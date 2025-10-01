ЦОК ОК НДС 03.10 Мобильные
Открыть компанию за границей в 2025: сколько стоит, расходы на содержание и примеры

В 2025 году выход на зарубежные рынки становится более доступным для предпринимателей. Но в реальности запуск бизнеса за границей влечет за собой не только обязательные, но и дополнительные ежегодные расходы. В материале разобрали основные финансовые вопросы, которые придётся закрывать собственнику компании за рубежом.

В этой статье разобрали выбор подходящей иностранной юрисдикции, рассчитали, сколько потребуется финансов для запуска фирмы за границей, и рассмотрели ежегодные траты в различных странах. Для удобства и конкретики привели расчёты по регистрации и содержанию компании в Польше, Грузии и Дубае (ОАЭ).

Почему открывают бизнес за границей?

В 2025 году регистрация бизнеса за пределами России и СНГ связанна с привлекательными условиями налогообложения, более быстрым доступом к мировым рынкам и упрощёнными формальностями.

К примеру, Польша выделяется тем, что даёт доступ к европейскому рынку, сниженным ставкам налогов для стартапов и льготы для технологичных бизнесов. В Грузии также действуют низкие ставки налогов — 15% на прибыль, компания оформляется быстро, а экспортерам упрощён порядок ведения бизнеса. В Дубае тоже есть нулевой налог на прибыль до дохода 102 000 долларов и отсутствуют сборы с дивидендов.

У каждой из этих стран — свои стимулы для привлечения предпринимателей, готовых выходить на новые рынки. Но при выборе страны имеет смысл учитывать ряд нюансов.

Выбор страны для регистрации иностранной компании: с чего начать?

В критерии подбора юрисдикции входит не только уровень налоговой нагрузки и обязательные сборы, но и масштаб вашего бизнеса. Эстония подойдёт при ориентации на рынок ЕС и небольшой по обороту компании, Грузия — для запуска стартапов и среднего бизнеса.

Чтобы не давать в статье абстрактные цены, разобрали открытие и содержание иностранных компаний в 3 странах: Польше, Грузии и ОАЭ (Дубай). Каждая из них подходит конкретному формату бизнеса и закрывает разные финансовые возможности.

ТОП-3 страны для регистрации иностранной компании в 2025

  1. Грузия — быстрая процедура регистрации для граждан СНГ, минимальные обязательные траты, низкие налоговые ставки. Оптимально для новичков, небольших стартапов и малого бизнеса.

  2. Польша — низкие налоги для малого и среднего бизнеса, подходит стартапам и онлайн-проектам. Основное преимущество — доступ к рынку ЕС.

  3. ОАЭ (Дубай) — зоны с нулевой налоговой нагрузкой для малого и среднего бизнеса, но с ростом оборота налог увеличивается до 9%. Юрисдикция в приоритете для посредников, международной торговли и инвестиционных структур.

Сколько будет стоить виза для ведения бизнеса?

В большинстве случаев оформление бизнес-визы — первый и простой шаг, не требующий значительных затрат. Например, Польша реализует программу для стартапов Poland Business Harbour, по которой оформление визы обойдется в 80–100 €.

Национальная виза категории D для ведения бизнеса в Польше стоит 60 € при обычной скорости рассмотрения и 90 € при ускоренной. А долгосрочная резидентская виза в Дубае обойдётся в сумму от 820 до 1 360 $.

Зато для граждан СНГ открытие фирмы в Грузии не связано с визовыми расходами — въезд и регистрация доступны по заграничному паспорту.

Расходы на регистрацию и открытие фирмы: на примере Польши, Грузии и Дубая

Польша

  • Минимальный уставный капитал — $1 500

  • Налог на уставной капитал — 0,5% (7,50 $)

  • Пошлина за самостоятельную регистрацию — 90 $, нотариальное оформление — 300 $

  • Перевод и нотариальная заверка документов — 50-150 $

  • Открытие счета — до 60 $

  • Юрадрес на 1 год — до 150 $

  • Бухгалтерия — 45-150 $

  • Присвоение VAT при обороте более 41 325 $ — 100 €

Без учета уставного капитала сумма стартовых расходов: 310–820 $.

Грузия

  • Уставный капитал — отсутствует

  • Регистрация — 40–75 $

  • Перевод и нотариус — 50–150 $

  • Открытие счета — 100 $

  • Юрадрес за первый год — 50–150 $

  • Бухгалтерские услуги — 100–200 $

Стартовые расходы: 390–825 $.

Дубай (ОАЭ)

  • Регистрация в Free Zone — 3 400–5 000 $

  • Перевод и нотариус — 50–150 $

  • Открытие счёта — до 3 500 $

  • Бухгалтерия — 135–270 $

  • Бизнес-лицензия — 3 000 $

Начальная сумма без учёта затрат на услуги агентов — от 10 150 $.

Сравнительная таблица со стоимостью открытия компании в Польше, Грузии и Дубае

Расходы на содержание иностранной фирмы: налоги, взносы и платежи

При запуске иностранной компании часто возникают обязательства, которые изначально не входят в основной бюджет. Налог на прибыль и аренда офиса — лишь часть возможных затрат на содержание. Рассмотрим на примере Польши, Грузии и Дубая, какие расходы предстоит оплачивать.

Польша

  • Социальные взносы (ZUS) — пенсионные и инвалидные 19,52%, больничные 2,45% от дохода

  • CIT (корпоративный налог) — 19% от прибыли

  • VAT (НДС) — 23% на большинство товаров и услуг

  • Медицинская страховка — 9% от дохода, часть суммы вычитается

  • Услуги бухгалтера — 850–1 700 $

  • Юридический адрес — 120–240 $

  • Годовая регистрация — 60 $

Годовые расходы при доходе 27 500 $ (100 000 PLN): 6 000–6 700 $.

Грузия

  • Прибыль — налог 15%

  • VAT (НДС) — 18%

  • Дивиденды — налог 5%

  • Медстраховка рекомендована, но не обязательна

  • Бухгалтерия — 1 200–2 400 $

  • Юридический адрес — 100–200 $

  • Годовая регистрация — 50–100 $

Годовые расходы при доходе 100 000 $: 16 350–17 700 $.

Дубай (ОАЭ)

  • Прибыль — налог 0% до 102 000 $, далее 9%

  • VAT (НДС) — 5%

  • Медстраховка обязательна — 135–270 $

  • Бухгалтерия — 1 630–3 260 $

  • Юридический адрес — 270–540 $

  • Продление лицензии — 3 000 $

Годовые расходы при доходе 100 000 $ – от 4 900 $. При доходе 150 000 $ – от 18 400 $.

Главное из статьи: что важно запомнить

  1. Правильный выбор иностранной юрисдикции зависит от структуры бизнеса, объёма дохода и доступного бюджета. Стартовать можно и в недорогих странах, которые подходят для стартапов, малого и среднего бизнеса. Например, в Польше, Эстонии или Грузии.

  2. Оформление визы и сборы, госпошлины за регистрацию фирмы, открытие банковского счёта, расходы на юридический адрес, бухгалтерское обслуживание и лицензии — важные расходные статьи, которые нужно учитывать при открытии фирмы за границей.

  3. Налог на прибыль — не единственный обязательный платёж. Поддержание бизнеса за рубежом требует оплаты взносов, учета НДС, расходов на дивиденды и страхование работников.

