтверждающие документы.
Заполнение формы о прогнозах будущих заработков: Фрилансер должен предоставить прогнозы своих будущих доходов, демонстрируя планы и стратегии по развитию своего бизнеса в Германии.
Предоставление резюме и мотивационного письма: Подробное резюме и мотивационное письмо помогут оценить профессиональный опыт и мотивацию заявителя.
Примеры работ и портфолио (при наличии): Если применимо, фрилансеру рекомендуется предоставить примеры своих работ и портфолио для дополнительного визуального представления о своих профессиональных навыках.
Дополнительные требования для Self-employment visa (Selbständiger)
Те, кто выбирает Self-employment visa (Selbständiger), должны подготовиться к предоставлению более детальной информации о своем будущем предпринимательском предприятии:
Заполнение формы о бизнес-плане: Формирование детального бизнес-плана, охватывающего все аспекты предпринимательской деятельности, является неотъемлемой частью подготовки.
Заполнение формы о профиле компании и концепции бизнеса: Дополнительные формы требуют предоставления информации о профиле компании и концепции бизнеса, чтобы власти могли оценить цель и стратегию предприятия.
Заполнение формы о будущих затратах: Важным элементом в процессе подачи на визу Selbständiger является предоставление данных о планируемых затратах на ближайшие периоды, что поможет оценить финансовую устойчивость будущего предприятия.
Подготовка всех необходимых документов согласно указанным требованиям является ключевым шагом в успешном получении визы фрилансера в Германии.
Тщательная и систематическая подготовка с учетом всех деталей повышает шансы на быстрое и успешное освоение нового профессионального пространства.
Получение визы фрилансера — это реальный шанс для российских граждан осуществить свои карьерные и жизненные планы в Германии. Однако перед началом процесса стоит тщательно изучить требования и подготовить необходимые документы, чтобы увеличить шансы на успешное получение вида на жительство и работу в этой стране.
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