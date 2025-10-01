Открыть компанию за границей в 2025: сколько стоит, расходы на содержание и примеры

Почему открывают бизнес за границей?

В 2025 году регистрация бизнеса за пределами России и СНГ связанна с привлекательными условиями налогообложения, более быстрым доступом к мировым рынкам и упрощёнными формальностями.

К примеру, Польша выделяется тем, что даёт доступ к европейскому рынку, сниженным ставкам налогов для стартапов и льготы для технологичных бизнесов. В Грузии также действуют низкие ставки налогов — 15% на прибыль, компания оформляется быстро, а экспортерам упрощён порядок ведения бизнеса. В Дубае тоже есть нулевой налог на прибыль до дохода 102 000 долларов и отсутствуют сборы с дивидендов.

У каждой из этих стран — свои стимулы для привлечения предпринимателей, готовых выходить на новые рынки. Но при выборе страны имеет смысл учитывать ряд нюансов.