Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?

В Сербии система скорой медицинской помощи имеет свои особенности, и для тех, кто находится на ее территории, важно разобраться, как вызвать «скорую» и как она функционирует.

Как вызвать Скорую помощь в Сербии?

В Сербии вызов скорой помощи осуществляется по номеру 194, который действует круглосуточно по всей стране.

Однако, важно помнить, что машина скорой помощи не приезжает по всем вызовам, а сама помощь оказывается только в случаях, угрожающих жизни.

Это важное различие от подхода, принятого, например, в России или Украине, где скорая медицинская помощь приезжает по всем вызовам.

Но стоит подчеркнуть, что скорая помощь не имеет права отказывать в помощи — это подсудное дело. Если ситуация критическая, экипаж обязан приехать.

Ситуации, при которых скорая помощь выезжает:

Кровотечение: В случае критического кровотечения, когда самостоятельное достижение медицинского учреждения затруднительно.

Сердечный приступ: Подозрение на сердечный приступ является еще одним критерием для вызова скорой помощи.

Потеря сознания: Если произошла потеря сознания, это также ситуация, при которой следует немедленно вызвать скорую помощь.

В первую очередь, скорую можно вызвать, чтобы узнать, куда лучше обратиться в данной ситуации. Операторы знают график работы больниц, подскажут, можно ли прийти к врачу без направления, и расскажут, где ближайший медицинский центр. Звонить можно круглосуточно, что особенно важно в ночное время.

Во-вторых, скорая помощь может прислать бригаду врачей, оказать первую помощь и, при необходимости, доставить в больницу. Это может включать в себя проведение реанимации, введение физраствора, измерение давления, помощь после потери сознания и многое другое.

Что касается травм, при которых скорая помощь необходима, это зависит от серьезности повреждений. Если вы не можете двигаться, скорая должна приехать. В случае небольших травм, они могут посоветовать, куда обратиться, например, в Urgentni Centar (Центр скорой помощи) или один из клинических центров города.

Процесс вызова:

При звонке по номеру 194, вам нужно представиться, сообщить свое местонахождение, указать свой номер телефона и кратко объяснить причину звонка.

Важно подробно ответить на все вопросы оператора и следовать его указаниям.

Эффективная коммуникация с оператором поможет оперативной оценке ситуации.

Важно помнить, что в некоторых случаях, особенно при визите врачей, может потребоваться аккредитованный переводчик с русского на сербский.

Скорость приезда скорой помощи

Время прибытия зависит от серьезности ситуации, доступности транспорта и удаленности от больницы. Обычно это варьируется от 10-15 минут до часа.

Стоимость и особенности обслуживания

Следует отметить, что услуги скорой медицинской помощи в Сербии предоставляются бесплатно, если у вас есть «Картица здравственог осигурања», аналог медицинского полиса. В случае отсутствия карты услуги оказываются платно, и для иностранцев стоимость услуг увеличивается на 100%.

В любой критической ситуации, обращайтесь в скорую помощь. Берегите себя и будьте здоровы!