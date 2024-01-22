Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией, Сербией и Черногорией?

Сербия и Черногория становятся все более привлекательными для бизнеса, служа мостом между различными экономиками и цивилизациями.

Сербские власти, соблюдая нейтралитет, укрепляют отношения с Евросоюзом, Россией, и Китаем, что делает страну привлекательной для бизнеса. Оформление компании в Сербии занимает всего пару дней, и страна готова вести дела с различными странами, включая Россию и страны Евросоюза.

Налогообложение в Сербии: Виды Облагаемого Дохода

Когда речь идет о налогообложении в Сербии, особенно для нерезидентных компаний (NLE), налог у источника играет важную роль. Этот налог возникает при проведении сделок между иностранными компаниями и местными предприятиями в Сербии (RLE).

Виды дохода, облагаемого налогом у источника:

Дивиденды и доля в прибыли: включают дивиденды, указанные в соответствующих законах о подоходном налоге.

Роялти: от авторских и смежных прав, а также прав промышленной собственности.

Проценты: налогооблагаемые проценты.

Компенсации за аренду: от недвижимого и движимого имущества в Сербии.

Вознаграждения за услуги: включая исследование рынка, бухгалтерские, аудиторские, юридические и консалтинговые услуги.

Соглашение об избежании двойного налогообложения (DTA)

Практически все виды дохода в Сербии могут подпадать под льготы, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Эти соглашения снижают налоговую ставку для нерезидентных компаний и обеспечивают защиту от двойного налогообложения.

Получение Налоговых Льгот в Сербии через DTA

Для использования льгот по DTA необходимо предоставить сертификат о статусе резидента для NLE. Это можно сделать, заполнив форму о местожительстве (форма: POR-2), выданную компетентным органом Сербии, заверенную компетентным органом страны регистрации NLE, или предоставив нотариально заверенный перевод справки от компетентного органа страны регистрации.

Важно учесть, что сертификат должен быть предоставлен до совершения платежа, иначе придется уплатить налог у источника по стандартной ставке. Если сертификат получен после платежа, возможен возврат переплаченного налога, который может быть запрошен нерезидентной компанией.

Также требуется доказать, что NLE является бенефициаром получаемой прибыли и не использует DTA для уклонения от налогов.

Преимущества Соглашения об избежании двойного налогообложения для Российских Инвесторов в Черногории

Это соглашение является важным инструментом для физических лиц и владельцев международных компаний, позволяя им снизить долговую нагрузку и получать вычет налога, уплаченного за рубежом на полученный доход.

Система работы такого соглашения прозрачна: она предусматривает вычет налога в стране резидентства, уплаченного на доход, полученный в другой стране, с которой заключено соглашение.

В случае России и Черногории, это означает, что российские инвесторы могут уменьшить налоговую нагрузку, оплачиваемую за пределами России.

Особый интерес для предпринимателей, ведущих бизнес в Черногории, представляет собой налоговая ставка на доходы, связанные с авторскими роялти и дивидендами, которая составляет всего 10%. При этом ставки налога для российских и украинских граждан составляют также 10%, а для белорусов — 8%.

Важно отметить, что для получения вычета инвесторам необходимо обратиться в налоговые органы Черногории и получить соответствующую справку.

Таким образом, Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией, Черногорией и Сербией предоставляет российским инвесторам важные инструменты для успешного ведения бизнеса в этих странах, снижая налоговые риски и создавая благоприятные условия для экономического роста.