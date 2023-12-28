Медицинская страховка в Сербии: «Здравствена картица» и полис медицинского страхования для иностранцев

В процессе получения временного или постоянного виде на жительства (ВНЖ или ПМЖ) в Сербии одним из обязательных требований является наличие медицинской страховки.

После успешного получения ВНЖ или ПМЖ, ваш статус изменяется, предоставляя вам право на медицинское обслуживание в государственных клиниках Сербии. Для этого вам необходимо получить аналог полиса обязательного медицинского страхования, известный как «Здравствена картица».

Что предоставляет собой Здравствена картица (Карточка медицинского страхования)

Здравствена картица предоставляет право на получение различных медицинских услуг в государственных учреждениях Сербии. Это включает в себя неотложную медицинскую помощь, квалифицированную помощь в различных медицинских областях, профилактические осмотры, бесплатные лекарства из списка, а также изготовление протезов в случае необходимости.

Стоимость и налог на медицинскую страховку

Стоимость Здравственной картицы составляет приблизительно €20 в месяц. Важно отметить, что эта сумма включена в отчисления на здравоохранение, которые ежемесячно производит ваша фирма или работодатель (в зависимости от типа ВНЖ).

Если же у вас нет медицинской страховки или полиса, вы все равно можете рассчитывать на медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях, однако за услуги придется заплатить, и стоимость услуг может быть выше для иностранцев.

Стоимость услуг в госучреждениях будет сравнима с ценами частных клиник. В частных медицинских учреждениях стоимость услуг в среднем в два-три раза выше, чем в государственных.

Процесс получения Здравственной картицы

Если у вас есть вид на жительство в Сербии, вам необходимо обратиться в Республиканский фонд медицинского страхования для получения Здравственной картицы.

Список документов, необходимых для получения Карточки медицинского страхования, в разных (по типу полученного ВНЖ/ПМЖ) ситуациях будет разным.

На основе предоставленных документов вы получите Решение о добровольном государственном медицинском страховании и, в конечном итоге, Здравственные картицы для всей семьи. Стоит отметить, что их стоимость составляет около 2500 динар в месяц, включая всех членов семьи заявителя.

После успешного получения карточки, необходимо явиться в выбранный Дом Здравля (поликлинику) для «прикрепления» к врачу. Это обеспечит вам доступ к различным медицинским услугам как для взрослых, так и детей.

Получение карточки медицинского страхования важно также для родителей, чьи дети будут обучаться в государственных учебных заведениях, школах и детских садах.

Ограничения

Важно учитывать, что косметология и некоторые специфические медицинские услуги не входят в покрытие страховки.

Стоматология по полису предоставляет ограниченный набор бесплатных услуг, и, например, протезирование зубов, в нее не включены.

Карточка медицинского страхования в Сербии — это гарантия доступа к качественной и разносторонней медицинской помощи в государственных учреждениях. Оформление медицинской страховки важный этап для тех, кто планирует длительное пребывание или жизнь в этой удивительной стране.